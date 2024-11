"ทวี สอดส่อง"รมว.ยุติธรรมเปิดอบรมหลักสูตร“การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 4

วันนี้ (1 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม ฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมและเจตนารมณ์ของการศึกษาหลักสูตรฯ และ ดร.วิรัลพัชร เวทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์ นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารภาค 5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาลัยทนายความ ร่วมในพิธีเปิดซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 109 คน อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความจังหวัด สภาทนายความภาค องค์กรเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ กล่าวระหว่างเปิดการอบรมว่า หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง ถือเป็นทั้งโอกาสและสิ่งท้าทายมาก คำว่า "นักนิติศาสตร์" ภาษาอังกฤษว่า "Jurist" คือ นักนิติศาสตร์" ไม่ได้ หมายถึง นักเรียนกฎหมายที่ "อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น" หากแต่หมายถึงเป็นผู้รู้กฎหมายอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึง "หลักกฎหมาย" หรือ "Legal principle" ที่คอยกำกับการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง หลักกฎหมายพื้นฐานที่ต้องเข้าใจ คือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่ถือเป็น "มงกฎของระบบกฎหมาย" ที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีถ้าการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้เป็นไปตามหลัก "Rule of Law" หรือ "หลักนิติธรรม" แต่เป็นการบังคับใช้แบบ "Rule by Law" หรือ การใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการปกครองที่ไม่ได้คำนึงถึงความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเป็นอันตรายต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบกฎหมายในองค์รวม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคมอย่างมากพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังกล่าวขอบคุณสภาทนายความและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างศักยภาพที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หากแต่ยังให้ความสำคัญของกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นและการดำรงความยุติธรรมในสังคมอีกด้วยด้าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า หลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 4 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้สมัครมากที่สุดตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา โดยในรุ่นนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 109 คน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ช่วยกันขับเคลื่อนนำความรู้ ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนและสังคม โดยส่งเสริม แนะนำแก่ประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ