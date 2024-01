“ป.ป.ส.-สธ.” ร่วมรับมอบยาเสพติด เตรียมเผาทำลายล็อตสุดท้าย 340 ตัน

วันนี้ (25 ม.ค.) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจรับยาเสพติด กล่าวว่า วานนี้ (24 ม.ค.) ได้ร่วมตรวจรับของกลางยาเสพติดก่อนส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมนำไปเผาทำลายต่อไป ณ คลังเก็บของกลาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานายปิยะศิริ กล่าวอีกว่า โดยคณะทำงานตรวจรับยาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองทัพบก และ อย. ได้ร่วมกันตรวจสอบยาเสพติดของกลาง ทั้งน้ำหนัก ลักษณะ ประเภทยาเสพติด การเก็บรักษาและการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง ซึ่งยาเสพติดของกลางที่ได้ร่วมตรวจสอบเป็นยาเสพติดในปฏิบัติการ Set zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการ Kick off ในวันที่ 25 ธ.ค. 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำของกลางยาเสพติดเข้าร่วมเผาด้วยพร้อมกันนายปิยะศิริ กล่าวต่อว่า ยาเสพติดของกลางที่ทำการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นยาเสพติดของกลางเตรียมเผาล็อตสุดท้าย และทำให้คลังเก็บของกลางยาเสพติดของ อย. ไม่มียาเสพติดที่เหลือให้เป็นภาระในการเก็บรักษา โดยยาเสพติดที่เตรียมนำไปเผาทำลายยาเสพติดของกลางตามปฏิบัติการ Set Zero ช่วงที่ 3 จะนำไปเผาทำลาย ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ต่อไป“ทั้งนี้ ตามนโยบายด้านยาเสพติดของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเข้าใจถึงกระบวนการเผาทำลายยาเสพติด ไม่ให้ยาเสพติดกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ถือเป็นการเผาส่งท้ายยาเสพติดล็อตใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ตามปฏิบัติการ Set Zero จำนวน 340 ตัน” รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว