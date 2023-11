นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ OPOP แม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ OPOP ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 เดินหน้าต่อยอดโครงการ เตรียมจัดกิจกรรม Side by Side แสดงสินค้า 4 ภาค

วันนี้ (28 พ.ย.) นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คณะทำงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ OPOP โดยมี พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นางสุธาสินี สงวนโภคัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัด ข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ให้การต้อนรับโครงการ One Province One Product (OPOP) “1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์” ได้ริเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2565 และเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2567 และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุน นโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้ครอบครัวตำรวจ ของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านตำรวจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สนับสนุนการพัฒนาสินค้าทุกประเภทของครอบครัวตำรวจให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ทำให้ครอบครัวตำรวจมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถือเป็นนโยบายหนึ่งของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ครอบคลุมทุกกองบัญชาการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 มีผลิตภัณฑ์ OPOP จากฝีมือของแม่บ้านตำรวจจากทุกจังหวัดของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ที่น่าสนใจหลากหลายอย่าง อาทิ ผ้าแพรวา ราชินีแห่งผ้าไหม ผ้ามันปลา ผ้าเอกลักษณ์จากอำเภอร่องคำ ตุ๊กตาไดโนเสาร์ผ้าขาวม้าของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ , สบู่แก่นไหม ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จาดแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลาย กระเป๋าปักลาย ผ้าย้อมคราม จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, ผ้าผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ทำเป็นกระติ๊บข้าวเหนียว ตระกร้า ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายางพารา จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ , ผ้าฝ้ายกระหลุง อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี กระเป๋าสานพลาสติก จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร , ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวไม้นำมาทำเป็นพวงมาลัย ผ้าปักเขียนมือ จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม , ที่รองแก้ว รองจาน หมอนอิง ผ้าฝ้ายปักมือ ขนมโรตีกราบจากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด , ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาน กล้วยหอมส้มฉาบ จากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเลย , ผ้าฝ้ายย้อมคราม กระเป๋าสานถัก จากชมรมแม่บ้านจังหวัดสกลนคร , ผลิตภัณฑ์จากผ้ามาทำเป็นโบว์ติดผมผ้าฝ้าย จากชมรมแม่บ้านจังหวัดหนองคาย , ผ้าอีโค่พริ้นต์ ผ้าพิมพ์ใบไม้ จากชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู , ผ้าไหมลูกแก้ว ผ้าหมี่ขิต ผ้าโน่นกรอก กระเป๋าผ้าฝ้ายเข็นมือปักลายดอกไม้ จากชมรมแม่บ้านตำรวจจังหงัดอุดรธานี และผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากใบอ้อย จากชมรมแม่บ้านกองบังคับการสืบสวนภูธรภาค 4 เป็นต้นนางนิภาพรรณ ได้รับฟังปัญหาและให้คำแนะเพื่อการพัฒนา อาทิ การจัด “โครงการพี่สอนน้อง”เพื่อให้แม่บ้านที่มีทักษะในการปักผ้าได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการปักผ้าและการเชิญดีไซเนอร์ชื่อดังมาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ OPOPทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจมีกำหนดจัดกิจกรรมงาน Side by Side แสดงสินค้า 4 ภาค ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า Emquartier กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มช่องทางตลาด และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งเป็นช่องทางในการคัดเลือกสินค้า OPOP ของแต่ละกองบัญชาการไปจัดแสดง