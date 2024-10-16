รายการ “ถอนหมุดข่าว” เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APPสถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูปNEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจNEWS1 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2567 นำเสนอรายงานพิเศษ ”ขาใหญ่หัวลำโพง“ แบ็กดี ”กร่าง-เก๋า“ไม่กลัวกฎหมาย
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