เมื่อธนาคารแข่งขันออกบัตรเสมือน (VIRTUAL CARD)

ขอย้ำเลยว่าไม่แนะนำให้ “แคปหน้าจอ”

บัตรเสมือนในไทยมี 3 รูปแบบหลัก เหมือนบัตรพลาสติก ได้แก่ผูกกับบัญชีบัตรเครดิต,ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และผูกกับบัญชีอี-วอลเล็ตเดิมบัตรเสมือนมีไว้ใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องแสดงบัตรตัวจริงในการชำระเงิน ซึ่งจะต้องทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นหลัก วัตถุประสงค์เพื่อแยกข้อมูลระหว่างบัตรเสมือนกับบัตรตัวจริง ซึ่งใช้วงเงินเดียวกันบางคนอาจจะมองว่ายุ่งยาก แต่ก็มีข้อดีตรงที่สมมติว่าทำรายการผ่านบัตรไปแล้วเกิดถูกโจรกรรมข้อมูล หลังปฏิเสธรายการกับธนาคารแล้ว สามารถระงับและเปลี่ยนบัตรออนไลน์ได้ แต่ถ้าเป็นบัตรตัวจริง ต้องยกเลิกบัตรเดิม ขอออกบัตรใหม่อีกทั้งบางเว็บไซต์ที่ต้องใช้บัตรตัวจริงยืนยันตัวตน เช่น สายการบินบางแห่ง หากมีการชำระเงินไปแล้ว ในวันเดินทางถ้าเจ้าหน้าที่ขอดูบัตรตัวจริง จะต้องแสดงเอกสารการชำระเงินจากทางธนาคาร ไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการเช็กอินอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ถูกพัฒนาไปยังสมาร์ทโฟน เราสามารถผูกกับแพลตฟอร์มอี-วอลเล็ต เช่น ทรูมันนี่ (TrueMoney) แรบบิทไลน์เพย์ (Rabbit LINEPay) ดอลฟิน (Dolfin) เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าหรือจะผูกกับบริการออนไลน์ให้ตัดค่าบริการโดยตรง เช่น จ่ายบิลมือถือหรือเน็ตบ้าน ชอปปิ้งออนไลน์ บริการเรียกรถ ส่งอาหาร คอนเทนต์ออนไลน์ วีดีโอออนดีมานด์ หรือซื้อแอปพลิเคชันและเกมส์จาก App Store และ Google Play เป็นต้นจากเดิมบัตรเสมือนจะมีให้บริการโดยล็อกอินผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นบนแอปพลิเคชัน เช่น TrueMoney WECARD, AIS mPAY Mastercard, DeepPocket VISA, Wallet@Post Card หรือ ShopeePay Card (AirPay Card เดิม)ขณะที่ธนาคารเริ่มลงมาออกผลิตภัณฑ์บัตรเสมือนผ่านมือถือบ้างแล้ว เช่นออก บัตรเดบิต LINE BK หนึ่งในนั้นมีบัตรเดบิตออนไลน์ ฟรีค่าธรรมเนียม รับเงินคืน 0.5% เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปออก บัตรเดบิต ALL FREE Digital ในแอปพลิเคชัน TMB TOUCH ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี เหมาะสำหรับใช้จ่ายแบบออนไลน์ ไม่มีค่าความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศ (FX Rate) 2.5%ล่าสุดออก บัตรเดบิต Krungthai FUN Card สามารถออกบัตรเดบิตได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน KRUNGTHAI NEXT ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี มีหน้าบัตรออนไลน์ให้เลือกถึง 8 ลายส่วนตัวชอบบัตรเดบิต Krungthai FUN Card มากที่สุด เพราะใช้งานง่าย และมีหน้าบัตรที่เหมาะกับบุคลิกของแต่ละคน แต่ถ้าจะสามารถเปลี่ยนรูป เสมือนออกแบบลายบัตรได้เอง เหมือนเปลี่ยนรูปโปร์ไฟล์บนแอปพลิเคชันจะดีมากส่วนอายุการใช้งานของบัตรขึ้นอยู่กับธนาคารจะกำหนด อย่างบัตรเดบิตออนไลน์ LINE BK และบัตร ALL FREE Digital มีอายุบัตร 2 ปี ส่วนบัตรเดบิต Krungthai FUN Card มีอายุบัตร 5 ปีอาจมีคนสงสัยว่า ธนาคารออกบัตรเสมือนฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี จะมีรายได้จากตรงไหน โดยปกติแล้วธนาคารผู้ออกบัตรจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม จากการที่ร้านค้าให้ลูกค้าชำระผ่านระบบในขณะที่ร้านค้าที่รับเครื่องรูดบัตร EDC ถูกลดค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตเหลือ 0.55% แต่บริการ Payment Gateway ที่เชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะได้ค่าธรรมเนียมเยอะกว่า อยู่ที่ 2.5-3.0% ขึ้นอยู่กับขนาดร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ออกบัตรได้มากที่สุด รองลงมาคือธนาคารหรือผู้ให้บริการ Payment Gateway ส่วนเครือข่ายรับบัตร เช่น VISA หรือ MasterCard แม้ได้น้อยสุดแต่ก็เหมือนเสือนอนกินเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นบรรดาธนาคารต่างๆ จัดโปรโมชันชอปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต รวมทั้งบัตรเสมือน โดยให้เครดิตเงินคืน โค้ดส่วนลด หรือสะสมจำนวนครั้งเพื่อแลกของรางวัน กระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายออนไลน์แทนเงินสดเมื่อธนาคารสามารถออกบัตรเสมือน ผ่านแอปพลิเคชันให้แก่ลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าทำรายการผ่านมือถือ ไม่ต้องไปสาขา ไม่ต้องมีต้นทุนผลิตบัตรพลาสติก ต้นทุนการดำเนินงานของสาขา เท่ากับว่าทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้อีกส่วนลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น แม้จะไม่มีบัตรพลาสติกแต่ยังสามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปฯ ได้ และใช้บัตรเสมือนชอปออนไลน์หรือผูกกับแอปพลิเคชันอี-วอลเล็ตได้ฟรี เท่ากับประหยัดค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตรายปี 200-400 บาทต่อปีปัจจุบัน เครือข่ายรับบัตรชั้นนำ มีบริการรักษาความปลอดภัยเมื่อชำระเงินด้วยบัตร เช่นหรือถ้าเป็นไปได้ให้สมัครไว้ก่อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย แต่การป้องกันตนเองก็สำคัญไม่แพ้กันรวมถึงอย่าบันทึกข้อมูลบัตรลงในบราวเซอร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากคอมพิวเตอร์ถูกแฮก ส่วนเว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์ ถ้าจะผูกบัตรลงในเว็บไซต์เพื่อสะดวกในการชำระเงิน ควรทำเฉพาะเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ สังเกตที่รูปกุญแจสีเขียวในกรณีที่บัตรเสมือนใบนั้นไม่ได้ผูกกับแอปพลิเคชันใดๆ สามารถทำรายการเปิด-ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราวได้ และเมื่อต้องการทำรายการชอปออนไลน์ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ถึงค่อยเปิดบัตรเพื่อใช้งานต่อได้และที่เน้นย้ำบ่อยๆ คือ หมั่นตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และสมัครบริการแจ้งเตือนผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชันธนาคารได้ฟรี บางธนาคารมีบริการส่ง SMS แสดงรายการใช้จ่ายผ่านบัตรโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (เพราะไม่ใช่ SMS แจ้งเงินเข้า-ออก)หากพบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรผิดปกติ เช่น จู่ๆ ได้รับข้อความแจ้งเตือนใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าแปลกๆ ต่างประเทศ ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ ให้รีบโทร.แจ้งธนาคารเพื่อปฏิเสธยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทันที และทำการอายัดบัตรเดิมเพื่อเปลี่ยนบัตรใหม่ใจจริงอยากให้คนที่จะใช้บัตรเสมือนเหล่านี้ เปิดบัญชีใหม่เพิ่ม เพื่อผูกกับบัตรเสมือน แยกจากบัญชีหลักที่ใช้ประจำไปเลย เวลาจะซื้อของค่อยโอนใส่บัญชีนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเวลาบัตรถูกโจรกรรมข้อมูล จะได้ไม่กระทบกับเงินในบัญชีหลัก