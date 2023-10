ทดลองใช้สังคมไร้เงินสดที่มาเลเซีย

มาเลเซียเริ่มพัฒนาระบบการชำระเงินที่เรียกว่า(ดูอิทนาว) มาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 โดยลูกค้าธนาคารสามารถโอนเงินหากันผ่านโมบายแบงกิ้ง และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยใช้เลขที่บัตร MyKad หรือเบอร์มือถือต่อมามีการพัฒนา(ดูอิทนาว คิวอาร์) เพื่อให้ผู้ค้าสามารถรับเงินจากลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร หลังจากที่ผ่านมาผู้ค้าประสบปัญหาแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการแต่ละรายปัจจุบัน มีสถาบันการเงินและผู้ให้บริการอี-วอลเล็ตที่รองรับระบบ DuitNow QR จำนวน 39 แห่ง และมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1.8 ล้านแห่งทั่วประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ ยังให้บริการการชำระเงินข้ามแดนผ่านคิวอาร์โค้ด รองรับโครงสร้างระบบชำระเงิน NETS ของประเทศสิงคโปร์, PromptPay ของประเทศไทย และ QRIS ของประเทศอินโดนีเซียขณะนี้มีแอปพลิเคชัน 4 ธนาคาร ใช้สแกนจ่ายได้ที่ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย, KMA ธนาคารกรุงศรีฯ, Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ และ CIMB THAI ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยร้าน Rail Boutique ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของการรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ที่สถานี KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์เราถามว่าที่ร้านรับบัตรเครดิตไหม พนักงานแจ้งว่ารับเฉพาะเงินสด และคิวอาร์โค้ด ก่อนแบมือไปที่ DuitNow QR ที่อยู่หน้าประตู เราก็ใช้แอปพลิเคชันธนาคารของไทยสแกนจ่าย กรอกตัวเลข ซึ่งทำรายการได้ตามปกติปัญหาก็คือ เมื่อทำรายการสำเร็จไม่มี e-Slip ข้อความเป็นภาษาไทย พนักงานร้องขอให้แปลข้อความบนหน้าจอ ก็ตอบไปว่าทำรายการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดสำเร็จ จำนวนเท่าไหร่ คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ความจริงน่าจะพัฒนาให้มี e-Slip และระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ร้านค้าเป็นที่ยอมรับง่ายขึ้น เพราะบางทีมือถือที่ใช้ทำธุรกรรมร้านค้าไม่ได้อยู่กับตัวเจ้าของร้าน พนักงานต้องถ่ายรูปหน้าจอ ส่งไปให้เจ้าของร้านอีกทีร้านอาหารข้างโรงแรมที่พัก ละแวกสถานี KL Sentral ก็ทำรายการสแกนจ่ายตามปกติ แต่พบว่าบัญชีหักเงินไปแล้ว ทางร้านค้ากลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามีเงินเข้า แถมไม่มี e-Slip เป็นหลักฐานให้ดูอีกพอร้านค้าถามหาหลักฐาน ก็ต้องเปิดแอปฯ ธนาคารของไทย เปิดดูรายการย้อนหลัง แต่ก็พบว่าระบุเพียงชื่อผู้รับเงิน รหัสผู้รับเงิน และยอดเงินที่หักเป็นเงินไทย ไม่ระบุจำนวนเงินริงกิต โชคดีที่ทางร้านเข้าใจและปล่อยผ่านไปได้ปัญหานี้คล้ายกับการสแกนจ่ายผ่านแอปฯ Alipay ที่ประเทศจีน ฝั่งลูกค้าตัดบัตรเครดิตไปแล้ว แต่ฝั่งร้านค้าเงินยังไม่เข้า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมวลผลพอสมควร บางครั้งต้องรอประมาณ 10-20 นาทีเงินถึงจะเข้ามาเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารบนรถไฟ ETS ระหว่างสถานี KL Sentral ถึงสถานีปาดังเบซาร์ พบว่าพอสแกนคิวอาร์โค้ดไปแล้วกลับระบุว่าแม้จะเปลี่ยนแอปพลิเคชันธนาคารอื่นก็ใช้ไม่ได้อีกรวมถึงใช้ขึ้นรถเมล์ หากไม่ได้เป็นชาวมาเลเซียที่มีบัตรรถเมล์ ก็ต้องจ่ายด้วยเงินสดโดยการหย่อนใส่กล่องที่ด้านข้างคนขับรถ ถ้าไม่มีเศษเหรียญต้องหย่อนธนบัตร 1 ริงกิตที่มีอยู่ใส่กล่องแบบเต็มๆ ไม่มีเงินทอนอีกหรือบางครั้งอาจต้องใช้จ่ายตามร้านค้าหรือบริการที่รับเฉพาะเงินสด เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ รับเฉพาะธนบัตรเพื่อแลกเป็นเหรียญ สำหรับหยอดเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าโดยเฉพาะแต่ถ้าไม่ได้แลกเงินมาเลย มีธนาคารอยู่ 2 แห่ง ที่สามารถใช้บัตรเดบิตถอนเงินสดจากธนาคารนั้นๆ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งฝั่งธนาคารผู้ออกบัตรและธนาคารเจ้าของเครื่อง ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารยูโอบีส่วนบัตรยูทริป (YouTrip) ที่ออกบัตรร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ช่วงนี้ฟรีโปรโมชันถอนเงินสดที่ต่างประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 2566 มีตู้เอทีเอ็มถอนเงินสดได้ฟรี 2 แห่ง ได้แก่ CIMB BANK และ MAYBANKแต่แนะนำว่าให้ใช้บัตรที่มีเช่น VISA Paywave หรือ Mastercard PayPass เพื่อความสะดวก เนื่องจากร้านค้าในมาเลเซียนิยมใช้งานเครื่อง EDC ในการแตะเพื่อจ่ายปัจจุบันเริ่มมีการนำมาใช้กับระบบขนส่งมวลชนบางแห่ง เช่นสามารถใช้บัตร VISA และ Mastercard ซื้อตั๋วรถไฟ Komuter และ ETS ได้ที่เครื่องคีออสภายในสถานี แต่ต้องเป็นบัตรที่รองรับระบบ Contactlessสำหรับผู้เขียน ใช้บริการที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ เพื่อไปต่อรถไฟ KTM Komuter มาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีให้บริการอยู่ 2 เครื่อง แต่ต้องใจเย็นๆ ถ้าครั้งแรกทำรายการไม่สำเร็จ ให้ลองใหม่อีกรอบ เพราะระบบอาจมีขัดข้องไปบ้างหรือจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ บัตเตอร์เวิร์ธ-จอร์จทาวน์ (Butterworth – George Town) รัฐปีนัง ไม่รับเงินสดมาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ถ้ามีบัตร VISA กับ Mastercard ก็สามารถจ่ายค่าเรือเฟอร์รี่ได้ทันที ในราคา 2 ริงกิตส่วนสถานีขนส่ง Penang Sentral เวลาซื้อตั๋วรถทัวร์ไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ รับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน แนะนำว่าให้ไปลงที่ KL Sentral จะไปไหนมาไหนง่ายกว่า เพราะสถานีขนส่ง TBS อยู่ห่างไกลออกไปจากเมืองแต่สำหรับรถไฟโมโนเรล และรถไฟ LRT ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ถ้าไม่มีบัตร Touch 'n Go ยังคงต้องจ่ายเงินสด ซึ่งค่าโดยสารแพงกว่า รับเฉพาะเหรียญกับธนบัตร 1 ริงกิต และ 5 ริงกิตเท่านั้น เพราะเครื่องจะทอนเงินด้วยเหรียญทั้งหมดสอบถามคนที่ไปมาเลเซีย ทราบว่าบัตร Touch 'n Go มีจำหน่ายตามซุ้มทางด่วน และปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมบางแห่ง รวมทั้งฮับขนส่งบางแห่งที่ผู้ให้บริการบังคับหรือให้ใช้ เช่น MRT หรือสถานีขนส่งบางแห่งปิดท้าย ได้มีโอกาสคุยกับคนขับแกร็บในปีนัง เขากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใช้บัตรเครดิต เพราะที่มาเลเซียมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเพียง 20 วัน (บัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทย มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45-50 วัน)เขากล่าวว่า ส่วนตัวนิยมใช้ WISE มากกว่า ถ้าต้องการใช้บัตรรูดจ่ายที่ต่างประเทศก็เติมเงินลงไป เวลาเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทย นำไปใช้ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ ก็รับบัตรได้ไม่มีปัญหาส่วนอีกเจ้าหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือ BIG PAY ซึ่งเป็นของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย น่าเสียดายที่ไม่มีให้บริการในประเทศไทย เพราะเวลาจองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียจะไม่มีค่า Processing Fee เมื่อเทียบกับช่องทางอื่นจากที่สัมผัสประสบการณ์สังคมไร้เงินสดที่มาเลเซีย บอกตามตรงว่าแม้เทคโนโลยีบางอย่างจะมาทีหลัง เช่น คิวการชำระเงินผ่านอาร์โค้ด ที่ประเทศไทยพัฒนาก่อน แต่เทคโนโลยีการเงินบางอย่างกลับนำหน้ากว่าไทย