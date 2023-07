PAY LATER ใช้อย่างไรไม่ให้ขาดวินัยการเงิน

BUY NOW, PAY LATER ซึ่งจะขอเรียกสั้นๆ ว่า PAY LATER ตามชื่อผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการแต่ละราย เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาจับจ่ายผ่านชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้นPAY LATER เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ นำมาให้บริการในประเทศไทยเมื่อกลางปี 2564 โดยรูปแบบคือให้ลูกค้าผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สามารถแบ่งจ่ายแบบไร้ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมได้ถึง 3 ครั้งขณะเดียวกัน ก็มีแพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์รายหนึ่ง ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือ Digital Personal Loan ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเมื่อต้นปี 2563ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถเลือกใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now Pay Later) หรือผ่อนชำระ (Installment) โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อโดยการอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาจากประวัติการใช้จ่ายในแพลตฟอร์มเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีเงินฝากค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายกระทั่งปลายปี 2564 ธนาคารแห่งหนึ่งเปิดบริการ PAY LATER ผ่านบริการ QR Code Payment on EDC ตามร้านค้าต่างๆ ที่ใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร เริ่มจากลูกค้าแอปพลิเคชันธนาคารเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญโดยเมื่อลูกค้าสแกนจ่ายด้วยคิวอาร์โค้ดที่เครื่อง EDC แล้ว ลูกค้ากดเข้าไปที่เมนู PAY LATER จะมีให้เลือกผ่อนชำระ 1 เดือน 3 เดือน และ 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีเหมือนสินเชื่อบุคคลคอนเซปต์บริการนี้ เป็นการให้วงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้ารายย่อย การสมัครไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ ไม่ต้องค้ำประกัน ขอเพียงแค่เดินบัญชีกับธนาคารก็พอด้วยความที่ธนาคารดังกล่าวมีเครือข่ายร้านค้ารับบัตรจำนวนมาก และมีการบอกต่อกันในโซเชียลฯ โดยเฉพาะกลุ่มเฟซบุ๊ก ทำให้บริการดังกล่าวได้รับความนิยม และมีธนาคารอีกแห่งให้บริการตามมา แต่ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้านอกจากนี้ แพลตฟอร์มเรียกรถและสั่งอาหารออนไลน์รายหนึ่ง ก็มีบริการ PAY LATER เช่นกัน แต่ให้วงเงินสำหรับใช้บริการในแพลตฟอร์มโดยไม่มีดอกเบี้ย ก่อนสรุปยอดและหักบัญชีบัตรเครดิต ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปถือเป็นอีกเครื่องมือทางการเงินในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการลดการใช้เงินก้อนใหญ่แล้ว ยังเป็นเครื่องมือสำรองเมื่อเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ถูกใช้เต็มวงเงินไปแล้วหากเปรียบเทียบระหว่าง PAY LATER กับบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดจะพบว่าแตกต่างกัน เพราะ PAY LATER จะกำหนดให้ชำระเงินตามยอดที่เราเลือกในวันที่ซื้อสินค้าและบริการหากไม่ได้ทำรายการแบ่งจ่ายตั้งแต่ต้น ก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่กำหนด แต่ข้อดีก็คือ หากชำระคืนตรงเวลาก็ถือว่าจบ วงเงินที่ชำระคืนแล้ว ก็กลับมาให้เรานำไปใช้จ่ายต่อได้อีกขณะที่บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด แม้จะสามารถชำระขั้นต่ำได้ตามที่ธนาคารกำหนด แต่ก็ต้องแลกมาด้วยดอกเบี้ยที่เดินหน้าไม่หยุด จนกว่าจะหาเงินมาชำระเต็มจำนวนและดอกเบี้ยที่ติดค้างทั้งหมดอีกด้านหนึ่ง การใช้ PAY LATER ที่ไม่มีดอกเบี้ย ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น เพราะคิดว่าไม่มีดอกเบี้ย คล้ายกับการแบ่งจ่าย 0% แต่หากใช้จ่ายหลายรายการ หรือมียอดใช้จ่ายมากเกินไป จะเหนื่อยตอนเวลาชำระเงินเพราะความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้ธนาคารหรือแต่ละแพลตฟอร์มจะให้วงเงินมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ก็ควรคำนึงถึงรายได้ว่า เรามีรายรับพอจะใช้หนี้คืนหรือไม่โดยนึกถึงรายจ่ายประจำที่ต้องกันไว้ในแต่ละเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระสินเชื่อ เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ฯลฯ เงินที่เหลือจากรายจ่ายประจำ จะบ่งบอกว่ามีความสามารถในการใช้คืนมากน้อยแค่ไหนเช่น ถ้ามีบัตรเครดิต ที่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยหากจ่ายเต็มจำนวน และได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน ควรยกให้เป็นลำดับแรกส่วน PAY LATER ที่ใช้ก่อนจ่ายทีหลังแบบไม่มีดอกเบี้ย อาจจะยกไว้เป็นลำดับรองลงมา ส่วน PAY LATER ที่คิดดอกเบี้ยแบบสินเชื่อบุคคล อาจจัดลำดับไปอยู่ท้ายๆ ไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นจริงๆเช่น ธนาคาร A สรุปยอดทุกวันที่ 15 ของเดือน กำหนดชำระทุกสิ้นเดือน หรือแพลตฟอร์ม B สรุปยอดทุกสิ้นเดือน กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอาจใช้วิธีจดยอดรวม PAY LATER แต่ละแห่งที่ใช้ไป ซึ่งตรวจสอบได้จากเมนูสินเชื่อของแต่ละแพลตฟอร์ม และกำหนดวันชำระเงิน ร่วมกับเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อวางแผนการใช้หนี้คืนให้สอดคล้องกับรายรับที่จะเข้ามาเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์มือถือ บางแพลตฟอร์มผ่อนชำระได้แบบไม่มีดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เวลาชำระหนี้คืนจะได้ไม่เหนื่อยมาก เมื่อเทียบกับจ่ายเต็มจำนวนอย่าลืมว่า PAY LATER ต่างจากบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลตรงที่หากไม่ได้แบ่งชำระมาก่อน ต้องจ่ายตามยอดเรียกเก็บ หากผิดนัดชำระนอกจากจะถูกระงับวงเงินแล้ว ยังมีค่าทวงถาม เสียเครดิตไปโดยปริยายแม้จะมีบางร้านค้าที่รับแลกวงเงิน PAY LATER เป็นเงินสด แต่ก็ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ หากถูกจับได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการทั้งลูกค้าและร้านค้านอกจากลูกค้าจะถูกร้านค้าหักเปอร์เซ็นต์ ที่บางแห่งหักแบบมหาโหด ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนแล้ว ความพยายามในการแลกวงเงินเป็นเงินสด ย่อมบ่งชี้ว่าสถานการณ์ทางการเงินในตอนนั้นเป็นอย่างไร และจะปวดหัวเมื่อถึงเวลาจ่ายคืนโดยเฉพาะคนที่ใช้วงเงินจากบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด มากเกินกว่าที่จะชำระคืนเต็มจำนวน เพราะจะยิ่งเพิ่มความน่าปวดหัวเมื่อถึงเวลาจ่ายคืนอีกทีหากต้องจมอยู่กับยอดค้างชำระบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจำนวนมาก ให้หันมาจัดการกับหนี้ที่มีอยู่ เริ่มจากดอกเบี้ยสูง เช่น บัตรกดเงินสดก่อน อาจใช้ PAY LATER เป็นตัวช่วย เฉพาะใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตราบเท่าที่จ่ายคืนไหวจะเห็นได้ว่า PAY LATER ไม่ต่างจากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อบุคคล ที่มักจะได้ยินคำว่า “แม้มีประโยชน์อนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์” หากใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ดี ไม่เกิดประโยชน์ก็เกิดโทษ จึงควรศึกษารายละเอียดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ให้บริการแต่ละรายระบุไว้ใน Fact Sheet อย่างครบถ้วน