ศาลแพ่งสั่ง สตช.ชดใช้เงิน 2 นักข่าวถูกกระสุนยางบาดเจ็บ 7 หมื่นกว่าบาท

วันนี้ (26 ก.ย.) ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดพิพากษาคดีที่นายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ บรรณาธิการสำนักงานข่าวออนไลน์ PLUS SEVEN และนายชาญณรงค์ เอื้ออุดมโชติ ช่างภาพประจำสำนักข่าว The MATTER เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.และพล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดละเมิดขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีนายธนาพงศ์ จำเลยที่ 1 ถูกยิงจากกระสุนยางเข้าบริเวณสะโพก ส่วนนายชาญณรงค์ จำเลยที่ 2 ถูกยิงจากกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่บริเวณท่อนแขนซ้าย ระหว่างไปทำข่าวการชุมนุมม็อบ 18 กรกฎา โดยสวมปลอกแขน บัตรสื่อมวลชน ที่บริเวณถนนราชดำเนินและแยกนางเลิ้ง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 42,000 บาท และชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง ( 6 ส.ค.2564) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพ.ร.ก.ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 กับให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าทนายความแทนโจทก์ทั้งสอง เป็นจำนวน 10,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก