กต.ตร.โรงพักสำราญราษฎร์ร่วมเปิดร้านเนลอิทโตเกียว

วันนี้ (22 ต.ค.) นายวิเชียร สุภาพ ประธาน กต.ตร.สน.สำราญราษฎร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านสปาเล็บมือและเล็บเท้า Nail it! Tokyo สาขาดิโอสยาม ชั้น 3 โซนหน้าลิฟท์แก้ว ห้างสรรพสินค้าดิโอสยาม ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.โดยมี วินิจ สุภาพ, นิภาภัทร สุภาพ และ ชญาภัทท์ สุภาพ นำทีมผู้บริหารร้านให้การต้อนรับสำหรับ Nail it ! Tokyo เป็นเนลซาลอนสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีสาขากว่า 40 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล เดินทางง่าย สะดวก เนื่องจากร้านตั้งอยู่ใน BTS , MRT และห้างสรรพสินค้าชื่อดังมีบริการทำเล็บที่ครอบคลุมทั้งมือ เท้า และสปา ดังนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถมาใช้บริการทำเล็บแบบครบวงจร จบในที่เดียว ซึ่งในโอกาสที่ Nail it! Tokyo สาขาดิโอสยาม เปิดเป็นทางการในวันนี้ลูกค้าทุกท่านสามารถสอบถามโปรโมชั่นทำเล็บได้ที่ 080-262-3665