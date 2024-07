รวบ “ไวท์ ตาคลี” ปลอมเป็น “สารวัตรแจ๊ะ” ตุ๋นขายเสื้อให้เหยื่อ

วันนี้ (24 ก.ค.) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ ฐากรณ์ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.มาโนชย์ ทองแก้ว รอง ผกก.กก.สส.บก.น.5 พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพสว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ต.วศิน อินทร์แก้ว สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.ศิวัช ยังอุ่น รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.วรภัทร แสงเทียนประไพร รอง สว.กก.2 บก.สส.ภ.2 ร.ต.อ.พลวัต นาคถมยา รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.หญิง ณิชญากาญจน์ เปสลาพันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. ร.ต.ท.เลิศวริศเลิศวรปรีชา รอง สว.ฝทว.7 ทว. ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ อันชูฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง ร.ต.ท.อนันตชัย สัจจพงษ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. สืบสวนติดตามจับกุมตัวนายณรงค์ฤทธิ์ หรือไวท์ ตาคลี อายุ 30 ปี ชาว ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ผู้ต้องหาตามหมายจับหมายจับศาลอาญาที่ 3748/2566 ลงวันที่ 1 พ.ย.66 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 1043/2566 ลงวันที่ 14 พ.ย.66 ข้อหา ร่วมกันพยายามฉ้อโกง, ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม ร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยพฤติการณ์กล่าวคือ นายณรงค์ฤทธิ์ หรือไวท์ ตาคลี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นมิจฉาชีพออนไลน์ตัวแสบตระเวนก่อเหตุหลอกลวงในโลกออนไลน์มาเป็นเวลาหลายปี จนมีทักษะพลิกแพลงการหลอกลวงตามเทรนด์ในสังคมได้อย่างแนบเนียน จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอท.1 จับกุมตัวไปเมื่อ 26 ก.พ.65 โดยได้ถูกจับกุมตัวตามหมายจับ 2 หมายจับ หลังก่อเหตุแอบอ้างปลอมตัวเป็น ฝ่ายไอที ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แล้วลวงโกงเงินค่าฉีดวัคซีนไปหลายราย ซึ่งหลังเจ้าตัวถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ประกันตัวออกมาและอยู่ระหว่างสู้คดี แต่ไร้สำนึกยังคงเดินสายหลอกลวงต่อมาเรื่อยๆ พัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น ปลอมเป็นเภสัชเข้าไปในกลุ่มขายยาหลอกขายฟ้าทะลายโจร หลอกขายหวยกองสลากพลัส จนในปัจจุบันผู้ต้องหายังได้มีหมายจับเพิ่มมาอีก 2 หมายจับนอกจากนี้ยังก่อวีรกรรมแสบต้มตุ๋นหลอกลววเจ้าหน้าที่ ใช้วิธีเลียนแบบหนัง Catch me if you can ซึ่งเคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งได้เข้าไปที่บ้านเพื่อจับกุมตัว แต่ได้มีการโวยวายอ้างว่าถูกจับกุมไปแล้ว สร้างความไขว้เขวกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะใช้จังหวะทีเผลอหลบหนีออกจากบ้านไป จนล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. ส่งชุดสืบนครบาลบุกไปถึงที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยขณะจับกุมเจ้าตัวยังคงใช้มุขเดิมโดยพยายามหลอกเจ้าหน้าที่ว่า ตนถูกจับกุมไปแล้ว แต่ชุดสืบนครบาลไม่หลงกล ทำการจับกุมตัวทันที และที่เด็ดดวงคือเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็พบว่ามีการ “ปลอมเป็นสารวัตรแจ๊ะ” แล้วกำลังจะหลอกขายเสื้อให้กับเหยื่อได้อย่างฉิวเฉียดในชั้นจับกุม นายณรงค์ฤทธิ์ให้การว่า เรื่องการขายโควต้าวัคซีนนั้น ยอมรับว่า เป็นผู้สร้างบัญชีเฟซบุ๊กขึ้นมาใหม่และประกาศหาคนที่ต้องการฉีดวัคซีนให้มาลงเป็นกับตน แต่ภายหลังไม่ได้การรับวัคซีน จึงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไปฟ้องตน ในส่วนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้ว ต่อมาการหลอกขายสมุนไพรฟ้าทลายโจร ได้สร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกับเคสวัคซีน และก็ไม่ได้มีการจัดจัดส่งสมุนไพรให้ผู้สั่งซื้อแต่อย่างใด และกรณีล่าสุด ตนแอบอ้างเป็นสารวัตรแจ๊ะ กำลังจะหลอกขายเสื้อให้กับเหล่าแฟนคลับแต่ว่ามาถูกจับได้เสียก่อน โดยหลังจับกุมขยายผลได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ดำเนินคดีตามกฎหมายด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนกำลังวิตกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แต่คนร้ายอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว หลอกจองโควต้าการฉีดวัคซีน หลอกจองสมุนไพรฟ้าทลายโจร ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ล่าสุดคนร้ายรายนี้วางแผนเตรียมการ หลอกขายสินค้าให้กับกลุ่มแฟนคลับสารวัตรแจ๊ะ โอกาสนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพให้ดีสารวัตรแจ๊ะตัวจริงไม่เล่นโซเชียลมีเดียใดๆทุกแพลตฟอร์ม หากท่านมีเบาะแสสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ เพจ สืบนครบาล IDMB ได้ตลอด 24 ชม.