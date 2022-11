ศาลยุติธรรมลงนามร่วมมือ รมว.ยุติธรรมเวียดนาม เน้นช่วยเหลือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่ง

วันนี้ (17 พ.ย.) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า วานนี้ (16 พ.ย.) นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และ นายเล แถ่งห์ ลอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้แทนฝ่ายเวียดนาม ลงนามในความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Agreement on Mutual Judicial Assistancein Civil Matters between the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam)โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายเหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จะทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา