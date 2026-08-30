คลิปจาก : งาน World Robot Conference 2026 ที่กรุงปักกิ่ง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 311 รายการ

งานประชุมหุ่นยนต์โลก 2026 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2026 มีผู้ประกอบการกว่า 300 รายจาก 26 ประเทศเข้าร่วม พร้อมนำผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการมาจัดแสดง
หนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นที่เปิดตัวภายในงาน คือ “ยานแม่เคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์” (Robot Mobile Mother Ship) ซึ่งเปรียบเสมือนฐานโลจิสติกส์เคลื่อนที่สำหรับกองทัพหุ่นยนต์ ตัวรถสามารถบรรทุกได้ทั้งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ สุนัขหุ่นยนต์ และโดรน ขณะเดียวกันยังติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่และระบบซ่อมบำรุงไว้บนรถ
Zheng Gang ประธานบริษัท ฟิตต์บัส เทคโนโลยี เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมนำยานแม่รุ่นนี้เข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ขณะที่หุ่นยนต์มีขีดความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ ความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างระบบบัญชาการกลางที่สามารถควบคุมและประสานการทำงานของหุ่นยนต์จากผู้ผลิตหลายรายให้ทำงานร่วมกันได้
บริษัท ไซอาซัน (SIASUN) เปิดตัว OneHub ระบบประสานการทำงานของหุ่นยนต์หลายประเภท ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Han Tianwen ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ไซอาซัน กล่าวว่า ระบบนี้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ต่างชนิดให้ทำงานร่วมกันได้ อย่างหุ่นยนต์ 3 ตัวจาก 2 ประเภทที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียว โดยใช้เทคโนโลยีโมเดลขนาดใหญ่
Ensuring Tech ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น นำเสนอถุงมือจับการเคลื่อนไหวพร้อมระบบสัมผัสหลายมิติ และผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ที่สามารถตรวจจับวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ได้
โหว หนิงเจ๋อ (Hou Ningzhe) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ensuring Tech กล่าวว่า การออกแบบแบบโมดูลาร์ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองโครงกระดูกมือที่สอดคล้องกับมือของผู้ใช้งานแต่ละคน จึงเก็บข้อมูลการสัมผัสได้แม่นยำยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้โครงสร้างมือแบบตายตัวกับผู้ใช้งานทุกคน
คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)