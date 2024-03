รมว.ยธ. บินออสเตรีย ประกาศเจตนารมณ์ “ชูผู้เสพเป็นผู้ป่วย” พร้อมยึดทรัพย์นักค้ายา

วันนี้ (15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม , พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในห้วงการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 67 โดยมี นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ให้การต้อนรับ และมีการประกาศเจตนารมณ์ไทย “ชูผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ควบคู่การปราบปรามยึดทรัพย์นักค้าอย่างเด็ดขาด พร้อมพบรัฐมนตรีสิงคโปร์ หารือการจัดการปัญหายาเสพติดร่วมกันในระดับอาเซียนโดยในวันแรกคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม และได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูงฯ ในการนี้ รมว.ยุติธรรม ยังได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ ประกาศการเน้นย้ำถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยยึดหลักการสากล “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง และใช้หลักมนุษยธรรมควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดนอกจากนี้ รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พร้อมประกาศคำมั่นในนามของประเทศไทยว่า “จะเพิ่มความเข้มข้นในความพยายามสกัดกั้นตามแนวชายแดนเพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้ายาเสพติดและสารเคมี และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อจัดการกับความท้าทายในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และจะใช้มาตรการการป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักสิทธิมนุษยชน”ด้าน พล.ต.คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศอาเซียน โดยแสดงความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมปลอดยาเสพติด และอาเซียนปลอดยาเสพติด ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกต่อมา เวลาประมาณ 10.45 น. ตามเวลากรุงเวียนนา รมว.ยุติธรรม และคณะฯ ได้เข้าหารือทวิภาคีกับ นางโจเซฟีน เตียว (Mrs Josephine Teo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสาระสนเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่สอง (Minister for Communications and Information & Second Minister for Home Affairs) ของสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และยืนยันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ รมว.ยุติธรรม ได้แสดงความยินดีกับสิงคโปร์ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) และกล่าวถึงความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการรวบรวมงานวิจัยด้านการระบาดและอันตรายจากยาเสพติดจากทั่วโลก โดยขณะนี้ประเทศไทยสนใจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาที่ใช้ทดแทนยาบ้าทั้งนี้ การประชุมระดับสูงในห้วงการประชุม CND สมัยที่ 67 จัดขึ้นจนถึงวันที่ 15 มี.ค.67 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จากนั้นจะเป็นการประชุมสมัยสามัญระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า (18 – 22 มี.ค.)