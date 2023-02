ดรามาจองตั๋วรถไฟ : ตามหาบัตร VIRTUAL CARD ฟรีใช้กันเถอะ

ขณะที่สำนักข่าวชื่อดังบางแห่ง พาดหัวอินโฟกราฟิกยิ่งเพิ่มความหัวร้อนให้แก่ชาวเน็ต เพราะเข้าใจว่าบังคับไปถึงการจองตั๋วรถไฟผ่านสถานีรถไฟตามปกติไปด้วยท้ายที่สุดของกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม ต้องออกมาแปะโป้งอินโฟกราฟิกจากสำนักข่าวดังกล่าวว่าถูกบันทึกเป็นเกียรติประวัติไปแล้วเรียบร้อยสาเหตุที่การรถไฟฯ กำหนดให้การซื้อตั๋วรถไฟผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เนื่องจากที่ผ่านมาการรถไฟฯ ให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วันโดยมีตัวเลือกการชำระเงินอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ ชำระด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต โดยใช้ Payment Gateway ของธนาคารกรุงไทย กับการออกรหัสเพื่อชำระเงินด้วยเงินสดได้ที่สถานีรถไฟ โดยรหัสชำระเงินมีอายุ 24 ชั่วโมงจึงปรับวิธีการชำระเงินผ่านระบบ D-Ticket โดยต้องชำระผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสารในการสำรองที่นั่ง และเป็นการกระจายโอกาสในการซื้อตั๋วโดยสารแก่ทุกคนอย่างทั่วถึงส่วนผู้โดยสารที่ต้องการชำระด้วยเงินสด สามารถเลือกซื้อตั๋วโดยสารหรือสำรองที่นั่ง ได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติโดยการยกเลิกหรือคืนตั๋วทางอินเทอร์เน็ต ทำได้ 2 วิธี คือ ผู้จองตั๋วทำการยกเลิกผ่านทางอินเทอร์เน็ต เมนู “ยกเลิกตั๋วโดยสาร” หรือผู้จองตั๋วนำตั๋วมาขอยกเลิกและคืนเงินที่สถานีรถไฟ ซึ่งจะโอนเงินผ่านบัตรที่ทำรายการอีกทั้งระบบ D-Ticket การรถไฟฯ ไม่ได้ทำเอง แต่ว่าจ้างบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้พัฒนาระบบอีกที ลงนามสัญญาเมื่อ 3 ปีก่อน ใช้งบประมาณ 920 ล้านบาทเท่าที่ไปส่องคอมเมนต์จากเพจต่างๆ พบว่าที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เห็นว่าควรจ่ายผ่านแอปฯ ธนาคารได้ คนส่วนใหญ่มีแอปฯ ธนาคารกันหมด หรือไม่ก็จองและชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อถ้าจะพัฒนาให้ชำระผ่านคิวอาร์โค้ดได้ คงต้องคุยกันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะขั้นตอนไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อตั๋วรถไฟแล้วจบเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และการยกเลิกหรือคืนตั๋วรถไฟแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับว่าจะออกแบบกระบวนการอย่างไรให้รองรับธุรกรรมที่สลับซับซ้อนเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกับการซื้อตั๋วรถไฟโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต ที่สามารถทำรายการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตรได้ทางเลือกหนึ่งที่เรานำเสนอไปหลายรอบแล้ว คือการใช้ บัตรเสมือน หรือเวอร์ชวลการ์ด (Virtual Card) ซึ่งสามารถนำไปซื้อของออนไลน์ได้ หรือผูกกับแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใช้ตัดเงินอัตโนมัติได้ปัจจุบันหลายธนาคารออกบัตรเวอร์ชวลเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า นอกเหนือจากบัตรพลาสติก ในที่นี้จะขอพูดถึงบัตรเวอร์ชวลการ์ดที่สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี อาทิเป็นบัตร MasterCard สมัครบัตรผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เรียกดูข้อมูลบัตรได้ที่เมนู “บริการ” เลือก “Krungthai FUN”สามารถระงับบัตรให้ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านบัตรได้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย แล้วเปิดบัตรเมื่อต้องการใช้ และสามารถตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า ก่อนวันบัตรหมดอายุได้ โดยแก้ไขหรือยกเลิกไดอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันที่กำหนดไว้เป็นบัตร VISA สำหรับลูกค้าบัญชี ttb all free เปิดบัญชีและสมัครบัตรผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch ได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกบัตรพลาสติกเวลาดูข้อมูลบัตร ให้เข้าไปที่เมนู “บัญชีของฉัน” กดแถบ “ข้อมูลบัญชี” เลือก “บัตรเดบิต” จะแสดงผลบัตรเดบิตออลล์ฟรี แบบดิจิทัล สามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัตรเดบิตชั่วคราว กำหนดวงเงินและการใช้บัตรได้เป็นบัตร VISA สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี LINE BK ในแอปพลิเคชันไลน์ (แยกออกจากระบบ K PLUS ต่างหาก แต่สามารถผูกบัญชีกสิกรไทยได้ 1 บัญชี)สามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัตรได้ที่เมนู “ใช้จ่ายผ่านบัตร” ตั้งค่าวงเงินบัตร หรือกรณีบัตรหายหรือถูกขโมยสามารถอายัดบัตรได้ด้วยตนเอง โดยกดที่เมนู “ยกเลิกบัตร” ด้านล่างเป็นบัตร MasterCard สมัครบัตรได้โดยเข้าไปที่ “บริการทั้งหมด” หัวข้อ “ช้อปปิ้งออนไลน์” เลือก “ทรูมันนี่ มาสเตอร์การ์ด”สามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัตรได้ที่เมนู “เปิดบัตร” ส่วนการดูข้อมูลบัตร ต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ตอย่างน้อย 40 บาท ถึงจะแสดงข้อมูลบัตรได้ ส่วนบัตรพลาสติกปัจจุบันไม่มีบริการแล้วเป็นบัตร VISA สมัครบัตรแบบเวอร์ชวลได้ฟรี แต่ถ้าอยากได้บัตรพลาสติกด้วย จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตรพลาสติก 199 บาทต่อบัตรเป็นบัตร VISA สมัครบัตรแบบเวอร์ชวลได้ฟรี ส่วนการแสดงข้อมูลบัตร ต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินไว วอลเล็ท 50 บาทขึ้นไป เพื่อแสดงข้อมูลบัตรสำหรับบัตรพลาสติก ปัจจุบันมีโปรโมชันออกบัตรค่าธรรมเนียม 1 บาท หรือสามารถสมัครบัตร บขส. Wi Wallet VISA ได้ฟรีผ่านออนไลน์ รอรับบัตรที่บ้าน แล้วนำมาผูกกับแอปพลิเคชัน Wi Wallet เพื่อใช้งานได้เช่นกันส่วนบัตรเดบิตที่เป็นบัตรพลาสติก ที่สามารถนำมาซื้อตั๋วรถไฟ หรือใช้ช้อปออนไลน์ ปัจจุบันมีเพียงธนาคารเดียวที่ออกบัตรฟรี ได้แก่คู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทยบัตรนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ ยกเว้นออกบัตรทดแทนมีค่าธรรมเนียม 100 บาท แต่ไม่มีเมนูจัดการบัตรเดบิตในแอปพลิเคชัน CIMB TH กรณีบัตรหายหรือต้องการอายัดบัตร ต้องโทร.ไปที่คอลเซ็นเตอร์เอาเองส่วนบัตรพรีเพดที่เป็นบัตรพลาสติก พบว่าในเป๋าตังเปย์เพิ่งจะหมดโปรโมชัน แต่ค่าธรรมเนียมออกบัตรเพียง 92 บาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมออกบัตร 50 บาท ค่าจัดส่งบัตร 42 บาท) และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอย่างไรก็ตาม เชื่อว่ายังมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งมีบัตรเดบิตอยู่ในมือ แต่มีจำนวนน้อยลง ก็สามารถนำบัตรที่มีอยู่ไปใช้ซื้อตั๋วรถไฟ หรือช้อปปิ้งออนไลน์ได้เช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องสมัครบัตรใบใหม่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ต้องการให้ปนกัน บัญชีเก็บเงินก็ส่วนเก็บเงิน บัญชีหรืออี-วอลเล็ตไว้ช้อปออนไลน์ก็ส่วนหนึ่ง โดยไม่ปะปนกัน การแยกบัญชีออกมาต่างหาก ช่วยลดความเสี่ยงต่อเงินส่วนใหญ่ในบัญชี ให้การทำธุรกรรมมั่นใจมากขึ้น