ข่าวลึกปมลับ : "ก้าวไกล" สิ้นคิด "พิธา" ใช้เด็ก 10 ขวบเป็นเหยื่อการเมือง

เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ตอนนับถอยหลังใกล้ถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภามากขึ้นเท่าไร นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ก็ยิ่งออกอาการดิ้นพล่านงัดวิชามารในทุกรูปแบบ ออกมาใช้ในการสร้างกระแสปลุกระดมมวลชนเพื่อกดดันไปยัง 250 สว. ซึ่งเป็นปราการด่านหิน ที่จะไม่ยกมือสนับสนุนให้ตนเองก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำคนที่ 30 ของประเทศไทยล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลและนายพิธา ได้ทำในสิ่งที่เลวร้ายและเรียกได้ว่า เป็นความอัปยศที่สุดนั่นคือการจูงเด็ก 10 ขวบ ขึ้นบนเวทีปราศรัยหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพียงเพราะต้องการให้ “เหยื่อบริสุทธิ์” ผู้นั้นเอ่ยถ้อยคำว่า “อยากให้พิธาเป็นนายกฯ”แม้ในวินาทีที่เสียงใสซื่อหลุดจากปากของเด็กน้อย จะเรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดกระหึ่มจากด้อมส้ม ที่รายล้อมอยู่รอบเวทีหลายพันคน แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือ เสียงก่นด่าที่พุ่งมาจากรอบทิศ กับการกระทำอันไร้จิตสำนึกแบบคนสิ้นคิดของนายพิธาซึ่งเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาว่าด้วย “สิทธิเด็ก” (Convention on the Rights of the Child) ของสหประชาชาติ ในปี 2532 และมีการลงนามรับรองจากรัฐบาล 196 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยทั้งนี้ในอนุสัญญาดังกล่าว กำหนดเนื้อหาไว้ 54 ข้อ ประกอบไปด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็กอันหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครองปกป้องสิทธิ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีก้าวไกลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เป็นการละเมิดอนุสัญญาดังกล่าวอย่างชัดแจ้งและเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนโดยไม่มีการเหนียมอายอีกต่อไปทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้แฝงตัวดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยการยัดเยียดปลุกระดมแนวคิดทางการเมืองตามโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม ทั้งที่โรงเรียนจะต้องเป็นเขตปลอดการเมืองเช่นเดียวกับวัดและโรงพยาบาลแต่พรรคก้าวไกล ก็ใช้วิธีการแทรกซึมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และขยายผลอย่างไม่หยุดยั้ง จนประสบผลตามต้องการจะเห็นได้จาก การจัดพานพุ่มในพิธีไหว้ครูซึ่งเด็กๆ สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตามประเพณีที่สืบทอดกันมานาน กลับมีเด็กนักเรียนจัดพานพุ่มเป็นรูปนายพิธา แล้วนำมาไหว้ครูอย่างหน้าชื่นตาบานหากกรณีดังกล่าวเป็นเสมือน “ฝีกลัดหนอง” เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกเพาะบ่มโดยพรรคก้าวไกลมานาน ฝีเม็ดนั้น ก็ถึงคราวแตกเม็ดหนองไหลบนเวทีหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ดังที่กล่าวมาข้างต้นจนนำมาซึ่งเสียงก่นด่าแบบสหบาทารอบทิศไม่เว้นแม้แต่นายสมศักดิ์ เจียม ซึ่งเป็นปีกเดียวกับพรรคก้าวไกลยังไม่เห็นด้วยและโพสต์ข้อความแบบ ไร้ไมตรีไปยังฝ่ายเดียวกันว่า“ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบแล้วให้เด็กไปพูด เท่ากับเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้ขลาด คืออยากจะแสดงความคิดเห็นดังกล่าว แต่ให้เด็กพูดบอกว่า “ก็เรื่องของเด็ก” ครั้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะทำอะไรเด็กก็ทำไม่ได้ จะทำอะไรผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ โดยสรุปแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบโดยแท้”“เราจึงไม่ให้เด็กขนาดนี้ไปแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ” นายสมศักดิ์ เจียม ย้ำเช่นนั้นขณะที่ นายแทนคุณ จิตอิสระ จากพรรคประชาธิปัตย์ รักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เป็นการกระทำที่สิ้นคิดไร้สำนึกทางสิทธิมนุษยชน ขัดต่อหลักการ “กันเด็กออกจากการเมือง”และเด็กต้องได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่จัดทำขึ้นในปี 2532 และมีการตอบรับไปทั่วโลกนายแทนคุณได้เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนรัฐสภา เข้ามาตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนายพิธาอย่างชัดแจ้งดังนั้นหากมีการไต่สวนอย่างจริงจัง ผลสรุปอาจระบุได้ว่า นายพิธา ผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีโทษถูกตัดสิทธิเหมือนที่ปารีณา ไกรคุปต์ และสิระ เจนจาคะ โดนมาแล้วอย่างไรก็ตาม เชื่อได้เลยว่าหากมีการดำเนินการต่อนายพิธาและพรรคก้าวไกล สิ่งที่ฝ่ายสีส้มจะหยิบมาต่อสู้ ก็คือการกล่าวอ้างว่า “นายกลุงตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เคยทำเช่นนั้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ มอบช่อดอกไม้ หรือ ถ่ายรูปคู่พร้อมกับพูดว่า ลุงตู่สู้ๆ ขอให้ลุงตู่เป็นนายกฯ และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อเช่นกันมีคำกล่าวมาช้านานว่า “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” การกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลในครั้งนี้จึงเป็น “กรรม” ที่แสดงเจตนาชัดเจนว่า ต้องการใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่ต่างอะไรกับประเทศในโลกที่ 3 ที่ใช้เด็กเป็นนักรบติดอาวุธจับปืนเข้าห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามเพียงแต่เด็กไทยที่ถูกพรรคก้าวไกลใช้เป็น “นักรบ” ไม่ได้ใช้ปืนแต่ใช้ “คำพูด” เป็นอาวุธในการสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลอดทนรออีกเพียงไม่กี่อึดใจ คนไทยก็จะได้รู้กันว่า บ้านเมืองนี้จะมีนายกฯ จากพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมต่ำตม ปลุกระดมมวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก และแผ่นดินจะลุกเป็นไฟหรือไม่หากนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี-------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2 เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1