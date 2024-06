รร.บดินทรเดชา จัดคอนเสิร์ต “Bao x Bodin in Concert Presented by AssetWise”

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567 ทางโรงเรียนได้แถลงข่าวการจัดงาน “Bao x Bodin in Concert Presented by AssetWise” โดยมีดร.สมพร สังวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี), อดีตรองผู้อำนวยการสมบูรณ์ บุศยศิริ ประธานชมรมครูเก่าฯ, นายสมนึก ศิริจรัสวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และนายครรชิต ตู้มณีจินดา อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และประธานจัดงาน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับเพลงดังในตำนานของวงคาราบาวมากมาย พร้อมอาหารอร่อยๆ ที่จะเสิร์ฟระหว่างชมคอนเสิร์ต และยังมีกิจกรรมร่วมประมูลกีตาร์พร้อมลายเซนต์ของสมาชิกวงคาราบาวอีกด้วยโดยคอนเสิร์ต “Bao x Bodin in Concert Presented by AssetWise” จะจัดขึ้นที่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทราในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00-16.00 น.บัตรราคาโต๊ะ VIP ราคา 30,000 บาท (ต่อ 6 ท่าน)โต๊ะทั่วไป ราคา 15,000 บาท (ต่อ 6 ท่าน)บัตร 1 ที่นั่งราคาใบละ 2,500 บาทสามารถจองบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 086-704-6089 หรือ 081-429-7871LineID @bodin