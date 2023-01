หนุ่มสายการบินเจอพิษโควิด หารายได้เสริมด้วยกาแฟจากหม้อต้มสไตล์อิตาลี่

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านกาแฟสดแวะริมทาง at บางตะไนย์ ตั้งอยู่บริเวณแยกวัดตาล ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บรรยากาศสไตล์ Chill out วิวทุ่งนา เจ้าของร้านเป็นกันเอง คุยสนุกสนาน ทางร้านคัดเลือกเมล็ดกาแฟชั้นดี โดยมีซิกเนเจอร์คือ กาแฟสดสไตล์อิตาลี ใช้หม้อ BIALETTI BRIKKA (เบลาติ บิ๊กก้า) ของอิตาลี หม้อต้มกาแฟแรงดันสูง ในการสกัดกาแฟให้ได้รสชาติที่เข้มข้น หอมกรุ่น ไม่เหมือนใคร นอกจากเมนูกาแฟแล้ว ยังมีชาไทย ชาเขียว หรือแม้แต่เมนูอาหารเช้าที่หน้าตาน่ารับประทาน อาทิเช่น ไข่กระทะ ไข่ลวก แซนวิช ขนมปังปิ้ง ฯลฯ ราคาไม่แพง ทำสดใหม่ทุกวันนายชัยพร บัวแดง อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า ตนทำงานอยู่สายการบินแห่งหนึ่ง และพอเจอช่วงโควิดตนจึงหารายได้เสริมจากงานประจำ ส่วนตัวเป็นคนชอบทานกาแฟเลยมาลองเอาเมล็ดกาแฟมาผสมว่าอันไหนเหมาะเพื่อหาจุดลงตัว และมาลองทำกับหม้อต้มกาแฟแรงดันสูง BIALETTI BRIKKA (เบียเล็ตตี้ บริคค่า) ตนทำเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน เหตุผลที่มาใช้หม้อต้มกาแฟตัวนี้คือ ตนลองทำกาแฟกับหม้อต้มมาหลายรูปแบบแต่มาลงตัวด้วยหม้อตัวนี้ที่เป็นหม้ออิตาลี่ ด้วยรสชาติที่เข้มข้นกว่าหม้อหลายๆอย่าง พอคั่วเมล็ดก็ลองกับหม้อหลายๆแบบว่ารสชาติออกมาเป็นยังไง ลองผสมจนได้สูตรที่ลงตัวที่ตนชอบ รสชาติกลมกล่อม เลยเลือกใช้หม้อนี้ ส่วนหนึ่งตนต้องการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสกัดจากหม้อต้มกาแฟแรงดันสูงที่มีขั้นตอนการทำที่ยากพอสมควร และเพื่อหาความแตกต่างของร้านด้วย ก่อนหน้านี้ร้านตนเปิดตรงหน้าวัดบางจาก และย้ายร้านมาตรงนี้บริเวณแยกวัดเตย ซึ่งรวมๆแล้วเปิดร้านมาประมาณ 1 ปีครึ่ง เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่ 06.30-16.00 น.น.ส.ชลธิชา เนตะศาสตร์ อายุ 37 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า เมนูแนะนำของทางร้านที่เป็นซิกเนอเจอร์ คือ แวะริมทาง คอฟฟี่ เป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมัน รสชาติลงตัวมากๆ ที่ขายดีคืออเมริกาโน่ เข้มแต่ไม่ขม ไม่เปรี้ยว อีกตัวคือออเร้นจ์ คอฟฟี่ ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเยอะมากๆ ถ้าลูกค้ามาที่นี้เรารับจบที่เดียวเลย มีเมนูอาหารเช้า เช่น ไข่ลวก ไข่กระทะ ขนมปังปิ้ง แซนวิชที่ทำสดใหม่ทุกวัน เมนูกาแฟของทางร้านราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท ราคาไม่แพง อยากให้มาลองกาแฟของทางร้านที่รสชาติอร่อย เข้มข้น ลงตัว มีอาหารเช้าไว้คอยเสิร์ฟ ทำใหม่สด รับรองความอร่อยแน่นอนลูกค้าท่านใดสนใจอยากลิ้มรสกาแฟสดสไตล์อิตาลี ที่ร้านกาแฟสดแวะริมทาง at บางตะไนย์ สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆ หากมาจากด้านขวาจะมาจากแยกบางคูวัด และถ้ามาจากด้านหน้าจะผ่านวัดสพานสูง วัดป่าฯ หรือเข้ามาทางวัดเตยก็ได้ เจอแยกบางตะไนย์ ร้านอยู่ทางขวามือ บริเวณร้านมีวัดต่างๆให้เข้ามาสักการะหลายวัด สามารถแวะมาไหว้พระแล้วมาทานกาแฟ เมนูอาหารเช้าอร่อยๆได้ หรือติดต่อทางร้านได้โดยตรงที่เบอร์ 093-636-9099กดติดตามเพจเฟซบุ๊ก “ร้านกาแฟสดแวะริมทาง at บางตะไนย์” กดลิ้งค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100075450207774&mibextid=LQQJ4dดูโลเคชั่นร้านได้ที่ https://maps.app.goo.gl/CuGcasV1awPUQajb6?g_st=ic