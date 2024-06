ปคม.เยือนจีนหารือแก้ปัญหาค้ามนุษย์-คอลเซ็นเตอร์-หลอกสาวไทยแต่งงานกับจีนชรา

วันนี้ ( 23 มิ.ย.) พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผบก.ปคม.) พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล , พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชัยชนะ , พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.เถกิงวุฒิ กิตติศุภคุณ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปคม. พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.อ.รัชภูมิ กุสุมาลย์ ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก. 6 บก.ปคม. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ปคม. รวม 30 คน เข้าประชุมร่วมกับ พล.ต.ต.ขง ยี่ผิง (KONG YIPING) รอง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครคุนหมิง และเข้าดูการทำงานของตรวจคนเข้าเมืองที่เน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งลดการทำงานขอตำรวจไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าประชุมร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยในนครคุนหมิง มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ซึ่งได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการปราบปรามการคอลเซ็นเตอร์ จึงให้ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ประสานงานหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนไทยเข้าสู่ทางตอนเหนือของพม่า ซึ่งเป็นฐานส่วนหนึ่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ก่อปัญหาให้กับทั้งไทยและจีนนอกจากนี้ พล.ต.ต.ศารุติ ยังได้เข้าพบ พ.ต.อ.ธัชพงศ์ สารวนางกูร กงสุลฝ่ายตำรวจ ประจำสถานกงสุลใหญ่นครคุนหมิง หารือสถานการณ์การค้ามนุษย์ในคุนหมิง โดย พล.ต.ต.ศารุติ กล่าวว่า ประเทศจีนยังไม่มีกฎหมายค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ แต่กงสุลฝ่ายตำรวจของไทยพยายามประสานข้อมูลอัปเดตให้ทันสมัยอยู่ทั้งสองประเทศ รวมถึงที่ผ่านมาได้ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับค้ามนุษย์ของไทยจำนวน 27 ราย ที่หนีมากบดานอยู่ในประเทศจีน อีกทั้งยินดีให้ความร่วมมือประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในคดีค้าประเวณี การใช้แรงงานเด็กวัยรุ่นที่มีคนไทยลักลอบเข้ามาทำงานในคุนหมิงหลายราย“การใช้แรงงานวัยรุ่นสาวไทยกำลังเป็นที่นิยมเมื่อชาวจีนวัยชราจะจ้างสาวไทยเดินทางมาแต่งงาน แต่ท้ายที่สุดโดนลอยแพ จนเป็นปัญหาที่กงสุลไทยในนครคุนหมิงเร่งคลี่คลาย และจับกุมผู้เกี่ยวข้อง” พล.ต.ต.ศารุติ กล่าวพล.ต.ต.ศารุติ กล่าวต่อว่า ได้เข้าประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการบังคับใช้กฏหมายแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (The Lancang-Mekong Integrated Law Enforcemnet and Sercurity Cooperation Center: LMLECC) มี นายอิ๋ว เสี่ยวเหวิน (You Xiaowen) รักษาการเลขาธิการ LM LECC และ นายเจียง สุ่ย (Jiang Shui) รอง เลขาธิการ LM LECC ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง จีน ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และไทย ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคพล.ต.ต.ศารุติ ระบุว่า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี ตั้งแต่รวมรวมข้อมูลจัดเก็บเป็นระบบดาต้าขนาดใหญ่ ทำเป็นระบบออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่สมาชิกสามารถหาข้อมูลประวัติอาชญากรรมต่างๆ ทั้งยาเสพติด คอลเซ็นเตอร์ ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ แชร์ข้อมูลข่าวสารไปในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนายเจียง สุ่ย รองเลขาธิการศูนย์ฯ กล่าวว่า ได้ออกร่วมตรวจลาดตระเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด สม่ำเสมอ เพิ่มระบบความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นทั้งจัดหา อาวุธ เสื้อเกราะหมวกที่ทันสมัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพิ่มเรือตรวจการณ์เป็น 26 ลำ ตรวจตรา ลาดตระเวน อยู่ตลอดเวลาในแม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขงตอนต้นในประเทศจีน ที่ผ่านมายังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้วกว่า 1,500 นาย มีเจ้าหน้าที่ไทยมาเรียนภาษาจีนด้วย ต่อไปนี้อยากให้ไทยเข้าร่วมกับศูนย์มากขึ้นเพื่อแชร์ข้อมูลร่วมกัน หลังสร้างห้องปฏิบัติการไว้รับรองเจ้าหน้าที่ไทยแล้ว“ตั้งแต่ตั้ง LM LECC ก่อตั้งพบว่าช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้มากขึ้น นอกจากจะร่วมมือกันจับกุมแก๊งค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว แต่ละเดือนเรายังช่วยชาวบ้านที่เกิดอุบัติเหตุในแม่น้ำโขงได้จำนวนมาก” นายเจียง กล่าวนายเจียง กล่าวด้วยว่า เเม่น้ำโขงเป็นเส้นทางการค้าทางน้ำที่สำคัญมาก ทางเราพยายามให้เกิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อหาความร่วมมือ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน ฝากให้ทางการไทยพิจารณาดู เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติการร่วมกับเรา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เมื่อเส้นทางแม่น้ำโขงมีความปลอดภัยก็จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตไปด้วยกัน ทำมาค้าขายระหว่างประเทศกันสะดวกสบาย อยากขอให้ประเทศภาคีทุกประเทศส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิงานด้วยกัน“องค์กรนี้ให้ความเสมอภาค ไม่ก้าวก่ายกัน อยากให้มาร่วมมือเป็นสมาชิก เชื่อว่าเมื่อไทยมาเข้าร่วมปฏิบัติแล้วจะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะไทยมีบทบาทสำคัญต่อแม่น้ำโขงอย่างมาก” นายเจียง กล่าวพล.ต.ต.ศารุติ กล่าวด้วยว่า กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตรง ปีที่ผ่านมาทำได้จับกุมคดีค้ามนุษย์กว่า 300 คดี พบว่า 50 เปอร์เซ็นมีการนำเด็กไปค้าประเวณี และคดีขายวิดีโอลามกเด็กอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือบังคับใช้แรงงาน ขอทาน การเดินทางมาประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความร่วมมือกับทาง LM LECC เชื่อว่าต่อไปจะมีการร่วมมือการทำงานมากขึ้น ถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการประชุมหารือครั้งนี้ เพราะแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางหนึ่งที่คนร้ายมักใช้ก่อชะกรรมการค้ามนุษย์รวมทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย