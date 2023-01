ดาริล ยัง ตัวร้าย Forex-3D โดนจับกู้ชื่อ DSI

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นำเสนอรายงานพิเศษกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง สำหรับคดี Forex-3D ที่เงียบๆ ไปพักใหญ่ เมื่อผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างนายดาริล ยัง ชาวสิงคโปร์ จนมุมตำรวจแบบงงๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ อาชญากรรูปหล่อ กล้ามใหญ่ แถมเส้นใหญ่ด้วย สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้เป็นว่าเล่น เหมือนเดินเข้าร้าน 7-11พฤติกรรมเหมือนจะเย้ยหยันทางการไทยกลายๆ ว่า Catch Me If You Canและคนที่โดนด่าหูอื้อ ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ โดยเพจของบรรดาเหยื่อ Forex-3D ขยี้ซ้ำๆ ว่า ดีเอสไอตอนนี้ กลายเป็น “ตัวตลก”แล้วก็ลามปาม เปิดแคมเปญรณรงค์ต่อต้านคนคุมกระทรวงยุติธรรม โทษฐานเป็นเจ้านายสายตรงของดีเอสไอ ปล่อยให้อาชญากรตบหน้าไปหลายฉาด จากการทำงานที่ล้มเหลวซ้ำซากก่อนหน้านั้น ดาริล ยัง เคยใช้วิธีเลื่อนนัด เลื่อนแล้วเลื่อนอีก ไม่ยอมมาพบดีเอสไอตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนก็เล่นตามเกมของเขา ขอเป็นฝ่ายรอ ไม่คิดจะรุกหรือไล่ล่ากว่าจะรู้ว่าโดนหลอก ดาริล ยัง เผ่นออกนอกประเทศไปแล้ว เวลาก็ล่วงเลยไปนับสิบวันเท่านั้นยังไม่พอ การประสานหมายจับกับทางตำรวจก็ขาดเอกภาพ ทำงานกันแบบไม่เกรงใจผู้เสียหาย ผ่านมาเป็นเดือนๆ หมายจับดาริล ยัง กลับไม่เคยเข้าสู่ระบบของ ตม.เขาเลยกลับเข้าประเทศไทยมาอีกครั้งอย่างโคตรมั่น เพื่อมาหาเมียดาราเซ็กซี่ “ซาร่า คาซิงกินี” แล้วออกสื่อคู่กันอย่างเปิดเผย ทั้งไปออกทีวีด้วยกัน หรือไลฟ์สดขายของด้วยกันซาร่าแสดงอาการออกนอกหน้า ว่ากำลังเห่อผัว ผู้มีอดีตเป็นหนุ่มบาร์โฮสต์ ฉายา “กอ.ดอ. เลี่ยมทอง” เลยพาออกงานรัวๆ แถมประกาศจะจัดฉลองวิวาห์กันริมหาดที่ภูเก็ตดีเอสไอนั้น เหมือนส้มหล่น ผู้ต้องหาที่หนีออกนอกไปแล้ว ดันกลับไทยมาให้จับ แต่ปรากฏว่าพลิกล็อก ดีเอสไอจับ ดาริล ยัง ไม่ได้อยู่ดีไปตามจับที่ตึกแกรมมี่ ก็ไปไม่ทัน ไปค้นคอนโดฯ หรู ริมเจ้าพระยา ก็ช้าไปอีก ทั้งสองชิงเผ่นไปแบบเห็นหลังไวๆ เหมือนมี “พรายกระซิบ”ดีเอสไอก็ไม่เข็ดกับวิธีการเดิม นัดหมายให้ทนาย พามามอบตัวอีกครั้ง เลยโดนดาริล ยัง สับขาหลอกอีกครั้ง นัดแล้วไม่มา ลูกไม้เดิมๆดีเอสไอชี้แจงว่า พยายามตามแล้วนะ แต่ตามไม่เจอจริงๆ เพราะสองผัวเมียปิดโทรศัพท์ คำชี้แจงนี้ มันสะท้อนศักยภาพของดีเอสไอ อาการน่าเป็นห่วงสุดท้าย ดาริล ยัง ไปจนมุม ตม. คาสนามบินภูเก็ต ขณะจะเผ่นกลับสิงคโปร์ เพราะหมายจับเข้าสู่ระบบ ตม. ทันเวลาพอดีดีเอสไอก็เลยเคลมว่า นี่ไง คือผลดีของการไม่มีหมายจับก่อนหน้านี้ นายดาริล ยัง เลยเข้ามาติดกับในไทยตอนนี้ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ซึ่งรับดูแลบรรดาเหยื่อของแชร์ Forex-3D ออกโรงเรียกร้อง ดีเอสไอต้องเช็กบิล ซาร่า คาซิงกินี โทษฐานให้ที่พักพิง และพาคนร้ายหลบหนีแต่ดีเอสไอ ยังคงถือคติ “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ ฟังแล้วเสียวแทนดีเอสไอ อย่าเสี่ยงกับมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะดีกว่าสำหรับนายดาริล ยัง ผู้นี้ บทบาทในองค์กรโกงแชร์หมื่นล้าน เขามีสถานะเป็นระดับมือขวาของนายอภิรักษ์ โกฎฐิ ซีอีโอตัวแสบ ทำหน้าที่ขนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ แล้วแปลงเงินเป็นบิทคอยน์ถ้าเขาหนีออกจากไทยหนนี้ได้ ก็คงไปแล้วไปลับ เหยื่อทั้งหลายก็คงได้แต่เจ็บปวด กับการทำงานอันหย่อนยานผิดสังเกตการที่ ดาริล ยัง กล้ากลับเข้าไทยมาหาเมียแบบลืมคุก อาจเพราะเขาตกในห้วงรักเหวลึกจริงๆ หรือมิฉะนั้น เขาก็อาจมั่นใจว่า พรรคพวกช่วยเคลียร์ได้แล้วรวมถึงอาจมั่นใจในเพาเวอร์ของซาร่า เพราะเธอนี่แหละ เป็นคนจัดหาทนายสาย ส.ว. มาช่วย ทำเอาดีเอสไอเสียรังวัด โดนสับขาหลอกซ้ำซากการจนมุมของดาริล ยัง ส่งผลสะเทือนไปถึงสองผัวเมียอีกคู่ คือ “ดีเจแมนและใบเตย” กลุ่มเหยื่อเริ่มโวยดีเอสไอ ทำไมคดีของสองคนนี้ เงียบอย่างน่าหวั่นใจก็ขนาด “พิงกี้” สาวิกา ไชยเดช ติดคุกคดีเดียวกัน จนได้ประกันออกมาแล้ว แต่ดีเจแมน-ใบเตย คดีแค่มารับทราบข้อกล่าวหา ไม่มีอะไรคืบหน้าจนบัดนี้--------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2 เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1