ตร.เปิดศูนย์รับแจ้งความคดี "ดิไอคอน" ทั่วปท. คาดโทษตำรวจเกียร์ว่างเป่าคดี

วันนี้ (18 ต.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดี The Icon Group โดยมี พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สงป. , พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. , พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชุมทางไกลกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9ผบ.ตร.ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และตำรวจภูธรภาค 1-9 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดี The Icon Group ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความของผู้เสียหายที่อยู่ต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ) โดยวันนี้เป็นการเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดี The Icon Group พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับศูนย์แจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว มอบหมายให้ ผกก.(สอบสวน) และพนักงานสอบสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ โดยจัดพนักงานสอบสวนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมให้หน่วยต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติในแต่ละวันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ หากพบว่ามีการปฏิเสธการรับแจ้งความ ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ต่อ ผบ.ตร. ทันที พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆผบ.ตร. กล่าวว่า เนื่องจากคดี The Icon Group มีผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ บก.ปคบ. เฉลี่ยวันละ 300 – 500 คน แม้จะมีการจัดพนักงานสอบสวนเพื่อรองรับการปฏิบัติ แต่ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงาน จึงได้สั่งการให้เปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์คดีดังกล่าวทั่วประเทศ โดยจัดทำเป็นโมเดลแนวทางเดียวกันกับรูปแบบที่ บก.ปคบ.ดำเนินการในการบริหารการรับแจ้งความ จากนั้นเป็นการบริหารคดีของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ต่อไป และจากนี้ต่อไปแนวทางในการทำงานนี้จะเป็นโมเดลการปฏิบัติ ในการบริหารคดี และบริหารการสื่อสาร หากมีกรณีลักษณะคดีเช่นนี้ในอนาคต โดยในการเปิดศูนย์รับแจ้งความคดีนี้จะทำให้ตำรวจเห็นภาพในการจัดการเรื่องรับแจ้งความ วิเคราะห์ บริหารคดี ให้เกิดความรวดเร็วต่อไปทั้งนี้ กรณีพบว่ามีการปฏิเสธหรือบอกปัดไม่รับแจ้งความจากพื้นที่ใด ต้องตรวจสอบและพิจารณาทัณฑ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รายงานถึง ผบ.ตร.ผ่าน พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ทราบทันที