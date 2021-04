บุกทลายเครือข่าย “โกโร่” เปิดเว็บพนันออนไลน์ “ALLSLOT” พบเงินหมุนเวียนต่อเดือนกว่า 500 ล้าน

MGR Online -

วันนี้ (1 เม.ย.) ที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ PCT ตร. พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.PCT พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.ภ.6 หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทปราการ แถลงผลการจับกุม เครือข่ายโกโร่ เจ้าของเว็บพนันเกมสลอต เกมยิงปลาออนไลน์ และพนันออนไลน์เว็บไซต์ All Slot777.com, All Slot111.com, All Slot333, All Slot444, All Slot666, All Slot888.com และเว็บไซต์อื่นๆ รวมทั้งหมด 9 เว็บไซต์ พบเงินหมุนเวียนมากกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือนพล.ต.ต.ไตรรงค์กล่าวว่า สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการที่ 4 ได้สืบสวนทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ ชื่อ ALLSLOT777.COM และเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องหลายเว็บไซต์ซึ่งใช้ชื่อคล้ายๆ กัน เปลี่ยนกันเพียงตัวเลขต่อหลังคำว่า “ ALLSLOT” เช่น 111, 222, 333, 444, 555, 666, 888, 999 ต่อด้วยสกุลเว็บ คือ .COM มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนมีหัวหน้ากลุ่มใช้ชื่อว่า “โกโร่” ทราบชื่อต่อมา คือ นายคมสันต์ วงศ์กองแก้ว อายุ 35 ปี พร้อมพวกอีก 3-4 คน เดินทางเข้าออกไทย-กัมพูชาและประเทศอื่นๆ เพื่อดูแลเกี่ยวกับจุดที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศกัมพูชา และเปิดบ่อนพนันออนไลน์ โดยได้จัดตั้งผู้จัดการเพื่อทำการตลาด ดูแลลูกค้า และการเงิน ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการและใกล้เคียงพล.ต.ต.ไตรรงค์กล่าวต่อไปว่า สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการเกี่ยวกับพนันเกมสลอตออนไลน์, เกมกีฬา, กาสิโน, ยิงปลา, บาคาร่า, รูเล็ต, เสือมังกร และแข่งม้า ในรูปแบบออนไลน์ มีการทำงานในสถานที่ต่างๆ กว่า 9 แห่ง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายค้นเข้าตรวจสอบ บ้านเลขที่ 95/72 ซ.12 บุญศิริ 18 ม.3 ต.บางเมืองใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ และเป้าหมายอื่น รวมจำนวน 9 จุด ซึ่งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ 8 จุด และ จ.ราชบุรี อีก 1 จุด ผลการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 11 คน, รถยนต์หรู 6 คัน, บัญชีธนาคาร 104 บัญชี, บัตรเอทีเอ็ม 83 ใบ และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ มูลค่าประมาณ 28,661,000 บาทสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ 1) นายคมสันต์ หรือ โกโร่ วงศ์กองแก้ว อายุ 35 ปี 2) นายเอนกชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี 3) นายวิวัฒ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปีผู้ต้องหากลุ่มผู้ดูแล และกลุ่มเจ้าหน้าที่การตลาด 1) นายนรเทพ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี 2) น.ส.ปฏิญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี 3) น.ส.กัลยาลักษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี 4) น.ส.สุภาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี 5) นายมนัสพร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี 6) นายเกศศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี 7) นายภัทรธร (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี 8) นายศักดา (สงวนนามสกุล)รายการของกลาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง 2. คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จำนวน 2 เครื่อง 3. จอคอมพิวเตอร์ 19 จอ 4. แท็บเล็ต 1 เครื่อง 5. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 19 เครื่อง 6. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 104 เล่ม 7. บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 83 ใบรายการทรัพย์สิน รถยนต์ 6 คัน 1. รถยนต์พอร์ช สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กข 7255 กทม. 2. รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ สีบรอนซ์ 6 กฬ 1741 กทม. 3. รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ สีขาว ทะเบียน 8 กฬ 7412 กทม. 4. รถยนต์ BMW X3 ทะเบียน 3 กษ 5342 กทม. สีบรอนซ์ 5. รถยนต์ตู้ ALPHAS ทะเบียน ฌพ 7370 กรุงเทพมหานคร สีเทาบรอนซ์ 6. รถยนต์มาสด้า CX-9 ทะเบียน ญถ 4457พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 11 คนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทุกราย ส่วนทรัพย์สินทั้งหมดจะได้ทำการยึดและอายัดนำส่ง ปปง.ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป ซึ่งการปราบปราบการพนันออนไลน์ ทางศูนย์ PCT ตร.ให้ความสำคัญทั้งในด้านการปราบปราม และการสร้างภูมิกันให้แก่ประชาชนโดยการผลิตคลิป เตือนภัย ล่าสุดเผยแพร่คลิป “สั่งไม่ได้ส่ง..ส่งไม่ได้สั่ง” เป็นการหลอกให้ซื้อของออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page และ Youtube @PCTPOLICE และจะมีการผลิตคลิปเตือนภัยทุกเดือนเพื่อให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากพบพฤติการณ์ดังกล่าวสามารถโทร.แจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน ตร.1599 ตลอด 24 ชม. หรือสายตรง ศูนย์ PCT 081-8663000 เฉพาะเวลาราชการ