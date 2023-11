ขัดเกลาลูกด้วยดนตรีใช้พรสวรรค์ที่เด็กมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 12 พ.ย. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรพร้อม คุณปู-กิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชชี่บุ๊คส์ จำกัด ร่วมงาน STUDENT GRAND CONCERT เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ได้มาร่วมแสดงความสามารถ จัดขึ้นโดย สถาบันดนตรี The Grand Music Academy ณ หอแสดงดนตรี ARAYA HALL : DBS DENLA BRITISH SCHOOL ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีเด็กและเยาวชน ร่วมโชว์ผลงานการแสดงดนตรีท่ามกลาง แขกผู้มีเกียรติ เข้ารับชมจำนวนมากทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ภายในหอแสดงดนตรีมาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจความกล้าแสดงออกของนักเรียนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งแต่ละคนตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อการแสดงในครั้งนี้ เพื่อเดินทางมารับประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าต่อยอดทักษะพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้ดียิ่งขึ้นไป โดย น้องบอส-ด.ช.ภาสกร สุวรรณทิพย์ ลูกศิษย์ของครูโบนัส อภิวรรณ พินทุสมิต ครูสอนตีกลอง ขวัญใจของน้องๆ สถาบันเดอะแกรนด์ปิ่นเกล้า ได้โชว์การแสดงดนตรีประเภทกลอง ร่วมกับเพื่อนในวงผ่านบทเพลงเพลง By the way และโชว์ตีกลองเดี่ยวผ่านบทเพลง Smells Like Teen Spirit ส่วนน้องพรีม-ด.ญ.จิณัธญาน์ สุวรรณทิพย์ ลูกศิษย์ครูแตงโม ก็ได้โชว์การแสดงดนตรีประเภทเดี่ยวเปียโน ผ่านบทเพลง Old german dance ด้วยในโอกาสเดียวกันนายอิศรากรณ์ กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาชมการแสดงดนตรีที่งาน STUDENT GRAND CONCERT ที่ผ่านมาตนให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาการของบุตรหลานผ่านการเล่นดนตรีเป็นอย่างมาก เพราะการเล่นดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เด็กและเยาวชนให้เกิดสมาธิ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ใช้ความสามารถทางด้านดนตรีเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ตัวบุตรหลานเอง ดนตรีนั้นถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งผู้เล่น จะได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา การเล่นเครื่องดนตรีรวมถึงการเป็นผู้ขับร้อง นอกจากจะสร้างความสุขให้แก่ตนเองแล้ว ยังสามารถส่งต่อความสุขให้แก่คนอื่นๆ ที่ได้รับฟังได้อีกด้วยขณะที่ คุณกิรสิฐ์ญา เปิดเผยว่า เทคนิคในการทำหน้าที่แม่ของปู คือจะพยายามใช้เวลาอยู่กับลูกๆ ให้มากที่สุด เพราะคุณพ่อเอง มีภารกิจมาก จึงเป็นหน้าที่เรา ที่จะวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้แก่ลูกๆ ปูจะอ่านหนังสือ อ่านนิทานซึ่งเป็นบทเรียนเสริมจินตนาการที่ดีให้ลูกๆ ฟังตั้งแต่ยังเด็ก พร่ำบอกกับลูกๆ เสมอว่าการเรียนรู้ คืออาวุธทางปัญญา เป็นทรัพย์ที่ติดติดตัวลูกไปตลอดชีวิตไม่มีใครมาขโมยไปจากตัวลูกได้ พอโตขึ้นมาก็จะเน้นการชักชวนลูกพูดคุยถึงเรื่องที่ได้เรียนรู้มาจากในหนังสือ จะทำให้เขารู้จักแบ่งปันเรื่องราว ที่ได้จากประสบการณ์การอ่านร่วมกันกับเรา วันนี้ดีใจที่เห็นลูกเติบโต เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถด้านดนตรี รู้จักความสามัคคีทำงานร่วมกันได้กับหมู่คณะ และให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เป็นวันครอบครัว นำไปสู่บรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข