ปิดตำนาน CNN Philippines แทนที่ด้วย RPTV

บริหารงานโดยซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างกับที่มีบริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์ซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์เดิม เป็นเจ้าของร่วมการเซ็นสัญญาร่วมทุนกันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ก่อนที่ซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์จะยุติการออกอากาศ เปลี่ยนผ่านไปสู่ช่อง RPTV ซึ่งเป็นช่องวาไรตี้ ผลิตรายการโดย TV5 Network แต่ RPN ทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกอากาศประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TV5 Network ระบุว่า การก่อตั้ง RPTV สอดคล้องกับความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานออกอากาศรายการบันเทิง กีฬา และบริการสาธารณะในฟิลิปปินส์เนื้อหารายการช่อง RPTV เน้นไปที่รายการกีฬา วาไรตี้ และข่าวสาร โดยเฉพาะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฟิลิปปินส์ (PBA) และรายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พรีเมียร์ วอลเลย์บอล ลีกขณะเดียวกัน ยังมีรายการวาไรตี้โชว์ยามบ่ายตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่ายสองโมงครึ่งวันธรรมดา ซึ่งรายการนี้ออกอากาศมายาวนานที่สุดในฟิลิปปินส์ จากเดิมเคยออกอากาศในช่องซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ในทุกวันเสาร์นอกนั้นก็มีรายการออกอากาศคู่ขนานกับคลื่นวิทยุอาทิ รายการรายการแนวช่วยเหลือสังคมรวมทั้งรายการข่าวจาก TV5 Networkส่วนช่องซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ หลังปิดสถานีได้มีการขนอุปกรณ์ออกจากสำนักงาน อาคาร Worldwide Corporate Center ย่านมันดาลูยอง ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ พร้อมกับพนักงานอีกราว 300 คนต่างถูกเลิกจ้างแต่ถึงกระนั้น RPN ซึ่งถือใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC) ภายใต้ชื่อจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ก็ถือโอกาสให้ TV5 Network ออกอากาศในชื่อนับตั้งแต่ที่ช่องซีเอ็นเอ็น ฟิลิปปินส์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา Nine Media Corporation ประสบภาวะขาดทุนสะสมมากกว่า 5,000 ล้านเปโซ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาทแม้จะพยายามผลักดันให้ซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ กลายเป็นเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ในประเทศฟิลิปปินส์ จากปัจจุบันที่ประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหาอย่างหนักไม่ต่างไปจากประเทศอื่นก็ตามนอกจากช่องซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์แล้ว คอนเทนต์บนออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ cnnphilippines.com รวมทั้งบัญชีโซเชียลมีเดีย CNN Philippines ถูกลบทิ้งทั้งหมด เสมือนตัวตนขององค์กรได้หายไปบนโลกออนไลน์อดีตดิจิทัล เอ็กซ์คลูซีฟ โปรดิวเซอร์ ของซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ กล่าวอย่างน่าใจหายว่า “9 ปีในการทำงานให้กับซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ เริ่มต้นและสิ้นสุดบนเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ยุติธรรม ถูกต้อง และสมดุล ถูกลบทิ้งไปเสียอย่างนั้น ให้ฉันได้เสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้”ซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ เดิมคือสถานีโทรทัศน์ไนน์ทีวี (ช่อง 9) ซึ่ง Nine Media Corporation ซื้อลิขสิทธิ์ซีเอ็นเอ็น จาก เทอร์เนอร์ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชัน สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2557 สัญญามีอายุ 5 ปีโดย Nine Media Corporation จะจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อซีเอ็นเอ็น ซื้อรายการและความเชี่ยวชาญจากซีเอ็นเอ็น สหรัฐฯ ผลิตรายการข่าวสถานการณ์ประจำวัน และรายการไลฟ์สไตล์ ตามมาตรฐานซีเอ็นเอ็นสัญญาครั้งแรกสิ้นสุดในปี 2563 แต่ได้ต่ออายุสัญญาครั้งที่สองไปเมื่อปี 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ Nine Media Corporation ตัดสินใจบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด เนื่องจากปัญหาขาดทุนดังกล่าวรายงานว่า ในปี 2565 Nine Media Corporation มีรายได้ 407.29 ล้านเปโซ (ประมาณ 262 ล้านบาท) แต่มีต้นทุนการบริการ 514.88 ล้านเปโซ (ประมาณ 331 ล้านบาท)ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้เทอร์เนอร์ฯ บริษัทแม่ของซีเอ็นเอ็น 139.3 ล้านเปโซ (เกือบ 90 ล้านบาท) และต้นทุนการผลิตอื่นๆ ผลก็คือขาดทุนสุทธิ 239.7 ล้านเปโซ (ประมาณ 154 ล้านบาท)นอกจากนี้ Nine Media Corporation ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมออกอากาศเดือนละ 8.2 ล้านเปโซ (ประมาณ 5 ล้านบาท) ให้กับ RPN ในฐานะเจ้าของคลื่นความถี่ เพื่อออกอากาศทางฟรีทีวีช่อง 9 อีกด้วยแม้การเลือกตั้งจะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อรายได้โฆษณาแบบดั้งเดิม เพราะการหาเสียงมุ่งเน้นไปที่โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ วอคเกอร์ (Vlogger) และคอนเทนต์ ครีเอเตอร์หลังการเลือกตั้ง ยอดขายโฆษณาไม่ได้เพิ่มขึ้นในทันที เนื่องจากเอเจนซี่และบริษัทต่างๆ ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับค่ายสื่อชั้นนำอย่าง GMA Network ที่รายได้ลดลง และ ABS-CBN ที่ประสบภาวะขาดทุนที่ผ่านมา Nine Media Corporation พยายามลดต้นทุนการผลิต กระทั่งต่อมาใช้กลยุทธ์ขายเวลาออกอากาศแบบบล็อกไทม์ และการผลิตรายการร่วมเชิงรุก แบบเดียวกับ ABS-CBNการปิดกิจการของซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ ก็มีท่าทีทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งนักสื่อสารมวลชนในฟิลิปปินส์ แสดงความห่วงใยในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพออกแถลงการณ์ในหัวข้อตำหนิผู้บริหารที่นิ่งเงียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานโดยชี้ให้เห็นว่า การปิดตัวของซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารแต่ละสำนักข่าวจัดการคลายข้อกังวลในเชิงรุกมากขึ้นอดีตผู้สื่อข่าว ABS-CBN โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “สถานการณ์ในซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่วงการสื่อสารมวลชน แต่สำหรับพวกเรา ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลที่ถูกบิดเบือน เราจึงเรียกร้องให้มีสื่อสารมวลชนที่ไม่น้อยไปกว่านี้”ชาเคอ ระบุขณะที่กรรมการบริหาร มูลนิธิ CMFR ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABS-CBN ระบุว่า เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง เพราะทำให้พื้นที่ข่าวที่ต้องการนั้นลดลงการปิดตัวลงของซีเอ็นเอ็นฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ ท่ามกลางโซเชียลมีเดีย ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดปัญหาข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนปัจจุบันอุตสาหกรรมข่าวของฟิลิปปินส์มีอยู่สองเจ้าใหญ่ ได้แก่ ค่าย GMA Network ที่มีช่องข่าว 24 Oras กับ ABS-CBN ที่มีช่องข่าว TV Patrol นอกนั้นก็มีรายการข่าวในช่องวาไรตี้ อาทิ รายการข่าวเย็น Frontline Pilipinas หรือ Frontline Tonight ในช่อง TV5 นอกเหนือจากสื่อของรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างช่อง PTV (People's Television)ผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ซีเอ็นเอ็น อินโดนีเซีย คือบริษัทที่มีมหาเศรษฐีอย่างเป็นเจ้าของ ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีอยู่ 2 ช่อง ได้แก่ TransTV (ทรานส์ทีวี) และ Trans7 (ทรานส์ตูจู)น่าสังเกตว่า บริษัทที่ทำแบรนด์สถานีข่าวระดับโลก ในภาษาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์ปีละเกือบ 100 ล้านบาท ไม่รวมต้นทุนการผลิตอีกจำนวนมาก ต้องมีสายป่านยาวและเงินทุนต้องหนาพอสมควรมองมาที่บ้านเรา แม้จะมีความพยายามนำรายการจากช่องซีเอ็นเอ็นออกอากาศทางทีวีดิจิทัลช่องหนึ่ง ด้วยคำบรรยายภาษาไทย เมื่อปี 2559 แต่เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างสูง จึงได้ลดรายการส่วนใหญ่ลงเหลือรายการที่สถานีผลิตเองปัจจุบันทีวีดิจิทัลช่องดังกล่าวคืนใบอนุญาตให้แก่ กสทช. แล้ว ส่วนซีเอ็นเอ็นยังคงมีผู้สื่อข่าวประจำกรุงเทพฯ และยังมีรายการจากช่อง CNN International ออกอากาศแบบภาษาอังกฤษผ่าน TrueVision และ AIS 