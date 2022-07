สลดหนุ่มใหญ่เมา ขับรถชนแม่ค้าหมูปิ้งตายผัวเจ็บ ขณะยืนขายหน้าตลาด พบแอลกอฮอล์พุ่ง 170 มิลลิกรัมฯ

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 ก.ค. ร.ต.อ.หาญรณงค์ ดอนไสว รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง รับแจ้งเหตุรถแหกโค้ง พุ่งชนร้านค้ามีผู้เสียชีวิต บริเวณหน้าบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถนนพระราม 3 ซอย 29 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลนแล่นสวนกัน สามารถเดินทางเข้าจากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 ได้อีก 1 เส้นทาง จากการตรวจสอบโค้งขวาหักศอก ฝั่งมุ่งหน้าถนนพระราม 3 พบรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Everest สีดำ ทะเบียน 6 กศ 2682 กรุงเทพมหานคร แหกโค้งพุ่งชน ประตูเหล็กของศูนย์อาหาร I SEE SEE ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าบริษัทดังกล่าว จนสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน ในที่เกิดเหตุมีผู้ เคราะห์ร้ายถูกรถคันดังกล่าวชนจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวม 2 ราย เป็นสามีภรรยา ยืนขายหมูปิ้งอยู่ที่หัวโค้ง ถูกรถชนอัดกับประตู เหล็กศูนย์อาหาร จนร่างกายแหลกทั้งคู่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคือ นางรำพึง เสือกระจ่าง อายุ 48 ปี มีบาดแผลถูกอัดกระแทกที่หน้าอก และหน้าผากเป็นแผลฉกรรจ์ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสามีของผู้ตายชื่อ นายวิสูตร โตมา อายุ 50 ปี ยืนปิ้งหมูอยู่ข้างกัน มีบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกาย และเบื้องต้นหยุดหายใจ หน่วยกู้ภัยจึงทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ก่อนนำร่างส่ง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ อย่างเร่งด่วนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน ช่วยกันจับกุมตัวคนขับรถยนต์คันดังกล่าวเอาไว้ได้ ด้วยความชุลมุนวุ่นวาย ทราบชื่อคือ นาย ไพรัตน์ อุ่นเจริญ อายุ 60 ปี ซึ่งมีอาการมึนเมา และถูกรุมประชาทัณฑ์ได้รับบาดเจ็บ บริเวณใบหน้าบวมปูดเล็กน้อย จากการสอบสวน นายไพรัตน์ ยอมรับว่า เพิ่งขับรถไปดื่มสุราและกำลังขับรถ มุ่งหน้ากลับบ้านพัก แต่เสียหลักแหกโค้ง ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นด้าน ร.ต.อ.หาญณรงค์ จึงรีบประสานตำรวจจราจรนำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ มาให้ผู้ต้องหาเป่าผล ปรากฏว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 170 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เบื้องต้นจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพัก ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด ในละแวกจุดเกิดเหตุ นำมาประกอบสำนวนคดีมัดตัวผู้ต้องหารายนี้ต่อไป.วันนี้( 25 ก.ค.)เมื่อเวลา 18.00 น.ร.ต.อ.หาญรณงค์ ดอนไสว รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง รับแจ้งเหตุรถแหกโค้ง พุ่งชนร้านค้ามีผู้เสียชีวิต บริเวณหน้าบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถนนพระราม 3 ซอย 29 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลนแล่นสวนกัน สามารถเดินทางเข้าจากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 ได้อีก 1 เส้นทาง จากการตรวจสอบโค้งขวาหักศอก ฝั่งมุ่งหน้าถนนพระราม 3 พบรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Everest สีดำ ทะเบียน 6 กศ 2682 กรุงเทพมหานคร แหกโค้งพุ่งชน ประตูเหล็กของศูนย์อาหาร I SEE SEE ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าบริษัทดังกล่าว จนสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน ในที่เกิดเหตุมีผู้ เคราะห์ร้ายถูกรถคันดังกล่าวชนจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวม 2 ราย เป็นสามีภรรยา ยืนขายหมูปิ้งอยู่ที่หัวโค้ง ถูกรถชนอัดกับประตู เหล็กศูนย์อาหารจนร่างกายแหลกทั้งคู่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคือ นางรำพึง เสือกระจ่าง อายุ 48 ปี มีบาดแผลถูกอัดกระแทกที่หน้าอก และหน้าผากเป็นแผลฉกรรจ์ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสามีของผู้ตายชื่อ นายวิสูตร โตมา อายุ 50 ปี ยืนปิ้งหมูอยู่ข้างกัน มีบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างกาย และเบื้องต้นหยุดหายใจ หน่วยกู้ภัยจึงทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ก่อนนำร่างส่ง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ อย่างเร่งด่วนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน ช่วยกันจับกุมตัวคนขับรถยนต์คันดังกล่าวเอาไว้ได้ ด้วยความชุลมุนวุ่นวาย ทราบชื่อคือ นาย ไพรัตน์ อุ่นเจริญ อายุ 60 ปี ซึ่งมีอาการมึนเมา และถูกรุมประชาทัณฑ์ได้รับบาดเจ็บ บริเวณใบหน้าบวมปูดเล็กน้อย จากการสอบสวน นายไพรัตน์ ยอมรับว่า เพิ่งขับรถไปดื่มสุราและกำลังขับรถ มุ่งหน้ากลับบ้านพัก แต่เสียหลักแหกโค้ง ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นด้าน ร.ต.อ.หาญณรงค์ จึงรีบประสานตำรวจจราจรนำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ มาให้ผู้ต้องหาเป่าผล ปรากฏว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 170 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เบื้องต้นจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพัก ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด ในละแวกจุดเกิดเหตุ นำมาประกอบสำนวนคดีมัดตัวผู้ต้องหารายนี้ต่อไป.