โฆษก ตร.แนะ ปชช.เลี่ยงเส้นทางประชุมเอเปก 16-19 พ.ย.นี้ เตือนชุมนุมในพื้นที่ห้าม ผิดกฎหมาย

วันนี้ (13 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. กล่าวถึงการบริหารจัดการจราจร และข้อห่วงใยการชุมนุม ตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเปก 2022 ว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ เพื่อรองรับการประชุมเอเปก มาต่อเนื่องในทุกภารกิจ ทังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้วงระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 65 โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบด้านการจาจร ได้แก่1)แยกอโศกมนตรี-แยกพระราม 4 และตลอดสาย ขอให้งดใช้ตลอด 24 ชม.2)ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกราชดำริ, ซอยต้นสน ตลอดสาย และซอยร่วมฤดี ตลอดสาย ขอให้งดใช้ช่วงเวลา ตั้งแต่ 18.00-06.00 น.ของวันถัดไป3) จัดเดินรถทางเดียว (one way) ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น.ตั้งแต่แยกราชดำริ-แยกราชประสงค์,ตั้งแต่แยกสารสิน-แยกเพลินจิต และตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต-แยกราชประสงค์มีการปิดให้บริการสถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งดจอดรับส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 00.01- จนถึงวันที่ 19 พ.ย. 2565 เวลา 18.00 น. พร้อมกับปิดให้บริการสวนป่าเบญจกิติ ในวันที่ 14-19 พ.ย. เนื่องจากสวนดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคง และเป็นสถานที่ใกล้กับจุดที่มีการประชุมกัน จึงต้องให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดนอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2565 รวมทั้งให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ทุกสังกัด หยุดการเรียนการสอน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดสายด่วน 1197 บก.จร. ให้ประชาชนสอบถามการจราจร และเส้นทางเลี่ยงในห้วงดังกล่าวส่วนประเด็นเกี่ยวการชุมนุม โฆษก ตร. กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลว่า จะมีการนัดชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนให้ทราบว่า แม้ว่าการชุมนุมสาธารณะจะเป็นสิทธิกระทำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น และไม่กระทบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก โดยหากจะมีการยื่นข้อเรียกร้อง หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการยื่นหนังสือไว้แล้ว ขอให้ไปยื่นตามสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้“ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่า ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นล่วงหน้า และตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8(5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กำหนดสถานที่จัดการประชุม 1 แห่ง และโรงแรมที่พักจำนวน 19 แห่ง เป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้มีการชุมนุมกีดขวางทางเข้า-ออก รบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการของสถานที่ดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าพนักงาน อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” โฆษก ตร.ระบุในส่วนมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม ตร. ได้ร่วมหารือกับ การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บิน ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 65 (No fly zone) เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีโดรนหน่วยงานราชการใดหรือของเอกชนมาบินก็จะถูกชุดแอนตี้โดรน เข้าไปดำเนินการทันทีพล.ต.ต.อาชยน กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าและการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป ตลอดจนแจ้งเบาะแส ข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติให้กับ ตร. ได้ตลอดเวลา ที่สายด่วน 191 หรือ 1599