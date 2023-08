ไปจีนครั้งแรก ทดลองใช้ e-Payment ที่คุนหมิง

งานนี้จัดโดยและมีให้การสนับสนุน โดยมีสื่อมวลชนและช่างภาพหลากหลายสำนัก รวม 20 คนหนึ่งในประเด็นที่ผู้เขียนสนใจ คือการใช้จ่ายผ่านในประเทศจีน ทราบว่าได้รับความนิยมอย่างมาก แทบจะแทนที่การใช้เงินสดในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวนอกจากการถ่ายรูปและส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อทำวีซ่ากรุ๊ปแล้ว ได้เตรียมการทั้งการสมัครแอปพลิเคชัน Alipay และ WeChat เพื่อใช้งานที่ประเทศจีน ซึ่งสามารถผูกบัตรเครดิต VISA และ Mastercard ได้อย่างต่อมา คือการออกบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ โดยใช้วงเงินเดียวกับบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ และเปิดบัญชีธนาคารพร้อมสมัครบัตรเดบิตและโมบายแบงกิ้ง ธนาคารสัญชาติจีนอย่างธนาคารไอซีบีซี ไทย เพื่อใช้ถอนเงินสดที่จีนผู้ใช้งานสามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต VISA, Mastercard, Diners Club, Discover และ UnionPay เพื่อใช้งานได้ในเมนู Me เลือก Bank Cards เมื่อต้องการใช้จ่ายให้เข้าไปที่เมนู Scan หรือ Pay แล้วเลือกบัตรที่ต้องการเห็นเพื่อนร่วมทริป 2-3 คน เลือกสมัครบัตรเสมือน TrueMoney Mastercard ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet แล้วนำข้อมูลบัตรไปผูกกับแอปฯ Alipay เมื่อต้องการใช้งานก็เติมเงินจากโมบายแบงกิ้งเข้าไปในทรูวอลเล็ตแล้วใช้จ่ายข้อดีก็คือ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และความเสี่ยงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยตรง แต่ถ้าประสงค์จะใช้วงเงินบัตรเครดิต ก็ผูกบัตรเครดิตไปเลยก็ได้ผู้เขียนผูกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต พบว่าผูกได้สูงสุด 4 ใบ โดยบัตร VISA และ MasterCard ผูกได้ไม่มีปัญหา แต่บัตร Union Pay ถ้าเป็นของธนาคารซีไอบีซี ไทย จะมีปัญหาตรงที่ต้องใช้บัตรธนาคารในประเทศจีนเท่านั้นส่วนตัวแนะนำว่าถ้าจะผูกบัตรเดบิตในไทย ให้ผูกบัตรที่ไม่มีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% เพราะจะได้ใช้จ่ายถูกลง เช่น บัตร ttb All Free ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือบัตร CIMB THAI CHILL D ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยระหว่างการไปดูงานที่จีน ผู้เขียนใช้ Alipay มากที่สุด ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆ บนถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งแท็กซี่มิเตอร์ในนครคุนหมิง ที่คิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 หยวน แล้วต่อไปคิดตามระยะทางแต่ปัญหาที่พบมีอยู่สอง-สามประการ อย่างแรกคือแม้วงเงินบัตรเครดิต หรือเงินในบัญชีที่ผูกบัตรเดบิตจะหักจากบัญชีเราไปแล้ว แต่ร้านค้าแจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง ผู้เขียนซื้อสายชาร์จมือถือ ราคา 20 หยวน ใช้ Alipay สแกนจ่ายร้านค้าไปแล้ว ตัดเงินไปแล้ว ปรากฏว่าทางร้านแจ้งว่าเงินยังไม่เข้า เราก็นำหน้าจอยืนยันการทำรายการไปให้ดู ทางร้านค้าก็ถ่ายภาพด้วยข้อจำกัดทางภาษา ทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องนัก ได้แต่หน้าถอดสี ยืนรอทางร้านค้าแก้ปัญหากันไป ผ่านไปประมาณ 20 นาที ปรากฏว่าเงินเพิ่งจะเข้าบัญชีร้านค้า เจ้าของร้านก็ออกอาการยิ้มแล้วกล่าวว่าอีกแห่งหนึ่งอาคาร Bolian Plaza ย่านถนนคนเดิน Nanping ผู้เขียนใช้เครื่อง Self-Checkout สแกนสินค้าด้วยตัวเองและชำระเงินด้วย Alipay ปรากฏว่าตัดเงินไปแล้ว เงินยังไม่เข้าห้างฯพนักงานต้องเรียกผู้จัดการสาขามาเช็กเครื่อง ถ่ายภาพหน้าจอยืนยันการทำรายการ สแกนสินค้าใหม่อีกรอบ แต่ก็พูดกับเราอย่างสุภาพว่าไม่ต้องกังวล กระทั่งทางห้างฯ ถามว่าต้องการใบเสร็จหรือไม่ เราบอกไม่ ก็ให้ออกมาโดยดีนอกจากนี้ ยังมีปัญหาปลีกย่อย ได้แก่หน้าจอขาวหมายถึงระบบค้างก็มี หรือบางครั้งแอปฯซึ่งเป็นเลข 3 หลักท้ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จึงต้องคอยจำเลขไว้ในใจบางครั้งแอปฯ ก็เข้าหน้าของธนาคารในไทย ต้องรอรหัส OTP ที่ส่งผ่าน SMS ประมาณ 1 นาที แล้วกรอกรหัสลงไป กว่ารายการจะอนุมัติก็เสียเวลามาก แทนที่จะตัดบัตรทันทีเพราะผูกกับแอปฯ ไปแล้วเพราะฉะนั้น เวลามีปัญหาลักษณะเช่นนี้อาจจะต้องใจเย็น ค่อยๆ สื่อสารกับร้านค้า (ผู้เขียนใช้วิธีเปิดแอปฯ Google Translate ให้อีกฝ่ายพูด แล้วแปลอัตโนมัติ) และชูหน้าจอรายการสำเร็จไปให้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างไรก็ตาม การใช้ Alipay แบบผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต อาจใช้ไม่ได้กับร้านค้า ที่รับเฉพาะเงินในบัญชีอาลีเพย์เท่านั้น เช่น ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติบางแห่ง ไม่รองรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสำหรับ WeChat Pay จะอยู่ในเมนูภาษาไทยที่ชื่อว่าโดยเพิ่มข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง และข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตลงไป ซึ่งจะมีการตัดเงิน 0.35 หยวน แล้วคืนเงินเมื่อรายการสำเร็จการทำธุรกรรมต่อรายการที่ต่ำกว่า 200 หยวนลงมา WeChat Pay จะยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่หากมากกว่า 200 หยวนต่อรายการ จะมีคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 3%ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้เขียนใช้ WeChat Pay ที่ห้างวอลมาร์ท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศูนย์แสดงสินค้านานาชาติคุนหมิง ปรากฏว่าเมื่อถึงคราวสแกนจ่ายผ่านเครื่อง Self-Checkout ปรากฏว่าถูกให้กรอกข้อมูลที่อยู่ และหนังสือเดินทางซ้ำด้วยความที่เห็นว่ายุ่งยาก ผู้เขียนจึงขอเปลี่ยนวิธีชำระเงินเป็นบัตรยูเนี่ยนเพย์ ซึ่งพนักงานแนะนำให้ไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่มีเครื่อง POS สีน้ำเงิน ซึ่งรองรับบัตร UnionPay อยู่ภายหลังสอบถามเพื่อนร่วมทริปที่ใช้ WeChat Pay ที่ผูกบัตรเครดิตเช่นเดียวกับผู้เขียน ก็ได้รับคำตอบว่ากลายเป็นว่าเป็นที่บัญชีของเราหรือเปล่าที่มีปัญหา ซึ่งหากมีโอกาสคราวหน้าจะทดลองใช้อีกครั้งวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UnionPay หรือหยุนฉานฟูเท่านั้น โดยไม่มีขั้นต่ำในการชำระเงิน และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำรายการได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ซึ่งร้านค้าที่รับถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับ Alipay และ WeChat Payผู้เขียนใช้สแกนจ่ายผ่าน K PLUS อยู่ 2 แห่ง คือ ตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ ภายในสวนพฤษศาสตร์คุนหมิง สถาบันวิทยาศาสตร์จีน พบว่าเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด กดยืนยันไปแล้ว ไม่เกิน 3 วินาที ก็หยิบเครื่องดื่มจากตู้อัตโนมัติได้แล้วอีกแห่งหนึ่ง คือ ร้านขายเสื้อผ้ากีฬาภายในสวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งจะมีป้ายคิวอาร์โค้ดหยุนฉานฟูตั้งอยู่ วิธีชำระเงินก็คล้ายกับบ้านเรา คือ สแกนคิวอาร์โค้ด ใส่จำนวนเงิน แล้วยืนยันการทำรายการ เป็นอันสำเร็จวิธีสมัครบัตรก็คือ เปิดบัญชีธนาคารไอซีบีซี ไทย ที่เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท แจ้งพนักงานว่าขอบัตรธรรมดา ไม่เอาบัตรกิเลน พร้อมสมัครบริการ ICBC THAI Mobile Banking ด้วยแนะนำว่าเมื่อเปิดบัญชีเสร็จแล้ว ให้บันทึกเลขที่บัญชีไว้ในรายการโปรด ของแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้เป็นประจำ เพื่อความสะดวกเวลาโอนเงินไป-มา แต่แอปฯ ICBC THAI จะใช้งานยากกว่าธนาคารอื่นเล็กน้อยค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาท ถอนเงินหรือโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มในไทย มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด เหมือนธนาคารชั้นนำทั่วไปแต่อย่าสับสนกับธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) หรือธนาคารอื่น ที่โลโก้คล้ายกัน ไม่เช่นนั้นเจอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 14 หยวน สูงสุด 112 หยวน (ค่าบริการ 12 หยวน บวกค่าธรรมเนียมถอนเงิน 1%)จากการกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคาร ICBC ที่ประเทศจีน พบว่า ในวันที่ทำรายการ (24 กรกฎาคม 2566) เงินในบัญชีมีอยู่ 1,000 บาท หลังกดเงิน ยอดคงเหลือ 518.60 บาท เท่ากับว่าถอนเงินไป 481.40 บาทหารด้วย 100 หยวน เท่ากับว่าค่าเงินขณะนั้น 4.814 บาทต่อหยวน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมถอนเงินเทียบกับการแลกเงินผ่านธนาคารแห่งหนึ่ง ณ วันดังกล่าว พบว่าธนบัตร 100 หยวน เท่ากับ 494.899 บาท ถือว่าถอนเงินสดที่ประเทศจีนถูกกว่าแลกเงินในไทยประมาณ 13 บาทเศษตู้ ATM ที่นี่มีเมนูภาษาอังกฤษ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่เมนู Language เลือก English จ่ายเฉพาะธนบัตรราคา 100 หยวน สูงสุด 5,000 หยวนต่อครั้ง โดยเมนูมีให้เลือก 100 หยวน, 500 หยวน, 1,000 หยวน, 2,000 หยวน และ 5,000 หยวน หรือใส่จำนวนเงินที่ต้องการ เช่น ต้องการถอนเงิน 600 หยวน ก็ใส่ตัวเลข 600 หยวนที่ประเทศจีนมีธนบัตร 6 ราคา เริ่มต้นที่ 1 หยวน สีเขียวมะกอก, 5 หยวน สีม่วง, 10 หยวน สีน้ำเงิน, 20 หยวน สีน้ำตาล, 50 หยวน สีเขียว และ 100 บาท สีแดง ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด ส่วนเหรียญมูลค่าต่ำกว่า 1 หยวน เรียกว่า เหมาผู้เขียนใช้วิธีแตกธนบัตร 100 หยวนเป็นธนบัตรย่อย โดยการซื้อของที่ร้านค้าขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นร้านค้าย่อย คนที่เคยไปจีนมาก่อนบอกกับเราว่า ได้ยินมาว่า ใช้เงินสดลำบากกว่า เพราะร้านค้าอาจไม่มีเงินทอนข้อดีของการพกเงินสดก็คือ บางครั้งอี-เพย์เมนท์อาจใช้ไม่ได้ เช่น ตอนขึ้นรถไฟใต้ดิน จะใช้สแกนจ่ายแต่ระบบค้าง จึงต้องใช้วิธีจ่ายด้วยธนบัตรแทน แต่แลกธนบัตรย่อยมาแล้ว จึงไม่มีปัญหามากนักแต่เนื่องจากผู้ใช้งาน E-Payment ในจีนนิยมใช้ Alipay หรือ WeChat Pay มากกว่า เพราะฉะนั้นจะมีเครื่อง EDC เฉพาะร้านค้าขนาดใหญ่ อย่างห้างวอลมาร์ท (Walmart) ใช้ระบบ Chip & PIN 6 หลัก เหมือนรูดบัตรเดบิตในไทยถ้าเป็นบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์-โกลบอล ธนาคารไอซีบีซี ไทย การรูดซื้อสินค้าสำหรับสกุลเงินหยวนไม่มีค่าความเสี่ยง แต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ บางธนาคารจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5%ผู้เขียนรูดบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์อยู่ 2 แห่ง ได้แก่และท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางฉุ่ย พบว่าใช้งานได้ไม่ต่างจากเมืองไทยส่วนตัวคิดว่า การมีเครื่องมือชำระเงินที่หลากหลาย นอกจากจะสะดวกในการใช้จ่ายกับตัวเราแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทริปอีกด้วย เวลาฝากกดเงินสด ก็ใช้บัตรเดบิตถอนเงินที่ตู้ ATM แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมหรืออย่างเพื่อนร่วมทริปที่ไม่ได้กดเงินสดมาเยอะ แต่ต้องการซื้อของในมูลค่าที่สูงก็ช่วยรูดบัตรให้ก่อน แล้วให้โอนเงินคืนมาภายหลัง ซึ่งคนที่เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (โรมมิ่ง) ก็สามารถโอนเงินให้กันได้