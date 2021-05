ควบรวมแล้วยังไง “ttb” ทีเอ็มบีธนชาต (ว่าที่) ธนาคารขนาดใหญ่

8 พฤศจิกายน 2500

พ.ศ. 2521

กุมภาพันธ์ 2542

3 มกราคม 2545

22 เมษายน 2548

19 กรกฎาคม 2550

17 เมษายน 2561

ปี 2563

17 เมษายน 2563

สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือ สำนักงานใหญ่ สาขาและเครื่องเอทีเอ็มบางแห่ง เริ่มทยอยเปลี่ยนโลโก้ธนาคาร มีลักษณะเป็นตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงิน (t) สีส้ม (t) และสีกรมท่า (b) เชื่อมต่อกัน พร้อมทั้งเปลี่ยนเบอร์คอนแทคต์เซ็นเตอร์ใหม่ 1428แต่ละคนวิจารณ์โลโก้ใหม่ของทีทีบีแตกต่างกันไป สวยบ้างไม่สวยบ้างก็แล้วแต่มุมมอง บางผลิตภัณฑ์เริ่มปรับโฉมแล้ว เช่น บัตรเดบิตออลฟรี บัตรเครดิต แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์ที่ลดขนาดลง เช่น บัญชี ME SAVE ที่จะไปอยู่ในแอปฯ TOUCHอย่างไรก็ตาม ธุรกรรมต่างๆ ของทีเอ็มบีและธนชาตจะยังคงดำเนินไปตามเดิม โดยจะทยอยเปลี่ยนระบบโอนเงิน ระบบชำระเงิน ระบบบัตรเครดิต และระบบบัญชีหรือข้อมูลเป็นระยะ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจึงแล้วเสร็จทั้งหมดหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลูกค้าธนชาตจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ รหัสสาขาและเลขที่บัญชีใหม่ หลังจากนั้นธนาคารธนชาตจะคืนใบอนุญาตธนาคารต่อไปส่วนลูกค้าทีเอ็มบี ยังคงใช้รหัสสาขาและเลขที่บัญชีเดิมต่อไป แต่บางผลิตภัณฑ์อาจจะยุบรวมกัน เช่น ME by TMB ธนาคารออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า 9 ปี จะปิดตัวเว็บไซต์และแอปฯ ME by TMB ภายในเดือนมิถุนายน 2564ที่ผ่านมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 จะเห็นการควบรวมกิจการธนาคารหลายแห่ง ตั้งแต่ควบรวมกับและรับโอนสินทรัพย์กับเงินฝากลูกค้าชั้นดีของเมื่อปี 2541กระทรวงการคลังจำหน่ายกิจการ โดยให้ ปรส.ขายหุ้นให้จากสิงคโปร์ และร่วมลงทุนในชื่อเมื่อปี 2542 ส่วนถูกควบรวมกับในปี 2545หลังเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว ได้มีความพยายามบังคับใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (มาสเตอร์แพลน) โดยให้เหลือเพียงแค่ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Universal Bank) กับธนาคารพาณิชย์จำกัดประเภทธุรกิจเท่านั้นประกอบกับประเทศไทยถูกบีบจากประเทศมหาอำนาจ ให้ต้องเปิดเสรีทางการเงิน ทำให้เกิดแนวคิดควบรวมกิจการธนาคารขึ้นมา เพื่อแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้เห็นการควบรวมธนาคารมาโดยตลอดในปี 2547และควบรวมกิจการกับส่วนควบรวมกิจการกับที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เหลือเพียงถึงปัจจุบันขณะที่เดิมเคยเป็นรัฐวิสาหกิจมาก่อน โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มายาวนาน ก็ขายหุ้นทั้งหมดให้กับก่อนที่จะควบรวมกิจการสำเร็จในปี 2554มาถึงสมัยรัฐบาลพบว่าประกาศนโยบายสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยควบรวมกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินโดยสั่งให้กระทรวงการคลังออกมาตรการสำหรับควบรวมกิจการสถาบันการเงิน เพื่อจูงใจไปในตัว ซึ่ง ครม.เห็นชอบไปเมื่อ 17 เมษายน 2561 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 และต้องควบรวมให้เสร็จภายใน 3 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผ่านมาธนาคารของไทยเลือกแย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศ ขณะที่มาเลเซียและสิงคโปร์ ตั้งเป้าหมายที่จะขยายกิจการที่ต่างประเทศเพื่อทำให้พอร์ตใหญ่ขึ้น ก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะให้ธนาคารของไทยออกไปขยายธุรกิจที่ต่างประเทศแม้ธนาคารของไทยจะได้เปรียบตรงที่ธนาคารต่างประเทศเข้ามาตีตลาดได้ยาก แต่ก็พบว่าแทบทุกธนาคารยังคงชิงส่วนแบ่งตลาดในประเทศ มีเพียงธนาคารกรุงเทพที่ออกไปแข่งขันนอกประเทศหากธนาคารควบรวมกิจการให้มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่ได้ ก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งรองรับนักลงทุนต่างชาติ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซีสำทับด้วยธนาคารกรุงไทย ปิดประตูสนิท ยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าไม่มีนโยบายควบรวมกับธนาคารใด รวมถึงการประชุมทุกครั้งไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าว เป็นไปได้ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 2 แบงก์ จึงจับประเด็นมาผูกโยงกันเองต่อมาเสนอให้กระทรวงการคลัง ควบรวมทีเอ็มบีกับแทน เพราะมีขนาดใกล้เคียงกัน และกลุ่มธนชาต ก็สนใจที่จะควบรวมกิจการเช่นกันตอนนั้นธนชาตมีทรัพย์สินรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท ทีเอ็มบีมีประมาณ 8.5 แสนล้านบาท หากควบรวมสำเร็จจะเท่ากับมีสินทรัพย์รวม 1.85 ล้านล้านบาท และจะกลายเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 เลยทีเดียวจุดเด่นของธนาคารธนชาตขณะนั้น คือที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ทีเอ็มบี มีผลิตภัณฑ์เงินฝากแตกต่างจากที่อื่น เช่น เงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง บัตรเดบิตทีเอ็มบีออลล์ฟรี และการเจาะกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีกลุ่มธนชาตในตอนนั้น ลึกๆ สนใจที่จะควบรวมกิจการกับทีเอ็มบี ถึงขนาดมีผู้บริหารจากฝั่งโนวาสโกเทียแบงก์ เข้าพบ รมว.คลังในขณะนั้นเป็นระยะ เพื่อสอบถามมาตรการที่เกี่ยวข้อง และแต่ละฝ่ายยังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องจากนั้น จึงได้เห็นความเคลื่อนไหวขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการปรับโครงสร้างหุ้น การขายกิจการบริษัทลูก เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน การรวมพนักงานของทั้งสองธนาคารให้เป็นหนึ่งเดียว และการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำหรับผู้บริโภค ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เผยโฉมสาขารูปแบบใหม่ เรียกว่าโดยเริ่มต้นที่สาขาถนนถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯโดยสาขาร่วมระหว่างสองธนาคาร จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของทีเอ็มบี ได้แก่ บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต กองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ กับธนาคารธนชาต ที่มีสินเชื่อรถยนต์ ที่ผ่านมาขยายสาขารูปแบบดังกล่าวไปได้ 133 สาขาทั่วประเทศแถมตอนนั้นยังขอเลขหมาย 4 หลัก กับสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้แทนหมายเลข 1558 ของทีเอ็มบี และ 1770 ของธนชาต กระทั่งได้ตามมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563ขณะที่กล่องไฟหน้าสาขา และเครื่องเอทีเอ็มรวมกว่า 4,700 เครื่อง นอกจากจะให้ลูกค้าทั้งสองธนาคารกดเงินและสอบถามยอดเขตเดียวกันฟรี เสมือนธนาคารเดียวกันแล้ว ลึกๆ ยังปรับโฉมใหม่ โดยปิดโลโก้ใหม่ทับไว้ด้านในอีกด้วยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคาร เป็นและชื่อภาษาอังกฤษเป็นจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์จาก TMB มาเป็น TTB ทั้งหมดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564เคยนิยามว่าจะต้องมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวม 10.00% ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ส่วนส่วนแบ่งตลาด 2.50-10.00% นอกนั้นจะเป็นเมื่อลองนำข้อมูล(ณ เดือนมีนาคม 2564) เฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมาคำนวณ พบว่ามีสินทรัพย์รวมกันทั้ง 19 ธนาคาร กว่า 20,288,828 ล้านล้านบาทธนาคารกรุงเทพ มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมมากที่สุด 17.22% อยู่ที่ 3,493,321 ล้านบาท รองลงมาคือธนาคารกรุงไทย 16.16% ธนาคารไทยพาณิชย์ 15.63% ธนาคารกสิกรไทย 15.51% และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 12.51%ส่วนทีเอ็มบี มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 6.06% อยู่ที่ 1,230,206 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารธนชาต 3.95% อยู่ที่ 801,270 ล้านบาท และยูโอบี 3.16% อยู่ที่ 641,441 ล้านบาท จัดอยู่ในธนาคารขนาดกลาง ที่เหลือคือธนาคารขนาดเล็กหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ทีเอ็มบีกับธนชาตลงนามเอ็มโอยูควบรวมกิจการ พบว่าทีเอ็มบีมีสินทรัพย์รวม 874,828 ล้านบาท ส่วนธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์รวม 992,050 ล้านบาทแม้การควบรวมกิจการระหว่างทีเอ็มบีกับธนชาตจะราบรื่น ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากการะบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยรวม แต่ต้องลุ้นว่านับจากนี้จะสร้างโอกาสกับแบรนด์ใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เรือธงอย่างบัญชีและบัตรเดบิตออลล์ฟรี ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ เมื่อคงเงินฝากในบัญชี กับสินเชื่อรถยนต์ธนชาต ออกผลิตภัณฑ์รถแลกเงิน เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลดภาระสินเชื่อบุคคลจากธนาคารอื่นขณะที่จำนวนสาขาทีเอ็มบีธนชาต ที่มาจากสองธนาคารรวมกัน 670 สาขา แม้จะควบรวมสาขาไปแล้ว 133 สาขา แต่ก็พบว่ายังมีบางสาขาที่ตั้งอยู่บนทำเลซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งพนักงานของทั้งสองธนาคาร พบว่ามีมากถึง 19,000 คนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อตั้งธนาคารทหารไทย มุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหารและข้าราชการทหารเป็นหลัก โดยมีสำนักงานใหญ่บริเวณอาคาร 2 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯเปิดสาขาแห่งแรก สาขาราชประสงค์ ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินสู่ภาคธุรกิจและเอกชนเพิ่มขึ้น ตอบสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศพัฒนาเป็นธนาคารพาณิชย์สมบูรณ์แบบ ขยายฐานการให้บริการสู่ลูกค้าประชาชนทั่วไปย้ายสำนักงานใหญ่มาที่บริเวณมุมถนนพญาไทตัดกับถนนศรีอยุธยา (ปัจจุบันคืออาคารซีพีทาวเวอร์ 3)เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งบริษัทเงินทุนทีเอ็มบี (ฮ่องกง) จำกัด และต่อมายกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานผู้แทนฮ่องกงย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามสวนจตุจักร สูง 35 ชั้นจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) ยื่นขออนุมัติจัดตั้งธนาคารใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินอีก 4 แห่งกระทรวงการคลัง อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจแก่บริษัทเงินทุนเอกชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)เริ่มเปิดให้บริการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาแรกที่สำนักชิดลม อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิตธนาคารธนชาต ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที) ควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย โดยมีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 7 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 5 ของระบบธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้นกระทรวงการคลังเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุ่มธนชาตให้เป็นสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ โดยเริ่มดำเนินธุรกรรมเช่าซื้อแทนที่ทุนธนชาตธนาคารทหารไทย เปิดตัวสัญลักษณ์ใหม่ TMB โดยมีฐานลูกค้า 4 ล้านราย และเครือข่ายสาขา 462 แห่งทั่วประเทศธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย จากประเทศแคนาดา เข้าถือหุ้นธนาคารธนชาต 24.98% ก่อนที่ในปีต่อมา (2551) จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 48.99%กลุ่มไอเอ็นจี จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตอบรับเข้าถือหุ้นธนาคารทหารไทย เป็นพันธมิตรรายใหม่ โดยที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 26.1% กลุ่มไอเอ็นจีถือหุ้น 25.2%ธนาคารธนชาตซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ก่อนจะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำให้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.95%ธนาคารนครหลวงไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ทำให้มีขนาดสินทรัพย์รวมจาก 432,970 ล้านบาท เพิ่มเป็น 872,654 ล้านบาทมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลังจากที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง สนับสนุนนโยบายการควบรวมกิจการของธนาคารธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ลงนามบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อนที่กลุ่มธนชาตจะปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการรวมกิจการระหว่างสองธนาคาร ซึ่งจะทำให้มีสินทรัพย์รวมสูงเกือบ 2 ล้านล้านบาท และมีฐานลูกค้ารวมกว่า 10 ล้านรายกลุ่มธนชาตปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งคอมพานี (Holdings Company) เน้นลงทุนหลากหลายธุรกิจ โดยถือหุ้นธนาคารทหารไทย 20.11% ราชธานีลิสซิ่ง 58.85% ธนชาตประกันภัย 50.96% เอ็มบีเคไลฟ์ 51% และหลักทรัพย์ธนชาต 50.96% เป็นต้นธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต เปิดตัวสาขาร่วมระหว่างสองธนาคาร (Co-Location Branch) โดยควบรวมสาขาในทำเลที่ทับซ้อนกัน และนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นของสองธนาคารที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564ธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ทีเอ็มบีธนชาต” หรือ ทีทีบี (ttb)