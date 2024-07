เปิดผลงาน พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.ปฏิบัติหน้าที่งาน ป.ดีเด่นของนครบาล

MGR Online-นครบาลเลือก พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ หัวหน้าโรงพักลุมพินี เป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในสายงานป้องกันปราบปราม ประวัติรับราชการส่วนใหญ่เติบโตในสายงานด้านนี้ พร้อมเปิดผลงานที่มาของการได้รับรางวัล

วันนี้ (19 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.) และพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ ประจำปี 2567 ในระดับ ผู้กำกับการ (ผกก.) รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) สารวัตร (สว.) รองสารวัตร (รอง สว.) ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี ได้รับคัดเลือกในระดับ ผกก.โดยมีผลงานมากมาย ดังนี้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแต่ละสถานีปริมาณงาน และลักษณะของภัยคุกคามจะแตกต่างกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำทฤษฎีในสายงานป้องกันปราบปรามมาใช้เป็นหลัก คือ ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม, ทฤษฎีหน้าต่างแตก, ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม หลักที่สำคัญของการบริหารงานอีกเรื่องหนึ่ง คือ 4 M ประกอบด้วย Man (คน), Money (งบประมาณ), Materials (วัสดุ), Management (การจัดการ)โดยเฉพาะ Materials คือ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในงานป้องกันปราบปราม ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของ สน.ลุมพินี มีโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ซึ่งมี สน.ลุมพินี สน.ห้วยขวาง และ สน.ภาษีเจริญ เป็น สน.นำร่อง ทำให้การมาต่อยอดที่นี่ทำได้ดียิ่งขึ้นกล้องตามโครงการ (กล้อง กทม., โครงการ ผบ.ตร., กล้องเอกชน) รวมทั้งหมด 391 ตัว นำมาสู่การจับกุมคดีน่าสนใจ เช่น คดีชาวแคเมอรูนฆ่าชิงทรัพย์เศรษฐีชาวพม่า, คดีผู้ต้องหาชาวโคลัมเบีย 2 คน ร่วมกันลักเครื่องเพชรในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์, คดีล้วงกระเป๋าชาวนักท่องเที่ยวนอร์เวย์ที่หน้า Big-C ราชดำริ ขณะรับราชการที่ สน.หนองจอก จับกุมชิงทรัพย์ร้านทองได้ภายใน 24 ชม., ระดมจับกุมอาวุธปืนได้ 23 รายและหัวใจของงานป้องกันปราบปรามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การร่วมกันวิเคราะห์อาชญากรรม (ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวนและจราจร) เพื่อจะให้ทราบว่าในพื้นที่ใดมีปัญหา มีภัยคุกคามประเภทใด ก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันและจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จราจรก็ต้องจับชาวต่างชาติขับรถมาดำเนินคดี- ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ได้อย่างเรียบร้อย- บริหารจัดการกลุ่มผู้ชุมนุมตาม พรบ.ชุมนุมสาธารณะ อย่างเรียบร้อย มีสถานทูต 25 แห่ง ในเขตพื้นที่ เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตา แอฟาริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ- วันกระเทยผ่านศึก สุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2567 เป็น ผบ.เหตุการณ์ บริหารกำลังจากทุก สน.ชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.น.5 และชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.น.5 ร่วมกันคลี่คลายเหตุการณ์ บริเวณที่เกิดเหตุโดย มีการจับกุมผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ฝ่าย และเจรจาให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจนเรียบร้อย ไม่เกิดเหตุลุกลามบานปลายจนนำไปสู่ความขัดแย้งระดับประเทศ- ควบคุมการติดตั้งและใช้งาน Service Lens ในงาน Bangkok Coutdown 2024 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตามนโยบาย ตร.ได้อย่างเรียบร้อย จนต่อมาได้นำไปใช้ในงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในถนนสีลม- ดูแล บริหารจัดการกำลังพล ในภารกิจรักษาความปลอดภัย การจัดการประชุม FIFA Congress วันที่ 13-17 มิ.ย. 2567 ที่โรงแรมดิแอทธินี และศูนย์ประชุมสิริกิติ์ มีประเทศเข้าร่วม 211 ประเทศ และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ สน.ลุมพินี จำนวน 4 โรงแรม โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้ควบคุม ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหา และได้รับคำขอบคุณจาก คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย- ภารกิจอื่นๆ เช่น การจัดงานกาชาดภายในสวนลุมพินี งานสงกรานต์ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติได้อย่างไม่มีปัญหา- จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง- พัฒนาอาคารสถานที่ ห้อง One stop service, ห้องควบคุมผู้ต้องหา, ห้องปฏิบัติการสายตรวจ- ควบคุมดูแลข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายใน สน.ลุมพินี ให้เน้นความรักความสามัคคีใน สน.ปลูกฝังให้มีวินัย และเป็นผู้พิทักสันติราษฏร์ ที่ดีให้แก่ประชาชน- ตลาดนัดแก้หนี้ เป็นลุมพินีโมเดล ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี- แก้ไขปัญหาการจราจร ราชประสงค์โมเดล ตามนโยบาย รรท.ผบ.ตร.(LENS BLOCK) และระบบ AI ใช้ทั้ง ป. และ จร.- ซักซ้อม ACTIVE SHOOTER โครงการ One Bangkok และซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานทูตอิสราเอลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น อรินทราช, EOD, K9, ชุดเคลื่อนที่เร็วและปฏิบัติการพิเศษ บก.น.5- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2557- Smart Safety Zone อันดับ 1 ของ บช.น.- ปี 2562 ได้รับรางวัลบริหารงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ลำดับ 1 สน.โคกคราม- ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็น สถานที่ต้อนรับและเป็นที่ดูงานกิจการงานของตำรวจต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานกิจการตำรวจในประเทศไทย และได้นำเสนอผลการปฏิบัติของตำรวจไทยสำหรับประวัติ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ จบนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 50 รับราชการตำแหน่ง รอง สว.ประจำ รร.นรต. รอง สวส.สน.บางพลัด รอง สวป.สน.บางซื่อ ผู้ช่วย นว.(สบ1) ผบช.สวท. สว.ฝ่ายฯ 1 ทว. สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สวป.สภ.เมืองนนทบุรี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จ.ลพบุรี รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม ผกก.สน.สุทธิสาร ผกก.สน.ห้วยขวาง ผกก.สน.หนองจอก ผกก.สน.ลุมพินี ถือเป็นนายตำรวจที่เติบโตในสายงานป้องกันปราบปราม.