รวบแก๊งอินโดตระเวนก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยว อ้างหาเงินส่งเสียครอบครัว

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 ม.ค.พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส.สน.ทองหล่อ สั่งการให้ พ.ต.ต.มานะ มะเซิง สว.สส.สน.ทองหล่อ ร.ต.อ.สมยศ หมาดสง่า รอง สว.สส.ฯ นำกำลังฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ จับกุม 4 ผู้ต้องหาคดีร่วมกันลักทรัพย์ประกอบด้วย 1.MR.JAYA ABIDI อายุ 61 ปี 2.MR.IRSANDI อายุ 58 ปี, 3.MR.SUHENDRA อายุ 41 ปี และ4.MR.IWAN SUSANTO อายุ 50 ปี โดยทั้งหมดสัญชาติอินโดนีเซีย จับกุมได้ที่หน้าล๊อบบี้ใต้โรงแรมรายวัน บัดดีเพลส ซ.รามคำแหง 81/4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯพร้อมด้วยของกลางหลายรายการ อาทิ กระเป๋าสะพายหลัง UNDER ARMOUR สีดำ จำนวน 1 ใบ, รองเท้าผ้าใบสีเทา จำนวน 1 คู่, เสื้อโปโลแขนจั้มสีดำ จำนวน 1 ตัว, กระเป๋าสะพายหลังสีเขียว จำนวน 1 ใบ, เสื้อกีฬาคอปกยี้ห้อ WARRIX สีครีม จำนวน 1 ตัว, รองเท้าผ้าใบสีดำคาดขาว ยี้ห้อ โอนิซึกะ จำนวน 1 คู่, หมวกแก๊ปสีขาว ยี่ห้อ LEVIS จำนวน 1 ใบ, เสื้อโปโลสีดำ คอปกยีห้อ POLICE จำนวน 1 ตัว, กางเกงยีนขายาว จำนวน 1 ตัว, รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ PUMA จำนวน 1 คู่ ฯลฯการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 24 ม.ค.67 MR.YOSHIMUNE YOSHIDA สัญชาติญีปุ่น ผู้เสียหาย เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนว่า เวลาประมาณ 14.48 น. ผู้เสียหายได้เดินทางไปแลกเงินสกุล USD จำนวน 8,700 ดอลล่าสหรัฐฯ ที่ร้าน Value Plus ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากนั้นได้นำเงินใส่กระเป๋าสะพายด้านหลัง ขณะกำลังเดินซื้อของได้ 10 นาที เมื่อเปิดกระเป๋าดู ปรากฎว่าเงินดังกล่าวหายไป ซึ่งเชื่อว่าถูกคนร้ายลักไป จึงเข้าแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ ในเวลา 16.58 น.ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงลงพื้นที่ ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าร้าน Value Plus จุดเกิดเหตุ จนพบว่า ขณะที่ผู้เสียหายกำลังแลกเงินอยู่นั้นได้มี MR.JAYA ABIDI อายุ 61 ปี ผู้ต้องหารายที่ 1 เฝ้าสังเกตการณ์อยู่หน้าร้าน และสะกดรอยตามผู้เสียหาย จากนั้นผู้ต้องหารายที่ 1 ทำทีโทรศัพท์ลักษณะโทรแจ้งผู้ต้องหาอีกคน กระทั่งไปถึงบริเวณชั้น 1 ของห้างได้มี ผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 คนคือ MR.IRSANDI, MR.SUHENDRA, MR.IWAN SUSANTO, เดินมาพร้อมกับ MR.JAYA ABIDI ผู้ต้องหาคนแรก ซึ่งจังหวะที่ผู้เสียหายหยุดเลือกดูสินค้า MR.IRSANDI ได้ใช้มือล้วงกระเป๋า สะพาย และหยิบซองเงินของผู้เสียหายไป ก่อนที่ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย จะเดินแยกจากผู้เสียหายเพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูบริเวณหน้าห้างดังกล่าวหลบหนีจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาได้นั่งแท็กซี่มาลงปากซอยเอกมัย และต่อรถแท็กซี่สีเขียว-เหลือง มุ่งหน้าพระราม 9 ไปลงหน้าโรงแรมรายวัน บัดดี้เพลส ซอยรามคำแหง 81/4 เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบ จากการสอบถามพนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่า คนร้ายเป็นชาวอินโดนีเซีย มาทำการเปิดห้องพักเป็นรายวัน จำนวน 3 ห้อง กระทั่งในเวลาประมาณ 08.00 น.ของวันที่ 25 ม.ค.ปรากฎว่าพบมีตำหนิรูปพรรณตรงกับคนร้าย ลงมาจ่ายค่าห้องพักที่หน้าประชาสัมพันธ์ของโรงแรม จึงทำการตรวจค้นพบของกลางที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ต้องหาดูภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุ จนผู้ต้องหารับว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุจริงจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางมาจากอินโดนีเซีย เพื่อมาก่อเหตุล้วงกระเป๋า โดยเลือกผู้เสียหายที่นำเงินใส่ในกระเป๋าสะพายไว้ด้านหลัง เมื่อก่อเหตุเสร็จก็จะแบ่งเงินกัน หลังจากนั้นผู้ถูกจับก็จะทำการโอนเงินไปให้กับครอบครัวที่ประเทศอินโดนีเซียเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงประสานล่ามแปลภาษาเพื่อร่วมรับฟังก่อนแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักทรัพย์ แก่ผู้ต้องหา ตอนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน. ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป