สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี จัดแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต "FTI Nont-Pathum Charity Concert 2023"

วันนี้( 6 ต.ค.)ที่หอประชุม บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายแพทย์อภิชน จีนเสวก ผอ.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายสิทธิชัย ภูทิพย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี (ประธานจัดงาน) นายชวลิต ครองสิน ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี นายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี คุณพรพิมล มั่นฤทัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โคลิเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซูเลียน (ประเทศไทย) บ่าววี และ อลิส ธนัชลักษณ์ | The Golden Song ร่วมกันจัดแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต "FTI Nont-Pathum Charity Concert 2023"นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ก่อตั้งจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม จากแผนปฏิบัติประจำปี ของสภาอุตสาหกรรม กำหนดไว้ว่า ใน 1 ปี จะมีกิจกรรมพิเศษ โครงการคอนเสิร์ต "สร้างความสุข สนุกคลายเครียด" และทำความดีตอบแทน สังคม ชุมชน การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดร่วมกัน โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี ในหัวข้อ "FTI Nont-Pathum Charity Concert 2023"1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ ให้กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ ให้กับ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี / สภาอุตสาหกรรมปทุมธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแรง ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจภายในเมืองนนทบุรี ตลอดไปถึงส่วนภูมิภาคและประเทศ อีกส่วนสำคัญจะนำช่วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ตอนนี้โรงพยาบาลพระนั่งเหล้าคนไข้เยอะ เตียงไม่พอ ประกอบกันหลายอย่าง ไม่ได้ช่วยแค่ครั้งนี้ ประธานรุ่นก่อนหน้านี้ของสภาอุตสาหกรรม ทำมาตลอดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่โควิด น้ำท่วม ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ คิดว่าทุกท่านที่ซื้อบัตรนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ความสนุก สิ่งที่สำคัญเองการสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนสมาชิก กรรมการ และผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี กิจกรรมระหว่าง 2 สภา สิ่งที่เราจะได้บุญกุศลในส่วนของการช่วยเหลือโรงพยาบาล หากได้ทราบข่าวขอให้เป็นกำลังใจและช่วยสนับสนุนให้เราได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนนทบุรีและเมืองปทุมธานี ของผู้ประกอบการต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท ซูเลียน ประเทศไทย รวมถึงศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าร่วมกันทำบุญทำกุศลครั้งนี้และยังช่วยเหลือสังคมอีกทางด้วยนายสิทธิชัย ภูทิพย์ รองประธานสภาฯ และประธานจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต โครงการนี้ไม่มีการเรียกร้องเงินบริจาค หรือเรี่ยไรอย่างหนึ่ง อย่างใดทั้งสิ้น นอกจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงเท่านั้น การจำหน่ายบัตรจะมีตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายจำหน่ายบัตร ออกทำการจำหน่ายบัตรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน ในนามคณะทำงาน ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ท่านสมาชิก และบริษัทฯ มีให้กับสภาอุตสาหกรรมฯ มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย ขออำนาจคุณศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่สนับสนุน และครอบครัว บุคลากรในหน่วยงาน ประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นนายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิเศษการแสดงศิลปินนักร้องชั้นนำของเมืองไทย ครบรส อาทิ อลิส ธนัชลักษณ์ | The Golden Song / เอกชัย ศรีวิชัย / บ่าววี / NUVO (เต็มวง) / หญิงลี ศรีจุมพล / บอล เชิญยิ้ม และ Joker Familyพร้อมแดนซ์เซอร์เต็มรูปแบบ และการแสดงอื่นๆ เรียกว่ามีครบเครื่อง มีตั้งแต่ศิลปินรุ่นใหม่ดาวรุ่ง จนถึงยุค 80 ยุค 90 รับรองสนุก คลายเครียด ได้บุญกุศลด้วย เชิญชวนทุกคนมาร่วมกินกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะเป็นการรวมกันทั้ง 2 จังหวัด ภาคราชการและเอกชนในครั้งนี้ด้วย คาดการไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน สามารถขยายได้ถึง 2,000 คน หรือมากกว่านั้น งานจัดวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เริ่มลงทะเบียน 17:00 น. จำหน่ายบัตร VIP ราคาโต๊ะละ 25,000 บาท เข้าได้ 10 ท่าน และบัตรทั่วไป โต๊ะละ 20,000 บาท เข้า ได้ 10 ท่าน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหาร และเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว) นอกจากนั้นยังมีโชว์ซุปเปอร์คาร์ และบิ๊กไบค์ เพื่อเป็นสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท องค์กรของเรา มุ่งเน้น และส่งเสริม การทำความดีเพื่อสังคม หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางบริษัท เราจะช่วยเหลือสังคม ชุมชน และเป็นตัวขับเคลื่อน นำพาเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงขึ้นบริษัทฯเรายินดีให้การสนับสนุน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมโดยให้ใช้สถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เชื่อมั่นในบริษัทเราให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้เราจัดสถานที่ สำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ต ทีมงานบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ทุกคนพร้อมจะ ให้บริการและดูแลทุกท่านเป็นอย่างเต็มที่ และดีอย่างสุดกำลัง ในฐานะของสถานที่ ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งบ่าววี และ อลิส ธนัชลักษณ์ | The Golden Song กล่าวว่า ขอบพระคุณการจัดงานครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมาก คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเขตนนทบุรีและปทุมธานี ในส่วนของอลิซต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้มาร้องในงานนี้ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานการกุศลในครั้งนี้