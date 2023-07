ลาก่อน TMB Wave ชิปแทนเงินสดผู้มาก่อนกาล

ขณะเดียวกัน ผู้ถือชิปแทนเงินสด TMB Wave ที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะลูกค้าบัญชี ALL FREE ที่ขอขอออกชิป WAVE ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จะทยอยหมดอายุอย่างช้าที่สุดปี 2567นับเป็นการปิดตำนานนวัตกรรมทางการเงิน ที่ครั้งหนึ่งบัตรเดบิตซึ่งผูกกับบัญชีธนาคาร ถูกย่อส่วนให้มีขนาดใกล้เคียงกับซิมการ์ดมือถือ พร้อมกับเคสยางสำหรับสวมใส่กับอุปกรณ์ เช่น สายนาฬิกาข้อมือ มาแล้วถือเป็นผู้มาก่อนกาล ในยุคที่ตู้เอทีเอ็มยังไม่มีหัวอ่าน Contactless ATM กระทั่งเริ่มมีธนาคารแห่งหนึ่ง ติดตั้งอุปกรณ์ Contactless ATM และเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2563 ก็เป็นการจากลาไปอย่างน่าเสียดายก่อนจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผ่านสาขา 35 แห่ง มีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาท (แยกจากค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตต่างหาก) และค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาทอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้มีโปรโมชันสำหรับลูกค้าบัญชี TMB ALL FREE สามารถขอออก TMB Wave ได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH จัดส่งฟรีถึงบ้าน และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยด้วยความสนใจจึงกดสั่งมา 1 ชุด ประกอบด้วย บัตรพลาสติกที่มีหน้าตาคล้ายกับซิมการ์ด หน้าบัตรระบุเพียงเลขที่บัตร 16 หลัก ไม่มีเดือน/ปีที่หมดอายุบัตร และรหัส CVV จึงนำมาใช้ช้อปออนไลน์ไม่ได้ ส่วนที่ตัวชิประบุ 4 ตัวท้ายพร้อมกันนี้ ยังมีเคสยางแถมมาให้ สำหรับสอดตัวชิปเข้าไปในเคส แล้วนำไปสวมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พวงกุญแจ สายนาฬิกาข้อมือ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับไม่เหมือนกัน อย่างของผู้เขียนจะเป็นสีเงิน บางคนได้เป็นสีดำเหมาะสำหรับสวมกับนาฬิกาข้อมือไว้เท่ๆ เวลาจ่ายก็เอาเคสไปแตะที่เครื่อง EDC สัญลักษณ์ Contactless ไม่ต้องพกบัตรแข็ง ไม่ต้องรอให้มี Apple Pay หรือสมาร์ทวอตซ์ที่มีฟังก์ชันแตะจ่าย เพราะนาฬิกาข้อมือโบราณก็สวมได้TMB Wave ใช้ได้กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA PayWave ตามร้านค้าที่มีเครื่อง EDC เฉพาะที่รองรับระบบ Contactless เคยทดสอบกับเครื่อง EDC ของแมคโดนัลด์ และ Self Checkout ของท็อปส์ พบว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหากับรถเมล์ ขสมก. หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กับรถประจำทาง 3,000 คัน พบว่าใช้งานไม่ได้อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันของบัตรเดบิต บัตรเครดิต รวมถึง E-Wallet โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ใช้ได้บางร้านค้า ไม่มีโปรโมชันจูงใจให้ใช้บัตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บ่อยครั้งกลับถูกมองข้ามไปปัจจุบันมีเพียงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียวที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน Contactless ATM กับเครื่อง ATM กว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศลูกค้าเพียงแตะบัตร แล้วใส่รหัส 6 หลัก สามารถทำรายการถอนเงินหรือสอบถามยอด แทนการเสียบบัตร เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในการทำธุรกรรม แต่รองรับเฉพาะบัตรเดบิตกรุงไทย Contactless และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นบัตรเดบิตธนาคารอื่นใช้ไม่ได้ แม้จะมีฟังก์ชัน Contactless ก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยทำ TMB Wave ไปแตะที่เครื่องธนาคารกรุงไทย ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับแต่หน้าจอไม่ตอบสนอง จึงใช้ไม่ได้ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ TMB Wave นับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีให้บริการอีกแล้ว แต่ผู้ถือชิปเดิมสามารถใช้งานกับบัญชี ALL FREE ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าชิปจะหมดอายุ โดยเข้าไปดูเดือนและปีที่หมดอายุได้ในแอปฯ ttb touchผู้เขียนติดอุปกรณ์ TMB Wave เข้ากับสายนาฬิกาข้อและสวมมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสภาพเคสเริ่มมีคราบเหลืองติดออกมา แต่ก็ยังสวมอยู่ปัจจุบัน เผื่อฉุกเฉินลืมพกบัตรมาจะได้นำมาใช้งานล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ นำไปใช้ที่เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk) ที่แมคโดนัลด์ และ Self-Checkout ของท็อปส์ พบว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหา แม้ใกล้จะถึงวันหมดอายุบัตร ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีนับจากเดือนที่ออกบัตรก็ตามน่าเสียดายที่อีกไม่นาน อุปกรณ์นี้ก็ถึงคราวปลดระวางในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เมื่อได้รับคำตอบจากธนาคารว่า ปัจจุบันไม่มีให้บริการแล้ว หลังหมดอายุบัตรแล้วคงต้องถอดออก แล้วเก็บไว้ที่กล่องเก็บของตามระเบียบ