บุกจับเว็บพนัน Sureedee168 รายใหญ่นครปฐม เงินหมุนเวียนต่อเดือนกว่า 20 ล้าน

วันนี้ (17 เม.ย.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ PCT เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 8-17 เม.ย.2 565 มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยพบว่า มีกลุ่มคนร้ายร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ชื่อ Suredee168.com มีจุดการตลาดตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม จึงสั่งการให้พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 PCT พร้อมด้วย จนท.ศปอส.ตร. เข้าจับกุมเว็บพนันดังกล่าวพร้อมขออนุมัติหมายค้นต่อศาลอาญา จำนวน 3 เป้าหมาย ในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐมจุดที่ 1 บ้านเลขที่ 89/71 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พบ น.ส.สุวจี (สงวนนามสกุล) กับพวก รวม 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบแชทลูกค้าทำและธุรกรรมการเงินให้กับเว็บไซต์พนันนี้จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 99/71 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พบ น.ส.นิจจารีย์ (สงวนนามสกุล) พร้อมพวก รวม 2 คน และ จุดที่ 3 บ้านเลขที่ 220/49 ม.1 ซ.ส.บัวหลวง ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พบ น.ส.กรกมล (สงวนนามสกุล) พร้อมพวก รวม 2 คนผลการตรวจค้น 3 เป้าหมาย พบผู้ต้องหา หญิง 7 คน ชาย 1 รวม 8 คน พร้อมด้วยของกลาง1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 8 เครื่อง2. จอคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง3. โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง4. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง5. คอม All in One 1 เครื่อง6. เราเตอร์ 2 เครื่อง7. ซิมการ์ด 10 อัน8. เครื่องสำรองไฟ 4 เครื่อง9. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกหลายรายการมูลค่าประมาณกว่า 700,000 บาท พบเครือข่ายนี้มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ พล.ต.ต.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า สำหรับเว็บพนันเว็บนี้ มีการการันตีกับลูกค้าด้วย คือ จ่ายแน่นอน ไม่มีการเบี้ยวจนเริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า ใน จ.นครปฐม ขณะที่เราตรวจค้นในจุดที่ 2 พบโพยหวยใต้ดินจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้จับกุมก็ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ รับเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน ก่อนผันตัวมาทำเว็บพนันออนไลน์ดีกว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” นำตัวพร้อมของกลางส่ง สภ สามพราน พร้อมขยายผลเส้นทางการเงินบัญชีกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป