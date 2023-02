"ที เจ็ทเซ็ตเตอร์" แจ้งจับเพจ All in toys หลอกพรีออเดอร์โมเดลการ์ตูน

วันนี้ (2 ก.พ.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พา นายพิพิธพล พุกกะณะสุต หรือ ที เจ็ตเซ็ตเตอร์ (Jetset'er) ศิลปินชื่อดัง พร้อมผู้เสียหาย 20 รายในจำนวนกว่า 300 ราย เข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) หลังถูกมิจฉาชีพหลอกพรีออเดอร์ฟิกเกอร์ และโมเดลการ์ตูน ก่อนเชิดเงินหนี รวมมูลค่าความเสียประมาณ 20 ล้านบาทนายพิพิธพล กล่าวว่า สั่งซื้อโมเดลตัวละครเซ็นต์เซย์ย่า งานปั้น 1 ตัวจากต่างประเทศ ราคาพรีออเดอร์ตัวละ 13,000 บาท ผ่านทางเพจ All in toys โดยจ่ายมัดจำไว้ 5,200 บาท แต่เห็นว่าต้องรอนานผิดปกติจึง ถามไปยังเจ้าของเพจก็อ้างว่าสินค้ายังไม่ส่งมา ก่อนทราบภายหลังว่าโมเดลที่สั่งไปถูกส่งมาหมดแล้ว ปัจจุบันผ่านมากว่า 2 ปีก็ยังไม่ได้โมเดลที่สั่งซื้อจากเพจดังกล่าวด้านนายกมล ตั้งเลิศสัมพันธ์ หนึ่งในผู้เสียหาย กล่าวว่า เห็นเพจ All in toys เปิดมา 4-5 ปี มีเครดิตน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง และที่ผ่านมาก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่เคยมีปัญหา กระทั่งระยะหลังเริ่มไม่ส่งโมเดลให้ลูกค้าแม้รับเงินไปแล้วโดยมักจะอ้างว่ารอการขนส่ง เมื่อผู้เสียหายขู่แจ้งความเจ้าของเพจถึงยอมสารภาพว่าไม่ได้สั่งของให้ลูกค้าจริง ซึ่งคาดว่าเพจนี้เตรียมวางแผนโกงมานาน 2 ปี เพราะมีการผ่องถ่ายเงินลูกค้าที่โอนให้ไปยังบัญชีคนในครอบครัว ซึ่งทราบว่ามีการอายัดบัญชีไว้บางส่วนแต่ก็ไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชี ก่อนที่เพจจะประกาศปิดร้านและเพิ่งกลับมาเปิดรับพรีออเดอร์โมเดลอีก 2 รอบ จนถูกเพจต่างๆ ออกมาแฉนายนพดล ปิวาวัฒนพานิช ผู้เสียหายอีกราย กล่าวว่า ยังมีดารานักแสดงอีกหลายรายที่ตกเป็นเหยื่อเพจดังกล่าว เช่น บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ , เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี , ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และผู้กำกับภาพยนต์ไทย 3 คน โดย บอย ปกรณ์ คนเดียวสั่งพรีออเดอร์โมเดลไป 10 ตัว สูญเงินไปกว่า 2 ล้านบาทนายรณณรงค์ กล่าวว่า พฤติการณ์ของเพจดังกล่าวเข้าข่ายผิดข้อหา ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะให้ตำรวจ บก.ปคบ. ขยายผลติดตามจับกุมเจ้าของเพจ รวมถึงพิจารณาความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.สอบปากคำผู้เสียหายไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป