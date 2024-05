รมว.ยธ. บิน "โปรตุเกส-เยอรมนี" ประชุมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินทางไป สาธารณรัฐโปรตุเกสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงยุติธรรมโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ภาพขณะเดินทาง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ www.facebook.com/TaweeSodsongOfficial และ https://x.com/taweesodsong พร้อมแฮชแท็กที่ชอบใช้อย่าง #รัฐบาลเศรษฐา พร้อมมีแคปชั่นว่า “กำลังเดินทางไปสาธารณรัฐโปรตุเกสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเครื่องที่ดูไบ เพื่อประชุมและหารือข้อราชการในระดับนโยบายว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครับ”สำหรับวันนี้มี นางสาวนิภา นิรันดร์นุต กงสุลใหญ่ไทย ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาให้การต้อนรับ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบของที่ระลึกจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาของคนไทยในนครดูไบ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปจากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยมีนางสาวสุภาพรรณ เตียพิริยะกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงลิสบอน ให้การต้อนรับสำหรับวันพรุ่งนี้ (20 พ.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดจะเดินทางไป สถาบันเพื่อพฤติกรรมเสพติดและการพึ่งพายาเสพติด (Institute for Addictive Behaviours and Dependencies, I.P.: ICAD, I.P.) เพื่อพบกับ Dr. Ana Povo, Secretary of State และ Dr. João Goulão, Chairman of Institute for Addictive Behaviours and Dependencies, I.P. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงสร้าง การแก้ไขปัญหายาเสพติดของโปรตุเกส โดยเฉพาะการดําเนินการของคณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขการติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ (Commission for the Dissuasion of Drug Addiction: CDTs) ซึ่งเป็นรูปแบบที่สําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ โปรตุเกสโมเดลและเดินทางไปเรือนจํากลางกรุงลิสบอน (LisbonPrison) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารงานในเรือนจํา และระบบจัดการนักโทษ โดย Mr. Romulo Mateus, The Directorate of Prison Services and Social Rehabilitationผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เดินทางไปที่อากาศยานนานาชาติลิสบอน ประกอบด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข