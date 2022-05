"แตงโม" โผล่ล่าคนร้าย แฉ "บังแจ๊ค" สวมรอย

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นำเสนอรายงานพิเศษจู่ๆ โลกโซเชียลก็ขนลุกซู่ เมื่อเฟซบุ๊คส่วนตัวของ “แตงโม นิดา” Happy Melon Patcharaveerapong รวมถึงอินสตาแกรม ดันคืนชีพขึ้นมา โพสต์คลิปและภาพบนเรือก่อนเกิดเหตุ แบบรัวๆ เมามันล้วนแต่เป็นภาพและคลิปที่ถ่ายจากมือถือของแตงโมเอง ชุดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนพร้อมประกาศให้คนติดตาม จะเปิดโปงความจริงของคดี ราวกับแตงโมจุติมาลุยกับคนร้ายเองถ้อยคำที่โพสต์ ก็เหมือนแตงโม จะพุ่งเป้าไปที่ “กระติก” เป็นหลัก ใช้สรรพนามเรียกว่า ไอ้เพื่อนรักดูแล้ว มาแนวหนังลึกลับสยองขวัญแบบ I saw what you did last summer เมื่อความลับของบรรดาคนร้าย กลับไม่เป็นความลับ ดันมีคนแอบล่วงรู้ทุกขั้นตอน และเตรียมจะกลับมา ทวงคืนความยุติธรรม!แต่ไม่ใช่ปัญหาที่เฟซบุ๊คนี้ของแตงโมปลิวไปอย่างรวดเร็ว มีเฟซบุ๊คใหม่แบบเดียวกันผุดตามมาอีกหลายแอคเคาต์ภาพและคลิปลับจากมือถือของแตงโม ที่มาโผล่ขย่มโซเชียลจนป่วน เติมความคึกคักให้กับ “โคนันเมืองไทย” นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ซึ่งช่วงหลังกลับมาโกยคนติดตามได้เป็นกอบเป็นกำ จากการเกาะติดคดีแตงโมแบบกัดไม่ปล่อยโคนันอัจฉริยะ ประกาศแผนดังๆ จะจับมือกับแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ซึ่งเป็น ส.ว. ขอตรวจเรือลำที่เกิดเหตุ เพื่อค้นหาคราบเลือด เดินหน้าให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษให้จงได้ประกาศลั่นว่าคดีแตงโม จะมีคนถึง 3 คน โดนข้อหาฆาตกรรม ไม่ใช่แค่ประมาทแบบที่ตำรวจตั้งข้อหาไปอ้างว่า ตอนนี้มีพยาน 1 คน ที่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง จะกลับใจมาเปิดปากมัดเหล่าคนร้ายณ เวลานี้ เขามีหลักฐานชัดเจนเรื่องการฆาตกรรมอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นฆาตกรไม่รอดแน่นอน นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประกาศอย่างมั่นใจไม่เท่านั้น เขายังพูดถึง ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ที่แจ้งความดำเนินคดีกับเขาว่า จะอยู่ต่อในตำแหน่งนี้ไม่ได้ ถ้าไม่จริงตามนี้ ให้เหยียบหน้าได้เลยในส่วนของภาพและคลิปลับที่ออกมาเขย่าขวัญ นายอัจฉริยะอ้างว่า เป็นเพราะน้องแตงโมลงจากสวรรค์มาจัดการแต่พูดไลฟ์ยาวๆ บางทีคนเราก็อาจเผลอ “หลุด” อะไรออกมาด้วยความเพลินปากได้เหมือนกัน นายอัจฉริยะดันพูดออกมาว่า คุณแม่แตงโมไม่ต้องห่วง ผมจะทำให้แม่ได้เงินก้อนโต จากคดีฆาตกรรมอะไรๆ เข้าทาง “โคนันเมืองไทย” แทบทุกอย่าง ทั้งเบาะแส ทั้งกระแส แต่แล้วก็สะดุดกึก โดนขาใหญ่ออกมาเตะตัดขาทันควันคนๆ นั้นก็คือ ทนายตั้ม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด คู่ปรับตัวฉกาจของนายอัจฉริยะ ออกมาเปิดโปงว่า ที่แท้เป็นขบวนการ “แฮค” เฟซบุ๊คของแตงโม จนมีภาพลับจากมือถือของแตงโมหลุดออกมาแม้ไม่เอ่ยชื่อตรงๆ ทุกขั้นตอน แต่สรุปได้ว่า งานนี้มีคนเกี่ยวข้อง 3 คน ได้แก่ คุณแม๊ ที่เริ่มไม่มั่นใจในตัว “ทนายเดชา” แล้วเอารหัสมือถือของลูกสาว ไปให้กับนายอัจฉริยะเพื่อสืบสวน จนสามารถเข้าถึง iCloud ที่เก็บไฟล์ของผู้ใช้งานไอโฟนซึ่งนายอัจฉริยะก็รอบคอบไม่เล่นเอง แต่ส่งต่อไปให้ “แขกอันตราย” อย่างบังแจ๊ค ที่ปลอดภัยสบายดีอยู่เมืองนอก ดำเนินการปล่อยภาพและคลิปที่ฉกจาก iCloud ของแตงโมทนายตั้มซัดว่า การที่คุณแม๊ทำแบบนี้ ส่งผลเสียหายต่อแตงโมเอง ทำให้เฟซบุ๊คจริงถูกปิด คนที่เคยติดตามดาราสาว จะมาดูภาพสวยๆ งามๆ เพื่อระลึกถึง ก็เลยหมดโอกาส เหลือแต่เฟซปลอมให้ดูว่าแล้วก็เย้ยโคนันกลับว่า ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรใหม่ๆ เปิดมาให้เห็นเลย ก็รอชมว่าคราวนี้จะมีหลักฐานใหม่จริงๆ เสียทีทั้งนี้ เบาะแสที่ชี้ว่างานนี้ มีบังแจ๊คเข้ามาเอี่ยวด้วยจริงๆ เพราะเจ้าตัวแขกอันตรายเอง อยู่ดีไม่ว่าดี ดันไปไลน์หานักการเมืองใจถึงพึ่งได้ “วัน อยู่บำรุง” ในลักษณะขู่แบล็กเมล์ส่งภาพวันกับแตงโมที่ถ่ายภาพคู่กัน และข้อความที่วันเคยส่งไปหาแตงโม เมื่อปี 2021 ขู่ฟ่อว่า “วัน อยู่บำรุง” ระวังจะไม่มีที่ยืน ถ้าเขาปล่อยของดีออกมาหมดทนายตั้มเลยฟันธงว่า เฟซ Melon สารพัด Melon ที่ว่อนในเวลานี้ เป็นฝีมือของ “บังแจ๊ค” ทั้งนั้น ถึงขนาดบังแจ๊คยังหลุด โผล่มาคอมเมนต์ ถามเองตอบเอง ในเพจ Melon ด้วยเล่นเอานายอัจฉริยะเต้นผาง ปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยพูดคุยใดๆ กับคุณแม๊ ส่วนบังแจ๊คนั้น ตัวเองไม่เกี่ยว และไม่ให้ค่าบังแจ๊คจะเอี่ยวจริงแบบที่ทนายตั้มทิ้งบอมบ์หรือไม่ เรื่องนี้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.ตำรวจไซเบอร์ เผยว่า ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบรู้แล้วว่า ใครสวมรอยเป็นแตงโม และโพสต์มาจากไหน รอให้คุณแม๊เข้าแจ้งความเอาผิดขณะที่ “ทนายเดชา” นายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจอข่าวนี้เข้าก็ร้อนฉ่า รีบแชร์ข่าวรัวๆ ว่า คุณแม๊ยังให้เขาเป็นทนายต่อไป ไม่ได้หันไปใช้บริการทีมของ “โคนันเมืองไทย” อย่างที่มีข่าวลือว่าแล้ว ทนายเดชาก็ขู่กลับว่า พออัยการฟ้องผู้ต้องหาแล้ว จะมีคดีความตามมามากมาย“วันนี้รับยอดวิวกันถ้วนหน้า วันหน้ารับหมายศาลกันทุกคน”จุ๊กกรู๊--------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1