เจ้าของร้านอาหารสุดทนให้เวลา 3 วันแล้ว ลูกค้ากินแล้วไม่จ่าย หอบหลักฐานแจ้งความตำรวจ

จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ My Mint Taksaporn โพสต์คลิประบุข้อความว่า ขออนุญาตประกาศนะคะ รบกวนคุณลูกค้า มาชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มหน่อยนะคะ รอลูกค้ามาหลายวันแล้ว คิดว่าลูกค้าคงลืม เผื่อใครรู้จักฝากบอกหน่อย ทักมาเพื่อโอนจ่ายก็ได้นะคะ หลังจากชำระเรียบร้อย เราจะลบโพสต์ให้ค่ะ" ที่เกิดเหตุภายในร้านอาหาร NEXT GEN BY KM.16 หรือปากเกร็ด ก.ม.16 หมู่บ้านเมืองทองทองธานี D4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีภาพจากกล้องวงจรปิด เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 เวลาประมาณ 20.20 น. บันทึกเหตุการณ์ พ่อแม่ลูก เดินเข้ามาภายในร้านเดินนั่งโต๊ะที่บริเวณใต้ต้นไม้ ก่อนจะสั่งอาหาร มารับประทาน จากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นตามมาสมทบ พอสักพักทางพ่อกับแม่ทำทีเรียกเด็กมาให้ทิป แล้วเดินออกจากร้านทิ้งลูกไว้กับเพื่อน ไม่นานนัก กลุ่มวัยรุ่นก็อาศัยตอนคนเยอะแล้วเดินแยกย้ายกันเดินหนีหลบออกไปข้างร้านล่าสุดวันนี้ เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 ก.พ.66 นางสาวทักษพร โยธี อายุ 26 ปี เจ้าของร้านอาหาร เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางลูกค้าที่มารับประทานอาหารแล้วไม่จ่ายเงินมูลค่า 854 บาท ที่สภ.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังจากให้โอกาสมาชำระค่าอาหารภายใน 3 วัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ตามที่ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปกว่า 11 วัน ยังไม่มีการแสดงตัวหรือติดต่อมาทุกช่องทางนางสาวทักษพร กล่าวว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ด หลังจากเมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 มีลูกค้ามารับประทานอาหารแล้วไม่จ่ายเงินจำนวน 854 บาท จึงโพสต์ประกาศตามหาผ่านเฟซบุ๊กเพจร้าน และกลุ่มข่าวจังหวัดนนทบุรีต่างๆ แต่ก็ไม่มีการติดต่อมา ตนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆสื่อมวลชนประจำจังหวัดนนทบุรีทำข่าวประกาศตามหาเมื่อวันที่ 9 ก.พ.66 โดยให้โอกาสเพิ่มอีก 3 วัน หากมีการมาชำระค่าอาหารก็จะลบโพสต์และไม่แจ้งความ ซึ่งข่าวออกไปหลายช่องทาง แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว วันนี้จึงมาที่สภ.ปากเกร็ด ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้น ร.ต.อ.กิตตินันท์ อักษรสม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปากเกร็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านและบริเวณใกล้เคียงเพื่อตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป