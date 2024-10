‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ อดีตอสส.นำสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานวิ่ง Zero Co2 Chachoengsao Run 2024

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะ นายกสมาคมชาวฉะเชิงทรา ได้ร่วมงานแถลงกิจกรรม วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม "Zero Co2 Chachoengsao Run 2024" ครั้งที่ 3 โดยมี น.ส.ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานโดยในงานมีประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ,ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา,ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ,นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายกสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา เเละนายปฏิภาณ ปฐวีกานต์ หรือ มอส ศิลปินนักร้องเเละบุคคลสำคัญในจังหวัดสนับสนุนการจัดงาน เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล นายกสมากคมชาวอะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดกิจกรรม โครงการ Zero CO2 เป็นกาารณรงค์การลดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นศูนย์ เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่างๆ ในสังคม โดยมุ่งหวังส่งเสริมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับ EEC และเมือง Smart City โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในบริการ สาธารณะต่างๆในนามของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้การสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมในโครงการ Zero CO2 Chachoengsao Run มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วนอกจากการวิ่งเพื่อออกกำลังกายแล้ว ยังจะรณรงค์การสร้าง จิตสำนึกให้กับประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยแท้จริง ทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งแหล่งบริการต่างๆ ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งเเวดล้อม "Zero Co2 Chachoengsao Run 2024" ได้อย่างครอบคลุม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทางสมาคมชาวฉะเชิงเทรายินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับชาวฉะเชิงเทราและขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนชาวฉะเชิงเทราทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกับการดำเนินกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม " Zero Co2 Chachoengsao Run “ที่จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี