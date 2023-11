GO Wholesale VS Makro เหมือน-ไม่เหมือนตรงไหน?

ตั้งอยู่ที่เดียวกับไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งอยู่ที่อาคารด้านหลังอีกที การเดินทางถ้ามาจากบางกะปิ หรือทางด่วนกาญจนาภิเษก ให้ไปกลับรถใต้สะพานถ้ามาด้วยรถเมล์ มีสาย 145 ปากน้ำ-หมอชิตใหม่ จอดป้ายสะพานลอยหน้าศูนย์ฮีโน่ ชุ่นหลี สมุทรปราการ แล้วเดินข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งหนึ่ง (รินทร์ทองคอนโด) เดินผ่านปั๊มเชลล์ประมาณ 5 นาทีด้านในโก โฮลเซล มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่จะเน้นขายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ เครื่องปรุงและวัตถุดิบ เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัวแบบยกแพ็ค และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการส่วนสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน แม้จะไม่มีขายที่โก โฮลเซล แต่ก็มีร้านค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดจำหน่าย เช่น ไทวัสดุ ออฟฟิศเมท (OFM) พาวเวอร์บาย เป็นต้นโดยสมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และสมาชิกธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ร้านค้าปลีก และโชวห่วย ทั้งสองประเภทสมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อเข้าไปด้านในประตู จะพบกับสินค้ากว่า 20,000 รายการ เริ่มจากสินค้าจัดรายการ ฝั่งขวาของประตูจะเป็นเครื่องดื่ม ที่ชอบมากก็คือพวกเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปและน้ำหวานสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถนำไปทำที่บ้านได้ถัดมาก็คือพวกขนมขบเคี้ยวที่ขายแบบยกแพ็ค จากนั้นจะเป็นสินค้าเครื่องเทศต่างๆ อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง และอาหารสด ที่มีบริการตัดแต่งเนื้อสัตว์ ปลา และผัก สำหรับร้านอาหาร พร้อมนำไปปรุงอาหารได้ทันทีบริเวณหน้าแคชเชียร์จะเป็นแผนกเบเกอรี่ ถัดมาจะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร แล้วด้านในสุดจะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัวแบบยกแพ็ค ซึ่งส่วนตัวมองว่ายังน้อยอยู่สำหรับการชำระเงิน ที่นี่รับทั้งเงินสด สแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ และบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นสินเชื่ออย่าง K PAY LATER ใช้ไม่ได้) จากนั้นจะนำใบเสร็จให้พนักงานตรวจสอบก่อนออกจากห้างฯสมาชิกที่ผูกบัญชี The 1 แล้ว สามารถสะสมคะแนนได้ในอัตรา 100 บาท เท่ากับ 1 คะแนน (ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ส่วนคนที่มีคะแนน 800 คะแนนขึ้นไป แลกเป็นส่วนลดได้ 100 บาทมีคนเคยกล่าวไว้ว่า GO Wholesale ของเครือเซ็นทรัล จะมาแข่งกับแม็คโคร (Makro) ห้างค้าส่ง Cash & Carry ที่อยู่มานานกว่า 34 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ภายใต้ชื่อ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)GO Wholesale เน้นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เน้นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน ซึ่งไปหาซื้อที่ไทวัสดุหรือออฟฟิศเมทได้ แต่แม็คโครยังมีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าหลักอยู่GO Wholesale ขายสินค้าเฉพาะสมาชิก ขณะที่แม็คโครแม้จะมีระบบสมาชิก แต่ระยะหลังๆ คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็สามารถเข้ามาซื้อได้ แต่จะได้ใบเสร็จเล็กๆ เทียบกับสมาชิกจะได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปGO Wholesale รับบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร แต่แม็คโครรับเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์และยูโอบี แต่ระยะหลังแม็คโครสามารถสแกนจ่ายได้ และใช้ทรูมันนี่วอลเล็ตจ่ายได้ แต่ยกเว้นฟังก์ชันผูกบัตรเครดิตถ้าจะใช้บัตรเครดิตซื้อของที่แม็คโคร มีทางเดียว คือ สั่งสินค้าผ่านแอปฯ Makro Pro แล้วส่งถึงบ้าน แต่ต้องซื้อขั้นต่ำ 999 บาท ถึงจะใช้บริการได้ คิดค่าส่ง 99 บาท ถ้ายอดซื้อเกิน 3,000 บาท ส่งฟรีGO Wholesale สะสมคะแนน The 1 ได้พร้อมกับห้างร้านในเครือเซ็นทรัล เพียงแต่อัตราคะแนนจะสูงกว่าเซ็นทรัล โรบินสัน และท็อปส์ แต่แม็คโครจะมีโปรแกรมสมาชิก Marko Pro Point ทุก 100 บาท ได้ 1 คะแนนถึงกระนั้น แม้แม็คโครและโลตัสจะอยู่ในเครือเดียวกัน แต่โปรแกรมสมาชิกยังเป็นแบบต่างคนต่างทำ ซึ่งกระทบกับลูกค้าโลตัสเดิม เมื่อวันหนึ่งห้างโลตัสเปลี่ยนเป็นแม็คโครโลตัสมอลล์ ที่สมุทรปราการ คะแนนโลตัสคอยน์ก็ใช้ไม่ได้GO Wholesale มีบริการที่ก่อนหน้านี้แม็คโครไม่มี เช่น บริการตัดแต่งสินค้าที่แผนกเนื้อ อาหารทะเล (ปลา) และผักตามความต้องการของลูกค้า บริการบ่มเนื้อ Dry Age และบริการหั่นแผ่นขนมปังรวมทั้งเพิ่มบริการใหม่ เช่น โซนซูชิและซาซิมิ โซนเนื้อสัตว์มีบริการเนื้อ Dry Age และบริการแล่ตามความต้องการ และยังนำแบรนด์ศูนย์อาหารอย่าง Lotus’s Eatery มาให้บริการบริเวณด้านหน้าห้างฯ เร็วๆ นี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ ห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต สมุทรปราการ ย่านถนนสายลวด ตัวเมืองปากน้ำก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบไฮบริด โฮลเซล (Hybrid Wholesale) โดยใช้ชื่อสร้างความฮือฮาเป็นไวรัลมาแล้วหลังการเปิด GO Wholesale สาขาศรีนครินทร์ไปแล้ว ลำดับต่อไปคืออยู่ด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ย่านสี่แยกสนามบิน ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เดิมคือห้างบ้านแอนด์บียอนด์ สาขาเชียงใหม่ แต่ได้ย้ายไปที่ห้างไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่ สันทราย ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ใกล้แยกสันคะยอมไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนปรับปรุงใหม่เป็นห้าง GO Wholesaleส่วนอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาอมตะนคร และ สาขาพัทยาใต้ มีแผนจะเปิดในภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนปีหน้า 2567 มีแผนที่จะเปิดอีกอย่างน้อย 2-3 สาขา แต่โดยมารยาทต้องให้ผู้บริหาร GO Wholesale เป็นคนบอกเองอย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปในอดีต เครือเซ็นทรัลเคยทำห้างค้าส่งมาก่อน โดยใช้ชื่อว่าและเมื่อปี 2556 โดยมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารท็อปส์ (Tops) เป็นผู้ดูแลซูเปอร์คุ้ม เน้นสินค้าขายแยกชิ้นและขายเป็นแพ็ค ที่ผ่านมามีการปรับโฉมท็อปส์ ซูเปอร์ เดิม พร้อมกับเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 80 สาขา บางจังหวัดเช่นอุดรธานี มีร้านซูเปอร์คุ้มมากถึง 26 สาขาแต่ภายหลังปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ชื่อของและก็หายไปจากท้องตลาดเมื่อราวปี 2562อย่างไรก็ตาม เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ก็ยังทำแพลตฟอร์มดีลิเวอรีสำหรับร้านโชวห่วย โดยใช้ชื่อว่าเมื่อปี 2565 ผ่านแอปพลิเคชันและไลน์ โดยใช้เครือข่ายของท็อปส์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักมาคราวนี้ กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล บริษัทในเครือเซ็นทรัลได้ก่อตั้งบริษัทลูกเอง ใช้ชื่อว่าเพื่อเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งในระบบสมาชิก โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ชั้น 6 อาคารหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ที่ผ่านมา เครือเซ็นทรัลยังเหลือที่ดินที่รอการพัฒนาธุรกิจในอนาคต รวมทั้งที่ดินซึ่งมีผู้เช่าเดิมจะหมดสัญญาเช่า หากผู้เช่าเดิมไม่ต่อสัญญาและย้ายออกไป เครือเซ็นทรัลก็สามารถนำมาพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ทันทีในปีหน้าเราอาจจะได้เห็น GO Wholesale เปิดสาขาตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะทำเลที่มีศักยภาพด้านธุรกิจโฮเรก้า ร้านค้าปลีกรายย่อย แม้การบุกเบิกธุรกิจค้าส่งด้วยตัวเอง จะตามหลังรุ่นพี่กว่า 30 ปีก็ตาม