เรื่องเล่า “ยูเนี่ยนเพย์” ตัวกลางชำระเงินสัญชาติจีน

ถ้าเป็นบัตรที่ออกในประเทศไทยจะน้อยหน่อย บัตรต่างประเทศจะเยอะหน่อย ตัวเลขกลมๆ ประมาณ 2-3%ซึ่งรายได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งจะเอาไปทำการตลาด หรือโปรโมชันต่างๆ เช่น คะแนนสะสม เครดิตเงินคืน หรือทำโปรโมชันร่วมกับร้านค้าต่างๆแต่ไม่ใช่ได้แค่ส่วนแบ่งอย่างเดียว ยังได้ค่าธรรมเนียมจากร้านค้าทางอื่น เช่น ค่าสมัครและติดตั้ง ค่าบริการรายเดือน ค่ากระดาษเซลสลิป ค่าบำรุงรักษารายเดือน เป็นต้นจะได้ราว 10 สตางค์ แต่ถือว่าเป็นเพราะแม้ได้ส่วนแบ่งน้อยที่สุด แต่ถ้ามีคนใช้บัตรมาก ตัวกลางก็ได้ค่าธรรมเนียมมากตัวกลางเหนื่อยเฉพาะสร้างแบรนด์ สร้างเครือข่ายกับธนาคาร และพัฒนาเทคโนโลยี แต่ไม่ต้องออกบัตรเอง และไม่ต้องหาลูกค้าหรือร้านค้า เพราะธนาคารเป็นผู้ออกบัตร หาร้านค้ารับบัตร รับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมและอนุมัติรายการย้อนกลับไปในอดีต บัตรเครดิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 70 ปีก่อน มีจุดเริ่มต้นจากนักธุรกิจรายหนึ่งลืมพกกระเป๋าสตางค์ ไปกินข้าวร้านอาหารแล้วไม่มีเงินจ่าย ต้องให้ภรรยานำเงินมาจ่าย จึงคิดว่าถ้ามีบัตรพิเศษที่ใช้แทนเงินได้ก็จะดีก่อตั้งในปี ค.ศ.1950 (พ.ศ. 2493) ปัจจุบันอยู่ในเครือดิสคัฟเวอร์ (Discover)ก่อตั้งในปี ค.ศ.1958 (พ.ศ. 2501)ก่อตั้งในปี ค.ศ.1959 (พ.ศ. 2502) จากการที่ธนาคาร แบงค์ ออฟ อเมริกา (Bank of America)ตั้งบริษัท แบงค์ ออฟ อเมริการ์ด (Bank Americard) ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น VISAตัวกลางสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ออกบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นก่อตั้งในปี ค.ศ.1967 (พ.ศ. 2510) โดยมีธนาคาร 7 แห่ง ก่อตั้ง Interbank Card Association ออกบัตรเครดิตที่ใช้ได้ทั่วสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า Mastercharge ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น Mastercardตัวกลางสัญชาติจีน ก่อตั้งในปี ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) โดยคณะมุขมนตรี (คณะรัฐมนตรี) และธนาคารประชาชนจีน (People's Bank of China) ก่อนตั้งบริษัทลูกอย่าง ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (UnionPay International) ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปี 2565 มีสถาบันการเงินเข้าร่วมเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ 2,500 แห่งใน 79 ประเทศ และมีเครือข่ายรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ร้านค้านอกจีนแผ่นดินใหญ่ 38 ล้านแห่ง เพิ่มขึ้น 4 เท่าจากปี 2555 ครอบคลุม 181 ประเทศทั่วโลกที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินไม่แพ้ค่ายชาติตะวันตก เช่น เทคโนโลยีคอนแทคเลสที่ชื่อว่า Quick Pass, การร่วมกับแอปเปิลให้บริการ Apple Pay แก่ลูกค้าในจีน, การพัฒนาหัวเว่ยเพย์ (Huawei Pay) ร่วมกับบริษัทหัวเว่ยข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน รายงานว่า ในปี 2565 มีมูลค่าธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต สูงกว่า 40 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯส่วนแบ่งการตลาด พบว่าอันดับ 1 ได้แก่ วีซ่า 39% รองลงมากลายเป็น ยูเนี่ยนเพย์ 34% อันดับสาม มาสเตอร์การ์ด 24% และแบรนด์อื่นๆ เพียง 3%เมื่อพิจารณาจากปริมาณธุรกรรม พบว่าบัตรเครดิต วีซ่ายังคงอันดับ 1 ด้วยจำนวน 87,000 ล้านรายการ รองลงมาคือ มาสเตอร์การ์ด 65,000 ล้านรายการ อันดับสาม ยูเนี่ยนเพย์ 53,000 ล้านรายการแต่สำหรับบัตรเดบิต ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร พบว่า อันดับ 1 ได้แก่ ยูเนี่ยนเพย์ มีมากถึง 160,000 ล้านรายการ รองลงมาคือ วีซ่า 155,000 ล้านรายการ อันดับสาม มาสเตอร์การ์ด 85,000 ล้านรายการแม้การทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์จะครองแชมป์ แต่บัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดยังนำอยู่ สอดคล้องกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของตัวกลาง 4 รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 28% ของปริมาณธุรกรรมทั่วโลกที่ผ่านมาการทำการตลาดของยูเนี่ยนเพย์ มีโปรโมชันที่หลากหลาย รวมทั้งธนาคารสัญชาติจีนยังออกบัตรเดบิตสองสกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินบาท กับสกุลเงินหยวน และบัตรเครดิตที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปประเทศจีนบ่อยครั้งปัจจุบันมีสถาบันการเงินในไทย ให้บริการบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ 6 แห่ง และบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ 7 แห่ง รวมทั้งร่วมกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบ QR จ่ายเงิน ผ่านเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ ใช้กับแอปฯ K PLUS ได้ที่ประเทศจีนและกว่า 40 ประเทศขณะเดียวกัน ยูเนี่ยนเพย์ ร่วมมือกับธนาคารในไทย ก่อตั้งเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ (Scheme) ที่ชื่อว่าเป็นรายแรกในไทยเมื่อปี 2559 ใช้เทคโนโลยีของยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลถึงกระนั้น บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (National ITMX) ที่พัฒนาระบบเอทีเอ็มพูล และพร้อมเพย์ ก็ไปร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด พัฒนาเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่ชื่อว่า พร้อมการ์ด (PromptCard)ทั้ง TPN และ PromptCard ใช้หลักการเดียวกัน คือ ถ้ารูดบัตรในประเทศไทย ใช้เครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศประมวลผล แต่ถ้ารูดบัตรที่ต่างประเทศ TPN ใช้เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ PromptCard ใช้เครือข่ายมาสเตอร์การ์ดส่วนบัตรวีซ่า ให้ National ITMX ทำหน้าที่ประมวลผลรายการรูดบัตรในประเทศ โดยใช้กฎ Scheme ของวีซ่า ส่วนการรูดบัตรจากต่างประเทศ ใช้เครือข่ายวีซ่า จึงไม่มีคำว่า PromptCard บนบัตรการก่อตั้งเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ส่งผลให้ร้านค้าที่รับบัตรเดบิตจากลูกค้าถูกหักค่าธรรมเนียมลดลงเพียงแค่ 0.55% แต่บางร้านค้าไม่เข้าใจ คิดเหมารวมกับบัตรเครดิต ทั้งกำหนดยอดรูดขั้นต่ำ และชาร์จเพิ่ม 3%โดยการรูดบัตรยูเนี่ยนเพย์ในประเทศจีน ใช้ระบบที่เรียกว่าคือการเสียบบัตรที่เครื่อง EDC แล้วกดรหัสส่วนตัว (PIN) 6 หลัก กรณีที่มียอดซื้อสินค้าสูงกว่าที่กำหนด ก็จะต้องเซ็นชื่อบนหน้าจอเครื่อง EDCส่วนบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย เช่นสามารถถอนเงินสดได้ที่ เครื่อง ATM ICBC ประเทศจีน ขั้นต่ำ 100 หยวน สูงสุดเทียบเท่า 100,000 บาทต่อวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ สำหรับร้านค้าที่มีคิวอาร์โค้ดที่มีสัญลักษณ์ UnionPay หรือ หยุนฉานฟู สามารถใช้แอปพลิเคชัน K PLUS ธนาคารกสิกรไทย สแกนจ่ายได้โดยไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำรายการได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวันเพียงแต่ว่าร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UnionPay หรือ หยุนฉานฟู ที่คุนหมิงยังมีน้อยเมื่อเทียบกับร้านค้าที่รับ Alipay หรือ WeChat Pay ซึ่งปัจจุบันรองรับการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต VISA หรือ Mastercard จากต่างประเทศรวมทั้งไทยอย่างไรก็ตาม การมีเครื่องมือการชำระเงินที่หลากหลาย ทำให้การเดินทางไปประเทศจีนยุคนี้แทบไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องแลกเงิน ลดความเสี่ยงการถูกขโมยเงิน ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการทอนเงิน และปัญหาธนบัตรปลอมเพียงแต่ว่าในบางครั้งการทำรายการข้ามประเทศ อาจมีปัญหาเรื่องการรับ-ส่งข้อมูลการทำธุรกรรม ที่ร้านค้าอาจได้รับเงินล่าช้า ถ้าตั้งใจจะใช้อี-เพย์เมนต์อย่างจริงจัง ก็ควรมีเงินสดติดกระเป๋าไว้บ้างแต่ไม่ต้องเยอะ สัก 100 หยวนก็พอการคว่ำบาตรของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ส่งผลทำให้ชาวรัสเซียใช้บัตร VISA และ MasterCard ไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่อยู่ต่างประเทศถูกตัดขาดทางการเงินขณะนั้นธนาคารบางแห่งในรัสเซียเตรียมออกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่จะเชื่อมกับระบบยูเนี่ยนเพย์ของจีน และระบบเมียร์ (Mir) ของรัสเซียที่พัฒนาหลังเหตุการณ์แคว้นไครเมียเมื่อปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557)ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรเครือข่ายเมียร์ของรัสเซียแล้ว 64 ล้านใบ และมีเครือข่ายในประเทศใกล้เคียง เช่น อาร์เมเนีย เบลารุส คาซักสถาน คีร์กีซสถาน ตุรกี รวมทั้งเอเชียที่ประเทศเวียดนาม เช่น ธนาคารเวียดนาม-รัสเซีย (VRB BANK)สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีธนาคารใดกล้าให้บริการบัตรเครือข่ายเมียร์ และเครื่อง EDC ทุกธนาคารในไทยไม่รับบัตร Mir ของรัสเซีย ทั้งที่เฉพาะปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2566) มีชาวรัสเซียมาเยือนประเทศไทยกว่า 8 แสนคนเมื่อเดือนเมษายน 2565 ยูเนี่ยนเพย์ปฏิเสธร่วมมือกับธนาคารสเบียร์แบงก์ (Sberbank) ผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และระงับเจรจากับธนาคารอื่นๆ ของรัสเซีย เพราะกลัวมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อม (Secondary sanctions)ขณะที่ผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ของรัสเซีย เปิดเผยความยากลำบากในการใช้ชำระเงินในสหรัฐอเมริกา อิสราเอล ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง เพราะถูกปฏิเสธการชำระเงิน หรือหยุดรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในรัสเซียที่ผ่านมาชาวรัสเซียถือบัตรยูเนี่ยนเพย์เพียงแค่ 1% ส่วนใหญ่นิยมถือบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด แต่เมื่อเกิดสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ชาวรัสเซียเริ่มเปลี่ยนไปใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ และมีความต้องการมากถึง 10 เท่าเมื่อปลายปี 2565 ยูเนี่ยนเพย์จำกัดการถอนเงินสดที่ต่างประเทศ จากบัตรที่ออกโดยธนาคารรัสเซียทุกแห่ง ไม่เกิน 50,000 หยวนต่อวัน (ประมาณ 238,000 บาท) และไม่เกิน 500,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 2.38 ล้านบาท)ทำให้ธนาคารในรัสเซียบางแห่ง อย่างเช่นต้องแจ้งลูกค้าว่า ถ้าต้องการถอนเงินสดมากกว่านี้ให้ออกบัตรเดบิตเพิ่มอีกใบก่อนหน้านี้ สถาบันการเงินในรัสเซียที่ให้บริการบัตรยูเนี่ยนเพย์มี 11 แห่ง แต่จากการสำรวจล่าสุด พบว่าปัจจุบัน มีธนาคารในรัสเซียบางแห่ง ที่ยังคงเปิดให้สมัครบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์อาทิธนาคารใหญ่อันดับ 3 ของรัสเซีย และเป็นช่องทางในการค้าพลังงาน และแต่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรที่แพง