ข่าวลึกปมลับ : ปมสีเทา ‘ภาษีเจริญ-ส่วยทุเรียน’ ตอกย้ำ สตช.New Low

ตอนใครที่คิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านจุดต่ำสุดแล้วและกำลังโงหัวขึ้นมานั้นต้องกลับไปคิดกันใหม่ เพราะจากที่มองว่าองค์กรโล่ห์เงินจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ ภายหลังสองบิ๊กในองค์กรต่างกระเด็นหลุดวงโคจรไปแล้วแต่มาถึงจุดนี้กลับกลายเป็นว่าองค์กรตำรวจกำลังสร้าง New Low ต่อไปเรื่อยๆ เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เห็นถึงความ New Low ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด คือ กรณีที่เกิดขึ้นกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ และ กรณีส่วยทุเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังถูกท้าทายอีกครั้งปรากฏการณ์ที่ สน.ภาษีเจริญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอย่างตรงไปตรงมาอย่าง 'ตู้ม้า' ซึ่งเป็นเปิดเผยออกมาเองจากนายตำรวจระดับผู้กำกับสถานีที่แสดงความอึดอัดใจถึงการถูกบังคับให้ต้องเปิดทางให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย รวมไปถึงการบีบให้ต้องขอเงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ 'โดรน' สำหรับใช้ในราชการแม้ว่าตอนจบของเรื่องนี้จะลงเอยด้วยการที่ผู้ใต้บังคับบัญชายกพานพวงมาลัยไปขอขมาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พร้อมกับข้อน้อมรับผิดในการไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ ซึ่งผู้รับขอขมาก็ให้อภัยกลับไป แต่ประชาชนและสังคมอาจไม่โอเคกับฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งของเหล่าบิ๊กสีกากีเช่นนี้ไปด้วยจริงอยู่ที่เรื่องนี้กำลังขยายผลผ่านการที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ถ้าคนไทยไม่โกหกตัวเองจนเกินไปก็ย่อมทราบกันดีว่าบทสรุปก็คงลงเอยแบบไม่มีอะไรในกอไผ่เหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากนายตำรวจที่ออกมาให้ข้อมูลที่ยกพวงมาลัยไปขอขมาในเวลาต่อมา ก็ได้บอกไปแล้วว่าเข้าใจผิดไปเอง พอลงเอยแบบนี้อีกไม่นานเรื่องนี้ก็คงจะเงียบหายไปเช่นเดียวกับกรณีที่มีการเรียกติดปากว่า 'ส่วยทุเรียน' ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนภูเขาไฟที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการในตลาดจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการหาให้ตำรวจที่สภ.กันทรลักษณ์จัดหาทุเรียนชนิดนี้มาต้อนรับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาตรวจราชการเอาเข้าจริงจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต ถึงขนาดที่จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น แต่มองในแง่ของหลักการของคนที่ดำรงตนเป็นข้าราชการแล้ว ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ย่อมทำให้ลูกน้องยากที่จะปฏิเสธและแน่นอนว่าประชาชนย่อมเป็นปลายทางที่ต้องรับความเดือดร้อนผ่านการใช้คำว่า "ขอความร่วมมือ" ทั้งๆที่ควรจะมีโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแม้ว่าจะมีการชี้แจงว่าเป็นเพียงการหยอกล้อกัน พร้อมกับได้ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็มีคำถามว่าถ้าแชตไลน์ดังกล่าวไม่หลุดออกมา เรื่องการจัดหาทุเรียนจะเป็นแค่การหยอกล้อเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งต่อให้มีการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาจริง ธงคำตอบก็คงรู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรจากทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้น อาจเคลียร์กันได้เพื่อจำกัดวงให้เป็นเรื่องภายในของสำนักตำรวจแห่งชาติ แต่กับประชาชนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเคลียร์อย่างไร เพื่อฟื้นศรัทธาให้กลับคืนมา และให้องค์กรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พ้นจากจุด New Low เสียที

