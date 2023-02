เปิดแฟ้มฆาตกรโหด ฆ่าหั่นศพอำพรางคดี แล่เนื้อคนทำอาหาร

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นำเสนอรายงานพิเศษนางแบบสาวสวยฮ่องกงอย่าง “แอบบี้ ชอย” กลายเป็นข่าวสยองโลก เธอไม่ควรต้องพบจุดจบในวัยแค่ 28 ปี และไม่ควรเลย ที่ชิ้นส่วนของเธอจะกลายเป็น “ต้มซุป” ในหม้อ ตั้งไว้บนเตาในบ้านของฆาตกรในตู้เย็นก็ยังมีขาของเธอแช่ไว้ คงรอการปรุงเป็นเมนูอาหารต่อไป ซึ่งพฤติกรรมของคนร้าย ตรงกับสำนวนเก่าๆของไทยที่ว่า “ฆ่าแกงกัน”หลายคนคงน่าสงสัย ฆาตกรที่เป็นพ่อของอดีตสามีแอบบี้ ปรุงเธอเพื่อเป็นอาหารจริงๆ ละหรือ?คำตอบ น่าจะไม่ใช่เช่นนั้น เนื่องจากในอดีตก็มีคดีฆาตกรรมลักษณะนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วเจตนาจริงๆ ของคดีเก่าๆ เหล่านั้น ล้วนทำเพื่อวัตถุประสงค์ ทำลายศพอย่างแนบเนียน ไม่ใช่ฆ่ากินเป็นอาหาร แบบ “มนุษย์กินคน”ที่เคยเป็นข่าวครึกโครมสนั่นโลก เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่เกาะมาเก๊าเมื่อปี 1985 ฆาตกรโหดเป็นคนฮ่องกง ชื่อว่า “หวาง ซิเหลียน” ผู้เป็นนักพนันตัวฉกาจการพนันนำเขายกระดับตัวเองไปเป็นฆาตกร เมื่อเขาทวงหนี้พนันไม่สำเร็จ ก็เลยสำเร็จโทษลูกหนี้พนันรายนั้นเสียแต่เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกเมียญาติพี่น้องของเหยื่อ เขาเลยจัดการปิดปากทุกคน รวมแล้ว เขาฆ่าล้างครัวคน “ตระกูลเจิ้ง” ไปทั้งหมด 10 ศพ อายุตั้งแต่ 7 ขวบ ยัน 70 ปีแลกกับหนี้พนันคงค้างแค่ 3 หมื่นเหรียญฮ่องกงเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่มากเลยภาระการกำจัดศพเป็นเรื่องหนักหนาสาหัส เพราะมีศพเกลื่อนถึง 10 ร่างเช่นนั้น หวาง ซิเหลียน นอกจากชำแหละแยกชิ้นส่วนชิ้นโตๆ ไปโยนทิ้งทะเลแล้วเนื้ออีกจำนวนมาก ที่ไม่สามารถกำจัดทิ้งได้หมดในคราวเดียว เขานำมาผสมกับเนื้อหมู ปรุงเป็นไส้ซาลาเปาขาย กระดูกก็เอามาต้มน้ำซุปขายขายที่ไหน ก็ขายที่ “ภัตตาคารแปดเซียน” ที่เขายึดจากผู้ตาย เอามาทำธุรกิจต่อนั่นเองหลังถูกจับกุม ฆาตกร “หวาง ซิเหลียน” ก็ฆ่าตัวตายในคุก ซึ่งไม่ได้เกิดจากสำนึกผิดบาปอะไร แต่เพราะสุดทนทรมานต่อโรคหอบหืดของตัวแต่ที่เรื่องนี้ถูกนำมาขยายผล จนกลายเป็นตำนานให้โจษขานมาอีกนาน ก็เพราะมีการนำเค้าโครงเรื่องจริงของคดีนี้ มาทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Untold Story เมื่อปี 1993 และทางสหมงคลฟิล์ม นำเข้ามาฉายในไทย ในชื่อเรื่องว่า “ซาลาเปาเนื้อคน”ผลกระทบจากหนังเรื่องนี้ ทำเอาตลาดซาลาเปาทรุดฮวบ เพราะคนพากันขยาด ไม่กล้ากินซาลาเปากันไปพักใหญ่เลยทีเดียวแต่ “ซาลาเปาเนื้อคน” ไม่ใช่คดีเดียว ของการอำพรางศพด้วยการปรุงเป็นอาหาร ยังมีคดีดังที่ประเทศสิงคโปร์ บ้านใกล้เรือนเคียงของไทยนี่เอง เรียกกันว่า “แกงกะหรี่เนื้อคน” เหตุเกิดเมื่อปี 1983เหยื่อและฆาตกรต่างเป็นคนเชื้อสายอินเดีย ที่ตั้งมารกรากในสิงคโปร์ ในเขตที่เรียกว่า Little Indiaหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นภรรยาของผู้ตายเอง สารภาพว่าฆ่าเพราะความคับแค้นสามี ซึ่งเป็นชายร่างยักษ์ ชอบเมาทำแล้วซ้อมเธอเป็นประจำ แผนประทุษกรรมของเธอ คือมอมเหล้าสามีจนเมา แล้วตีด้วยเหล็กจนตายแต่ยังมีพี่ๆ ของผู้ต้องหา ที่โดนรวบทั้งโขยงด้วยเพราะตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่า ทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุ ไม่ใช่เรื่องของ “เมียฆ่าผัว” ตามลำพังคนเดียวความสยองก็คือ วิธีการทำลายศพ ชิ้นส่วนของผู้ตายถูกแล่นำไปปรุงเป็นแกงกะหรี่ใส่ถุง นำมาวางทิ้งตามจุดต่างๆ ให้ดูเหมือนเศษอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งร้านอาหารในย่าน Little India ทำกันแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วการจะนำชิ้นส่วนศพสดๆ ไปทิ้ง เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ เพราะสิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดของเมืองแกงกะหรี่เนื้อคนเหล่านั้น ถูกนำมาทยอยวางทิ้งเป็นเวลาหลายวัน บางคนเห็นมีอาหารดีๆ มาทิ้งไว้เช่นนั้น ก็จัดการเอามากินอีกต่างหากเพียงแต่กินไม่กี่คำก็ต้องเลิกกิน เพราะกินปุ๊บก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เนื้อวัว มีกลิ่นแปลกๆ แต่ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรกันแน่สุดท้าย บรรดาผู้ต้องหาที่ต่างแย่งกันสารภาพว่าฉันทำคนเดียว คนอื่นไม่เกี่ยว ต่างก็หลุดจากคดีทั้งหมดในชั้นศาล เพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอจะยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรม กลายเป็นเรื่องของคนหายสาปสูญเท่านั้นข้อน่าสังเกต คดีซุปนางแบบสาวฮ่องกง และคดีแกงกะหรี่เนื้อคนที่สิงคโปร์ ต่างเป็นคดีที่เกิดขึ้นด้วยเงื้อมมือของคนที่เหมือนร่วมครอบครัวเดียวกันส่วนคดีซาลาเปาเนื้อคน ฆาตกรกับเหยื่อก็รู้จักคุ้นเคยกันดี เพียงแต่มาบานปลายด้วยปัญหาการพนันเป็นตัวจุดชนวน แม้จะโหดและเลือดเย็นในการอำพรางศพขนาดไหน ฆาตกรก็ต้องชดใช้กรรม--------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2 เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1