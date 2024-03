ปัญหาโลกแตก QR บัตรเครดิต

ได้แก่สามารถสแกนจ่ายด้วยบัตรเครดิตบน แอปพลิเคชัน K PLUS (Version 5.18.1) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 หลังสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วให้กดเมนู “เลือกบัญชี/บัตรเครดิต” ที่มุมขวาบนของ K PLUSเบื้องต้นสามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภท VISA และ Mastercard เท่านั้น ส่วนบัตรเครดิต Unionpay และ JCB ยังไม่สามารถใช้ได้ล่าสุดสามารถสแกนจ่ายด้วยบัตรเครดิตบน Bangkok Bank Mobile Banking (Version 3.32.1) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 หลังสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วให้เลือกบัญชีหรือบัตรเครดิตที่ต้องการเบื้องต้นสามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภท VISA และ Unionpay เท่านั้น ส่วนบัตรเครดิต Mastercard ยังไม่สามารถใช้ได้เพราะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6 ปีก่อน เริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2561เปิดตัวบริการร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ผ่านแอปฯ SCB EASYตามมาด้วยเดือนกันยายน 2561เปิดตัวบริการร่วมกับบัตรเครดิตเคทีซี ผ่านแอปฯ KTC Mobile, บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ผ่านแอปฯ UCHOOSE บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์อย่างไรก็ตาม บริการ Scan to Pay ในเวลานั้น ใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ ซีเนมา และศูนย์การค้าบางแห่ง เช่น เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป แต่ขณะนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักต่อมาในเดือนกันยายน 2564 แอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค เปิดบริการ สแกนจ่ายผ่าน QR บัตรเครดิต กับบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แม้ว่าแอปพลิเคชัน K PLUS ขณะนั้นไม่สามารถใช้บริการสแกนจ่ายผ่าน QR บัตรเครดิตได้ แต่ก็สแกนจ่ายผ่านแอปฯ Dolfin Wallet ได้ กระทั่งยุติให้บริการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาก่อนที่เวลาผ่านไปประมาณครึ่งปี บัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถใช้บริการ QR บัตรเครดิต กับแอปพลิเคชัน K PLUS ของตนเอง ซึ่งมีฐานลูกค้าบัตรเครดิตประมาณ 3.2 ล้านใบ จากจำนวนผู้ใช้งาน K PLUS รวม 20 ล้านรายส่วนบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แม้จะมาทีหลัง แต่ก็พยายามพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ให้บริการ Google Pay รายแรกๆ ในไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันมีฐานลูกค้าบัตรเครดิตประมาณ 2.1 ล้านใบข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2566 พบว่าประเทศไทยมีธุรกรรมการชำระเงินผ่าน Mobile Banking จำนวนกว่า 107 ล้านบัญชี ด้วยปริมาณกว่า 2,851 ล้านรายการ มูลค่ารายการกว่า 6.3 ล้านล้านบาทขณะที่ธุรกรรมการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน เฉพาะบัตรเครดิต พบว่าใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขายเพียงแค่ 57 ล้านรายการ มูลค่ารวม 176,000 ล้านบาท จากจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต 26.49 ล้านใบอีกทั้งยังต้องเจอการแข่งขันกับผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ทั้งฝั่งธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อบุคคลดิจิทัล เช่น K PAY LATER หรือฝั่งบริษัทด้านฟินเทคก็มีสินเชื่อ เช่น SPayLater, LazPayLater, Grab PayLater, True Pay Next Extraแม้ว่าเครือข่ายบัตรเครดิตชั้นนำอย่าง VISA และ Mastercard จะเป็นเสือนอนกิน แต่ยุคนี้นอกจากต้องทำการตลาดร่วมกับผู้ออกบัตรแล้ว ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินให้ก้าวตามให้ทันอีกขณะที่บริการ QR บัตรเครดิต นอกจากร้านค้าต้องถูกธนาคารสกรีนในขั้นต้นแล้ว ในขั้นตอนการรับเงินร้านค้าต้องถูกหักค่าธรรมเนียมร้านค้ารับบัตร (MDR) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของร้านค้า ทำให้ฝั่งร้านค้ามองว่ายุ่งยากและไม่จำเป็นยกเว้นร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตร EDC และให้ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรได้โดยไม่มีขั้นต่ำ หากเครื่อง EDC รองรับฟังก์ชันสร้าง QR บัตรเครดิตได้ ก็สามารถสแกนจ่ายแล้วเลือกบัตรเครดิตที่ต้องการแทนบัญชีได้เลยแต่ก็มีร้านค้าบางแห่งที่รับ QR บัตรเครดิต ทั้งในรูปแบบป้ายกระดาษ ป้ายอะคริลิก หรือสร้างจากแอปพลิเคชันรับเงินของร้านค้าโดยเฉพาะ เช่น SCB แม่มณี ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ K SHOP ธนาคารกสิกรไทย ฯลฯเปรียบได้กับร้านค้ามีเครื่องรูดบัตรเครดิตอยู่กลายๆ เพียงแต่ลูกค้าไม่ใช้บัตรพลาสติกในการทำรายการ ใช้แอปพลิเคชันที่ผูกกับบัตรเครดิตนั้นๆ ในการสแกนจ่าย ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเครื่อง EDC และไม่ต้องรักษายอดขายปัจจุบันมีโปรโมชันสำหรับร้านค้ารายย่อย ที่รับชำระผ่าน QR บัตรเครดิต ไม่เกิน 900,000 บาทต่อปี ในปี 2567 ธนาคารไทยพาณิชย์คิดค่าธรรมเนียมเพียง 1% ต่อรายการ ส่วนธนาคารกสิกรไทยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 1.5%โดยผู้ถือบัตรเครดิตสามารถสแกนจ่าย QR บัตรเครดิตได้ ตามวงเงินในบัตรที่มีอยู่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และยังสามารถรับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนได้ตามปกติ แต่อาจใช้สิทธิประโยชน์อื่นที่ต้องแสดงหน้าบัตรเครดิตไม่ได้สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตจากผู้ออกบัตรเดียวกันจำนวนมาก แล้วไม่รู้ว่าจะใช้ใบไหน ยังสามารถเลือกใช้บัตรเครดิตที่ต้องการ ช่วยบริหารจัดการบัตรในกรณีที่ต้องใช้บัตรตามจำนวนครั้ง เช่น 12 ครั้งต่อปี ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีส่วนข้อดีอื่นๆ ก็เหมือนกับบัตรเครดิตปกติ เช่น ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45-50 วัน หากใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี หากมีวินัยทางการเงินถือว่ามีประโยชน์อย่างมากอย่างไรก็ตาม จากการทดลองใช้งานพบว่า หากเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเดอะมอลล์กรุ๊ป แคชเชียร์ถูกฝึกมาอย่างดี เมื่อเรากล่าวว่าแคชเชียร์ก็จะสร้าง QR บัตรเครดิตให้สแกน ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแต่หากเป็นร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเครื่องรูดบัตร EDC บางร้านสร้างคิวอาร์โค้ดที่ใช้ได้กับ QR สำหรับร้านค้า (QR Tag 30) และ QR บัตรเครดิต แต่บางร้านกลับไม่มี สแกนไปแล้วให้เลือกเฉพาะบัญชีธนาคารเท่านั้นที่น่าสนใจก็คือ ร้านค้าบางแห่งรับบัตรเครดิต แต่ต้องมียอดซื้อ 300 บาทขึ้นไป ปรากฏว่าพอทดลองสแกนจ่ายผ่าน QR บัตรเครดิต กลับจ่ายได้แบบไม่มีขั้นต่ำ แต่ก็น่าคิดว่าวันหนึ่งร้านค้าอาจต้องบังคับให้มียอดซื้อตามมาแม้ว่า QR บัตรเครดิตทำให้ผู้ถือบัตรเครดิตใช้จ่ายตามร้านค้าง่ายขึ้น แต่ธนาคารเจ้าของเครื่อง EDC ต้องกำชับร้านค้าถึงการใช้งานตรงนี้ อาจต้องติดป้าย “รับ QR บัตรเครดิต” และขั้นตอนการใช้งาน เพื่อสื่อสารแก่ลูกค้าเพิ่มเติม