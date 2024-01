รวบชาวเวียดนามแก๊งตระเวนล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยว ใช้วิธีทันสมัยพกเครื่องรูดบัตรติดตัว

วันนี้ (15 ม.ค.) ที่ สน.พระราชวัง พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัว MR. VO VAN DUNG สัญชาติ เวียดนาม และ MISS LE THI NGOC LINH สัญชาติ เวียดนาม ผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 10.30 น. ได้เกิดเหตุคนร้าย 4 คน ก่อเหตุล้วงกระเป๋าของ MR.SHUJI TAKATO สัญชาติญี่ปุ่น ผู้เสียหาย ที่วัดพระแก้ว มีทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย อาทิ บัตรเครดิต จำนวน 3 ใบ เงินสด 150,000 เยน ใบขับขี่ประเทศญี่ปุ่นและคนร้ายได้นำบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและบริการ เป็นเงินจำนวน 1,900,000 เยน หรือเท่ากับ 459,670.42 บาท ทันที จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายทั้ง 4 คน ได้ขึ้นรถแท็กซี่ไปลงที่ ซ.เพชรบุรี17 จากนั้นเดินเท้าไป ซ.เพชรบุรี19 เพื่อเตรียมก่อเหตุอีกแต่ไม่สำเร็จ จึงนั่งรถแท็กซี่ไปที่ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ และนั่งรับประทานอาหารจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับที่พักต่อมาเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีคนร้าย 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ MR. VO VAN DUNG สัญชาติ เวียดนาม และ MISS LE THI NGOC LINH สัญชาติ เวียดนาม เดินทางมาสถานที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี มีตำหนิรูปพรรณคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่สน.พระราชวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาทำการสอบสวนที่สน.พระราชวัง จากนั้นทั้ง 2 คนได้สมัครใจยินยอมพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นห้องพัก ผลการตรวจค้น พบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว (ยี่ห้อ The Suit Company) กางเกงยีนส์ สีน้ำเงินขายาว (ยี่ห้อ Levi รุ่น 511) แว่นตาเลนส์ปรอทเงิน รองเท้าหุ้มส้นสีเทา (ยี่ห้อ New Balance) กระเป๋าสะพายข้างสีดำ (พบที่ตัวขณะตรวจค้น) เครื่องรูดบัตร 1 เครื่อง ยี่ห้อ NEXGO Model: N5 เลขที่ N500W560463 กระดาษใส่เครื่องรูดเงิน 7 ม้วน มีดคัทเตอร์ 1 เล่ม และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องส่วน MISS LE THI NGOC LINH นำตรวจค้นห้องพักผลการตรวจค้น พบหมวกแบบปีก สีน้ำตาลอ่อน เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวลายช้าง รองเท้าแบบสวมลายขาว-ดำ กระเป๋าสะพายสีดำ และแว่นตากันแดดสีดำ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับคนร้ายทั้งสอง ในข้อหา”ร่วมกัน ลักทรัพย์ ในวัด สำนักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” และแจ้งข้อหาเพิ่มเติม MISS LE THI NGOC LINH โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน” และจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายจับศาลอาญาและจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง ส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวัง ดำเนินคดีตามกฎหมายจากการตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ของผู้ต้องหาทั้งสอง พบว่า MR. VO VAN DUNG สัญชาติ เวียดนาม หนังสือเดินทางหมายเลข C4737187(เก่า) / Q00411317 (ใหม่) มีรายการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร จำนวน 49 ครั้ง เดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่สนมา ทางจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก ตม.จว.สระแก้ว ประเภทวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 MISS LE THI NGOC LINH สัญชาติ เวียดนาม หนังสือเดินทางหมายเลข C9695362 มีรายการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร จำนวน 23 ครั้ง เดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย.66 ทางด่านตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ประเภทวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค.66 (อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด อยู่เกินที่ครบกำหนดในวันที่ 21 ต.ค.66 มา 85 วัน over stay)ทั้งนี้พล.ต.ต.นพศิลป์ กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ถือว่ากลุ่มคนร้ายมีการปรับตัว ใช้วิธีการที่ทันสมัยขึ้น ด้วยการพกเครื่องรูดบัตรเครดิตเอาไว้เมื่อขโมยมาได้ก็รูดทันที หวังหลบหนีตำรวจออกนอกประเทศ แต่ตำรวจไทยก็ปรับตัว รุกรบจบไว แกะรอยตามโจรทันทีที่ได้รับแจ้ง จนสามารถจับได้ก่อนหลบหนี