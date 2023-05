เคล็ดลับ ทิน่า เทอร์เนอร์ ยึดวิถีพุทธต่อขีวิต ก้าวสู่ราชินีร็อค & โรลล์

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นำเสนอรายงานพิเศษThe King of Pop “ราชาเพลงป๊อป” อย่าง ไมเคิล แจ๊กสัน จากโลกก่อนวัยอันควร ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วน เจ้าตัวไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจตรงข้ามกับ The Queen of Rock and Roll “ราชินีร็อคแอนด์โรล” อย่าง ทีน่า เทอร์เนอร์ เธอสิ้นลมอย่างสงบในวัย 83 ปี โดยมีบทสวดมนต์ของพุทธศาสนา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจนวาระสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่หลายๆ คน ไม่เคยรู้มาก่อน ว่า ทีน่า เทอร์เนอร์ อดีตซุปตาร์หญิงเบอร์ 1 ของโลก ที่แท้เธอเป็นชาวพุทธ มานานร่วม 50 ปีเลยทีเดียวการนับถือพุทธของเธอ ก็ไม่ใช่แบบแฟชั่นทำตามใคร หากแต่ใช้หลักการทางพุทธ ในการรักษาเยียวยาจิตใจอันแตกสลาย จากอดีตสามีนักดนตรี “ไอค์ เทอร์เนอร์”ใครจะมอง ทีน่า เทอร์เนอร์ เป็นซุปตาร์ เป็นราชินีร็อคอย่างไร แต่ในสายตาของไอค์ เขามองเธอเป็นแค่กระสอบทราย ซ้อมเธอจนบาดเจ็บสาหัสประจำแม้แต่ใช้กาแฟร้อนๆ สาดหน้าเธอ ด้วยความโหดร้ายผิดมนุษย์มนา ก็เคยทำมาแล้วจะหนีจากผัวโหด ก็กลัวจนไม่กล้า ทีน่า เทอร์เนอร์ อับจนหนทางไร้ทางออก ถึงขนาดคิดว่า ฆ่าตัวตาย ยังจะง่ายเสียกว่า เธอตัดสินใจกลืนยานอนหลับทีเดียว 50 เม็ด โชคดีที่เธอยังรอดมาได้แต่จิตวิญญาณอันบอบช้ำ มาพบแสงสว่าง เมื่อเพื่อนของเธอ แนะนำให้ลองเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับสำนัก Nichiren Buddhism ซึ่งเป็นพุทธนิกายชินโตจากญี่ปุ่น มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จนปัจจุบัน ขยายสาขามาถึงเมืองลอสแอลเจลิสหลักปฏิบัติสำคัญของ Nichiren คือ ต้องสวดมนต์ออกเสียงดังๆ 2 ครั้งต่อ 1 วัน สิ่งนี้จะเยียวยาวทุกสิ่ง ช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากความเศร้าโศกได้ซึ่ง ทีน่า เทอร์เนอร์ เธอได้ลองปฏิบัติตามคำสอนดังกล่าว แล้วพบว่า นี่คือใช่เลย จิตใจอันแตกกระเจิง เพราะชีวิตครอบครัวอันโหดร้ายทารุณ ได้พบหนทางสงบอย่างแท้จริงทีน่า เทอร์เนอร์ ให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผยมาตลอด ว่าชีวิตเธอ อยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะศาสนาพุทธนี่แหละพอมีหลักทางพุทธยึดเหนี่ยว ทำให้เธอเข้มแข็ง กล้าเดินออกมาจาก ไอค์ เทอร์เนอร์ ในสภาพเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัว มีเศษเงินติดตัวแค่ 36 เซนต์ และบัตรเติมน้ำมันแค่ใบเดียวเมื่อหลุดจากผัวซาตานมาได้ เธอก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์ชินโตนี้ต่อไป จนกล้าพูดเลยว่า ชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในระดับโลก ก็มาจากการสวดมนต์อย่างตั้งใจมาตลอดช่วงชีวิตอันรุ่งโรจน์สุดขีดของ ทีน่า เทอร์เนอร์ เป็นช่วงปี 2531 เครื่องดื่มเป๊ปซี่ ทำแคมเปญโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก จ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์ ไปร้องเพลงประกบกับซุปตาร์ ของประเทศต่างๆซึ่งประเทศไทย มียอดขายเป๊ปซี่ที่ดีพอ จึงได้รับเลือกให้อยู่ในแคมเปญนี้ด้วย และศิลปินไทยที่ถูกเจาะจงตัวมา ก็เป็นซุปตาร์ร็อคหญิงที่ดังสุดๆ ในเวลานั้น คือ “ปุ๊” อัญชลี จงคดีกิจ เจ้าของฉายา “หนึ่งเดียวคนนี้”เป็นโฆษณาที่ช่างตื่นตาตื่นใจคนไทย ที่ได้เห็นราชินีร็อคไทย ขึ้นเวทีร้องเพลงประกบกับราชินีร็อคโลกที่ไม่น่าเชื่อก็คือ อัญชลี จงคดีกิจ ก็ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่เคร่งศาสนาเช่นกัน แต่เป็นศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนต์ ขยันช่วยเหลืองานของ “คริสตจักรแห่งความสุข” มาตลอดและเช่นเดียวกับ ทีน่า เทอร์เนอร์ คำสอนของศาสนา ได้ช่วยกล่อมเกลาจน อัญชลี จงคดีกิจ จนได้พบชีวิตใหม่ เหมือนๆกันสำหรับ ทีน่า เทอร์เนอร์ บั้นปลายชีวิต เธอมีทรัพย์สินกว่า 250 ล้านดอลลาร์ ย้ายจากอเมริกา ไปใช้ชีวิตสงบสุขกับ เออร์วิน บาค สามีแสนดีชาวสวิส ที่อายุน้อยกว่าเธอถึง 16 ปีในยามชราภาพ ทีน่า เทอร์เนอร์ ป่วยด้วยโรคไตวาย ก็ได้สามีคนนี้ ที่ยอมสละไตให้เธอ 1 ข้าง เมื่อ 3 ปีก่อน และอยู่เฝ้าเธอจนวาระสุดท้ายช่วงท้ายของชีวิต ทีน่า เทอร์เนอร์ ไม่ได้แค่สุขใจกับสามีที่อยู่ดูแลเธอไม่ห่าง แต่ยังมีบทสวดมนต์ทางพุทธ ที่เธอพร่ำสวดมาร่วม 50 ปีนั่นเอง จนเธอจากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566เป็นการหลับแล้วก็หมดลมไป อย่างคนมีบุญ เหลือไว้แต่ตำนานให้เล่าขานสืบไป-------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2 เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1