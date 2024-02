ผบ.ตร.บินดูไบ ร่วมงาน UAE SWAT Challenge 2024 ให้กำลังใจ 3 ทีมตำรวจไทย

วันนี้ (6 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยังเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อร่วมชมการแข่งขัน UAE SWAT Challenge 2024 เฟ้นหาสุดยอดทีมปฏิบัติการพิเศษระดับโลก ซึ่งปีนี้มีกว่า 30 ประเทศ ส่งทีมหน่วยปฏิบัติการเข้าแข่งขัน รวม 73 ทีม ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทีมตำรวจไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งตัวแทน 3 ทีม เข้าแข่งขัน คือ ทีม Royal Thai Police A และ B เป็นตำรวจชาย และทีม Royal Thai Police C เป็นตำรวจหญิง โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตัวแทนตำรวจไทยที่ลงแข่งขันอย่างมากพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า การเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเชิงยุทธวิธี ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งวันนี้ตนเดินทางมาให้กำลังใจทีมตำรวจไทย โดยข้าราชการตำรวจที่เข้าแข่งขัน ทีมผู้ฝึกสอน ทีมพี่เลี้ยง ล้วนเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีความสามารถและทักษะสูง จากหลายหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ นเรศวร 261, คอมมานโด, อรินทราช 26, หนุมาน, หน่วยปฏิบัติพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 1-9 ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตมาหลายครั้ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งทีมเข้าแข่งขันรายการ UAE SWAT Challenge มาเป็นปีที่ 4 และการเข้าแข่งขันรายการนี้จะทำให้ได้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนา และเสริมความแข็งแกร่งให้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนตำรวจในหลายๆ ประเทศการแข่งขัน UAE SWAT Challenge 2024 นั้น จัดขึ้นวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 5 สเตจ หรือสถานการณ์ ได้แก่ สเตจ 1 ยุทธวิธี (Tactical), สเตจ 2 การโจมตี (Assault Event), สเตจ 3 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ (Officer Rescue), สเตจ 4 การโจมตีตึกสูง (Tower Assault) และ สเตจ 5 เครื่องกีดขวาง (Obstacle Course) โดยผลการแข่งขันทีมตำรวจไทยทั้ง 3 ทีม ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสเตจที่ 1 ยุทธวิธี ทีม A ได้ลำดับที่ 8, ทีม B ได้ลำดับที่ 17 ส่วน ทีม C ได้ลำดับที่ 39, สเตจ 2 การโจมตี ทีม A ได้ลำดับที่ 14, ทีม B ได้ลำดับที่ 8 ทีม C ได้ลำดับที่ 28 และวานนี้ สเตจที่ 3 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ทีม A ได้ลำดับที่ 14, ทีม B ได้ลำดับที่ 30 ส่วน ทีม C ได้ลำดับที่ 42 สำหรับคะแนนรวม 3 วัน ผ่านการทดสอบ 3 สเตจ ทีม A อยู่ในอันดับที่ 8, ทีม B อยู่ในอันดับที่ 11 และทีม C อยู่ในอันดับที่ 39 จากทีมที่เข้าแข่งขันจากทั่วโลกทั้งหมด 73 ทีม ซึ่งถือได้ว่าผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะได้พบปะกับตำรวจดูไบ และ NYPD พร้อมกล่าวว่า ในวันนี้ (6 ก.พ.) เป็นการแข่งขันในสเตจที่ 4️ การโจมตีตึกสูง (Tower Assault) และวันพรุ่งนี้ เป็นการแข่งขันสเตจสุดท้าย คือ เครื่องกีดขวาง (Obstacle Course) ซึ่งทีมตำรวจไทยมีความพร้อมและกำลังใจดีในการลงแข่งขัน พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมลงใจเชียร์ทีมตำรวจไทยได้ที่ https://m.youtube.com/@dubaipolicehq/streams