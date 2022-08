เปิดตัวสุนัขอัจฉริยะช่วยค้นหาหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ หยุดอาชญากรรมทางเพศเด็ก

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม. พร้อมด้วย นายสุปรีย์ เสาวิจิตร ผู้อำนวยการองค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด ไทยแลนด์ Operation Underground Railroad (O.U.R.) น.ส.ปัญญพัชร์ ปิยะธรรมสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร O.U.R. น.ส.สุธิดา ราศรี ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพิเศษ O.U.R. นายแชส บาโลห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน O.U.R. คณะ รอง ผู้บังคับการ บก.ปคม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการสาธิตสุนัขตรวจจับอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ "ฮิดู" ( ESD K9 Hidu) โดยองค์การโอเปอเรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรส (O.U.R.)พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ทาง O.U.R. ได้นำสุนัข K9 ชื่อฮิดูมาสาธิตการตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ESD) กับทาง ปคม. โดย O.U.R. เป็นภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่ดี ที่ผ่านมามีการร่วมงานหลายครั้ง สามารถช่วยเหลือเหยื่อได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอีกด้วย โดยสุนัขตำรวจฮิดูนี้ ทราบว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไทยขณะที่ นายแชส กล่าวว่า สำหรับฮิดู เป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีดำ ซึ่งจะอายุ 2 ปี ในเดือนตุลาคมนี้ ได้รับการอบรมจากศูนย์ K9 และ เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนสุนัขตำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ในประเทศเม็กซิโก จากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งฮิดู ได้รับการฝึกให้ตรวจจับกลิ่นเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพ์มือถือ ทัมป์ไดร์ฟ ซึ่งมักถูกใช้จัดเก็บสื่อการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมถึงอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่นแอปเปิล แอร์ แท็ก (Apple Air Tag) โดยปกติแล้วมักจะใช้นำไปค้นหาอุปกรณ์ตามที่พัก ยานพาหนะ เครื่องบิน รวมถึงในป่าไม้ และสามารถตรวจค้นได้ทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างความอุ่นใจ เป็นเพื่อนให้กับผู้เสียหาย และประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกด้วย