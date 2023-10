เปิด 10 นโยบาย ผบ.ตร.คนใหม่ ชูปกป้องสถาบัน ลุยแก้ปัญหายาเสพติด ปราบอาชญากรรมไซเบอร์

วันนี้ (3 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการบริหารงานราชการตำรวจ ครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาทั้งนี้ เจตนารมณ์ของ ผบ.ตร.มีดังนี้-ต่อยอดพัฒนางานตำรวจในทุกมิติ-ศักดิ์ศรีขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต สวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว-สุขสงบ สังคมมีความปลอดภัย-วิสัยทัศน์ มาตรฐานสากล และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง-มลายภัยพาลให้สิ้นสูญโดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และนโยบายผบ.ตร.คนที่ 14 มี 10 นโยบายบริหารราชการ 4 นโยบายเน้นหนักดังนี้1.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2.เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยปกติสุขของประชาชน3.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่4.แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ5.ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง6. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ7.พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน การทํางานให้มีประสิทธิภาพ8.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้9.พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย มีดังนี้-เพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและบูรณาการการปฎิบัติร่วมกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจพื้นที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง-เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก ทั้งจำนวนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เพียงพอสอดคล้องต่อความต้องการ-เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ-อำนวยความสะดวกหรือให้บริการนักท่องเที่ยวในการติดต่อขอรับบริการ-พัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ-ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด-เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการยึดทรัพย์ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด-ใช้กลไกความร่วมมือของชุมชน ตามแนวทางโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมดำเนินการยึดหลักการ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลคนคลุ้มคลั่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการบำบัดรักษา-ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและประเทศเพื่อนบ้าน-มุ่งทำลายและตัดวงจรการกระทำความผิดของคนร้ายผ่าน “ซิม สาย เสา”-ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิด-จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลยี-ควบคุมการบริหารงานกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ การช่วยราชการต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ โดยให้ความสำคัญกับปริมาณงานของสถานีตำรวจเป็นหลัก-ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและไม่มีความจำเป็น-บริหารอาคารบ้านพักให้เป็นไปตามสิทธิของกำลังพล และมีสภาพแวดล้อมที่ดี-การสร้างระบบการสื่อสาร ร้องเรียน ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมของข้าราชการตำรวจตรงถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้จะพัฒนา Quick Wins Police’s Home เราดูแลคุณเพื่อให้คุณไปดูแลประชาชน โดยจะเปิดใช้งานระบบได้ 17 ต.ค.66 นี้House is made from brick and stone,Home is made from love alone มีความหมายว่า บ้าน (A house) สร้างด้วยอิฐและหิน แต่บ้าน (a home) ในอีกความหมายหนึ่ง ต้องสร้างด้วยรักเท่านั้นสำหรับ Quick wins ประกอบด้วยด้านการบริหารงานบุคคล : คืนตำรวจให้ประชาชน โดยให้ความสำคัญกับงานในสถานีตำรวจ เพื่อให้มีกำลังพลเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน, ให้ทุกหน่วยตรวจสอบกำลังพลที่ไปช่วยราชการทุกนายให้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการปกติ ณ ต้นสังกัดด้านระบบการบริหารงาน : คืนเวลาให้ตำรวจ โดยจะแก้ไขคำสั่งตร. ที่ 419/56 ช่วยลดภาระงานสอบสวน เอกสาร และแบบฟอร์มเอกสารที่ไม่จำเป็น ลดความยุ่งยากซ้ำซ้อน ภาระทางธุรการและการประชุมที่ไม่จำเป็น ให้รายงานเหตุผ่าน ศปก.บก./ภ.จว. เพียงแห่งเดียวด้านการเสริมสร้างสวัสดิการ เร่งแก้ปัญหา เรื่องที่พักอาศัยเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจจบใหม่และข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ, แก้ปัญหาผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระด้านการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเป็นธรรมและช่องทางการสื่อสารในองค์กร สามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรมายังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้โดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นแทนใจ ทางออฟไลน์สามารถแจ้งผ่านตู้ปณ. 191 รองเมือง 10330ด้านการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน จะสานต่อการดำเนินโครงการทำดีมีรางวัล ของพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, โครงการ Police Hero สร้างต้นกล้า เพาะพันธุ์ความดี ให้แนวคิดและหลักการทำงานกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อให้เห็นภาพหรือตัวอย่างของข้าราชการตำรวจผู้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติอย่างแท้จริง