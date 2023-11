ยอโฉม Touch 'n Go ตั๋วร่วมของมาเลเซีย

เพราะถ้าไม่ใช้บัตร Touch ‘n Go เมื่อซื้อเหรียญโดยสารที่ตู้อัตโนมัติ นอกจากจะรับเฉพาะเหรียญกับธนบัตร 1 ริงกิต และ 5 ริงกิตแล้ว ค่าโดยสารยังแพงกว่าเช่น ขึ้นรถไฟโมโนเรลจากสถานี KL Sentral ไปยังสถานี Bukit Nanas ถ้าจ่ายด้วยเงินสด เสียค่าโดยสาร 3.10 ริงกิต แต่ถ้าใช้บัตร Touch ‘n Go จ่ายเพียง 2.70 ริงกิต เท่านั้น ประหยัดถึง 0.40 ริงกิต (40 เซน)ก็เลยคิดว่า ปีหน้าถ้ามีโอกาสไปเยือนมาเลเซียอีก จะหาซื้อบัตร Touch ‘n Go มาใช้สักครั้ง ทราบคร่าวๆ ว่ามีขายที่ศูนย์บริการลูกค้า Touch ‘n Go ชั้น 2 ศูนย์การค้า NU Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์แต่ถ้าคนไทยที่ขับรถจากด่านสะเดาไปยังมาเลเซียสะดวกหน่อย เพราะด่าน Jitra Toll Plaza ซึ่งเป็นด่านแรกหลังออกจากด่านสะเดา มีบัตร Touch ‘n Go แบบคลาสสิกขาย ราคาบัตร 10 ริงกิต เติมเงินขั้นต่ำ 10 ริงกิต รวม 20 ริงกิตแต่เมื่อวันก่อน มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งไปเที่ยวที่ปีนัง ผู้เขียนจึงไหว้วานให้ช่วยเป็นธุระจัดหาบัตร Touch ‘n Go ทราบว่ากว่าจะได้มาก็ยากพอสมควร เพราะปั๊มน้ำมัน 5 แห่งในเกาะปีนัง บางแห่งเหลือบัตรเพียงแค่ใบเดียวบัตร Touch ‘n Go ที่ขายในปัจจุบันเป็นรุ่น Touch 'n Go Card ที่รองรับระบบ NFC ที่ผ่านมามีชาวมาเลเซียให้ความสนใจอย่างมาก กระทั่งช่วงหนึ่งเกิดการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ จึงทำให้บัตรขาดตลาดไปพักหนึ่งส่วนบัตร Touch ‘n Go แบบคลาลสิกยังคงมีขายตามระบบขนส่งมวลชนต่างๆ รวมทั้งด่านทางด่วนของผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น PLUS ผู้ให้บริการทางด่วนสาย NSE หรือทางด่วนเหนือ-ใต้ ยาว 748 กิโลเมตรสำหรับชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สามารถใช้บัตร Touch ‘n Go ได้ที่รถประจำทางทุกสาย รถไฟฟ้าทุกสาย รวมทั้งใช้ได้กับทางด่วนทุกสาย ที่จอดรถต่างๆ รวมทั้งร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อที่รับบัตรสามารถเติมเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมัน ขั้นต่ำ 10 ริงกิต รวมถึงเครื่องคีออสแบบบริการตัวเอง แต่แนะนำให้เติมเงินที่ร้านวัตสัน เพราะไม่หักค่าธรรมเนียม ส่วนที่อื่นจะหักค่าธรรมเนียม 0.50 ริงกิต (50 เซน)ส่วนรัฐปีนัง ใช้บัตร Touch ‘n Go ได้ที่ทางด่วน ท่าเรือเฟอร์รี่ระหว่างบัตเตอร์เวิร์ธ-จอร์จทาวน์ และที่จอดรถ 125 แห่ง ส่วนรถประจำทาง Rapid Penang ไม่รองรับ แนะนำให้พกเหรียญ กับธนบัตรราคา 1 ริงกิตไว้เยอะๆความจริงมีแอปพลิเคชัน TNG eWallet สามารถเติมเงินผ่านมือถือที่รองรับระบบ NFC ได้ แต่ใช้ได้เฉพาะเบอร์มือถือมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเติมเงินได้เฉพาะบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ออกในประเทศมาเลเซียเท่านั้นแต่ผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียนบัตรทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://tngportal.touchngo.com.my โดยกรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง ที่อยู่และอีเมล สามารถดูรายการธุรกรรมย้อนหลังได้รวมทั้งสามารถใช้ได้กับทางด่วนทุกสาย เพราะระบบทางด่วนในมาเลเซียส่วนใหญ่ไม่รับเงินสด (ยกเว้นบางด่านรับบัตรที่ด่านต้นทางแล้วไปจ่ายที่ด่านปลายทาง) และใช้ได้กับร้านค้าที่รับบัตร เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ปั๊มน้ำมันต่างๆสมัยก่อนผู้ให้บริการขนส่งมวลชนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกบัตรแบบต่างคนต่างทำ บัตร Touch ‘n Go ก็ใบนึง บัตร Myrapid ของ RapidKL ก็อีกใบหนึ่ง แต่สุดท้ายฝั่ง RapidKL ก็มาใช้ระบบของ Touch ‘n Go มาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560ต่อมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ SmartTAG ที่เป็นกล่อง OBU สำหรับผ่านทางด่วน, Touch 'n Go RFID สติกเกอร์สำหรับผ่านทางด่วน, Touch 'n Go Charm บัตรในรูปแบบพวงกุญแจล่าสุดได้พัฒนาแอปพลิเคชัน TNG eWallet โดยร่วมทุนกับแอนท์ ไฟแนนเชียล และพัฒนาบัตร Touch 'n Go Card ที่รองรับระบบ NFC สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเพื่อเติมเงินลงในบัตรได้อีกด้วยปัจจุบัน TNG eWallet สามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด DuitNow ในมาเลเซีย รวมทั้งบริการ Cross-Border QR Payment กับ NETS สิงคโปร์, QRIS อินโดนีเซีย และ PromptPay QR code ของไทยได้อีกด้วยประการแรกลักษณะคล้ายกับไม้ตียุง ใช้สำหรับเสียบบัตร Touch ‘n Go เพื่อแตะที่เครื่องอ่านบัตรบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง โดยส่วนมากจะใช้กับรถบรรทุกหรือรถโดยสารมีบางคนแซวว่าก็มี แต่ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะไม่ต้องเอื้อมมือไปแตะบัตร แม้ปัจจุบัน Touch ‘n Go จะมีอุปกรณ์อย่าง SmartTAG หรือสติกเกอร์ RFID ก็ตามคนไทยที่ใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตแตะจ่ายค่าผ่านทาง น่าจะลองซื้อมาใช้ติดรถดู แต่ต้องออกบัตรเพิ่มอีกใบ ติดกับไม้ใส่บัตรโดยเฉพาะ ถึงกระนั้นถ้าเป็นรถที่ใช้ทางด่วนเป็นประจำ ติด Easy Pass หรือ M Pass สะดวกที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่ง เป็นสติกเกอร์ติดบัตร Touch ‘n Go ด้วยความที่หน้าบัตรรุ่นที่ที่รองรับระบบ NFC เป็นสีขาวสะท้อนสีรุ้ง ไม่มีลวดลายใดๆ อาจมีคนมองว่าไม่สวย ก็เลยหาสติกเกอร์ลายที่ชอบมาติดลงบนบัตรเพิ่มเติมวัยรุ่นมาเลเซียหลายคนนิยมซื้อหาสติกเกอร์มาติดลงบนบัตร มีทั้งลายการ์ตูน ลายสโมสรฟุตบอล รวมทั้งลายศิลปิน K-POP ชื่อดัง ซึ่งสติกเกอร์ดังกล่าวมีความบาง กันน้ำ เมื่อติดลงบนบัตรแล้ว บัตรยังสามารถแตะจ่ายได้ตามปกติโดยมีบรรดาครีเอเตอร์ขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Shopee หรือ Lazada ของมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังสามารถสั่งพิมพ์สติกเกอร์ที่ออกแบบอาร์ตเวิร์คเองตามที่เราชอบได้อีกด้วย รวมทั้งมีสติกเกอร์ที่แปะลงบนบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตได้อีกสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ บัตรเครดิต บัตรเดบิต VISA และ Mastercard ยังสามารถใช้ได้กับรถไฟ KTM Berhad ของมาเลเซียผ่านเครื่องคีออส รวมทั้งสถานีขนส่งต่างๆ ก็เริ่มรับชำระด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดบ้างแล้ว