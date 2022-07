"พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล-ร.ต.ต.สุทธิณัฐ" คนสีกากี รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564

วันนี้( 3 ก.ค.) ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทูลรายงานสำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีองค์กร และข้าราชการตำรวจ ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ เพจ Because We care ได้รับเลือกให้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลในประเภท “สื่อสร้างสรรค์” องค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การลดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี อีกทั้งเป็นองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการบูรณาการการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีโรงพยาบาลตำรวจในฐานะผู้ดูแลเพจ Because We care เป็นผู้เข้ารับรางวัลฯ และได้รับรางวัลประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้มีความอุตสาหะและจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณา ในการช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก มุ่งมั่นประสานงานด้านสังคมด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกระบอกเสียงแทนผู้เดือดร้อน