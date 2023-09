เปิด 20 โครงการ บริษัท “กำนันนก” รับงานภาครัฐ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล. “ดีเอสไอ” ลุยสอบ

วันนี้ (16 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ “กองคดีฮั้วประมูล” กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนบริษัทของ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ “กำนันนก” ในฐานะกรรมการบริษัท รับโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน รวม 1,544 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 7,579 ล้านบาท และวงเงินทำสัญญารวม 6,964 ล้านบาท จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 923 โครงการ) และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 621 โครงการ) โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลิต และจำหน่ายยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยจากการตรวจสอบพบโครงการ ที่มีมูลค่าวงเงินสัญญาตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปของ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด (18 โครงการ) และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด (2 โครงการ) รวมทั้งหมด 20 โครงการ ที่มีเหตุอันควรสงสัยจะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใส และได้นำร่องสืบสวนสอบสวนก่อน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 300 ล้านบาท และ 2.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 350 ล้านบาท โดยได้ออกหมายเรียก 58 บริษัท ใน 2 โครงการดังกล่าว ที่ยื่นซองราคาแต่ไม่เข้าร่วมในขั้นตอนการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาสอบปากคำ วันที่ 18-20 ก.ย.นี้ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และเตรียมรับเป็นคดีพิเศษในสัปดาห์หน้าสำหรับการตรวจสอบทั้ง 20 โครงการ มูลค่าเกิน 30 ล้านบาท ของ 2 บริษัทดังกล่าว ที่เข้าข่ายอำนาจของ ดีเอสไอ ดังนี้บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด (18 บริษัท)1.ปี 2565 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพญา,ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 30 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม2.ปี 2564 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.75+106 - กม.77+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ) งบประมาณ 30 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง3.ปี 2564 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 350 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง (เตรียมรับเป็นคดีพิเศษ)4.ปี 2563 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลายา อ.บางเลน,พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 48 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท5.ปี 2560 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 300 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง (เตรียมรับเป็นคดีพิเศษ)6.ปี 2560 โครงการประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายดอนเสาเกียด - บ้านดอนคา (อ.บางแพ) จ.นครปฐม ระยะทาง 5.690 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 37 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท7.ปี 2558 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ปี 2558 กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก จ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิมด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.61+767 - กม.67+334 RT. ปริมาณงาน 5.567 กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 47 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง8.ปี 2557 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลาเต่า- ห้วยพระ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7 ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 34 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม9.ปี 2557 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2557 ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0102 ตอน นครปฐม - ดอนตูม ระหว่าง กม.57+408 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1.892 กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 50 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง10.ปี 2557 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางเลน หมู่ที่ 3, 6 ต.ไผ่หูช้าง หมู่ที่ 1 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ.0018 บ้านไผ่คอกวัว-บ้านไผ่หูช้าง ต.บางเลน ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 34 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม11.ปี 2557 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0038 บ้านดอนกลาง-บ้านกงลาด ต.มาบแค ต.ตาก้อง ต.ห้วยด้วน อ.เมืองนครปฐม อ.ดอนตูมฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 38 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม12.ปี 2556 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0042 บ้านลานแหลม-บ้านโคกเขมา ต.วัดละมุด ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 38 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม13.ปี 2556 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2556 ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0500 ตอน กม.42+000 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (กำแพงแสน) ระหว่าง กม.54+483 - กม.57+483 ปริมาณงาน 3.000 กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 30 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวง14.ปี 2555 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หนองปลาไหล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 40 ล้านบาท หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เพชรบุรี15.ปี 2555 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 33 ล้านบาท หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เพชรบุรี16.ปี 2555 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย นฐ.3004 จ.นครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 45 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท17.ปี 2554 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ นฐ 0037 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 39 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม18.ปี 2554 โครงการประกวดราคาจ้างงานโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2554 โดยจ้างเหมาทำการบูรณะผิวทาง พื้นทาง และไหล่ทางเดิม ด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ปูผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE บนทางหลวงหมายเลข 346 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 50 ล้านบาท หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เพชรบุรีบริษัท ป.รวีกนกก่อสร้าง จำกัด (2 บริษัท)1.ปี 2565 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ. 3004 แยก ทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลายา อ.บางเลน ,พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งบประมาณ 45 ล้านบาท หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท2.ปี 2565 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ต.สามง่าม gเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,4,5 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม , ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 33 ล้านบาท หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม